Рекутан застосовують місцево у вигляді полоскання, промивання, примочок (аплікацій), зрошень. Крім того, Рекутан приймають внутрішньо і вводять у пряму кишку.

При пародонтозі у дорослих — 1 — 2 чайні ложки (5 — 10 мл) Рекутану розводять в 1 склянці води (200 мл), після чого ним змочують турунди, які вводять у ясенні кишені на 10 — 15 хв щоденно або через день протягом 3 — 7 днів.

При стоматологічних захворюваннях призначають полоскання — 1 чайна ложка (5 мл) на ½ склянки теплої води (100 мл) декілька разів на добу протягом 2 — 3 днів залежно від перебігу захворювання.

При лікуванні захворювань верхніх дихальних шляхів разом з місцевим застосуванням препарату останній приймають внутрішньо у дорослих з розрахунку 1 чайна ложка (5 мл) на ½ склянки теплої води (100 мл) 1 — 2 рази на добу. Тривалість курсу лікування становить 3 — 4 тижні, повторні курси — 2 — 3 — з інтервалом у 2 — 3 місяці.

При виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки дорослим Рекутан призначають внутрішньо з розрахунку 1 чайна ложка (5 мл) на ½ склянки теплої води (100 мл) за 20 — 30 хв до вживання їжі 2 — 4 рази на добу. Тривалість лікування залежить від стану хворого і триває до покращання самопочуття. При колітах для посилення терапевтичного ефекту поряд з прийомом внутрішньо препарат доцільно застосовувати також у вигляді клізм. Для цього дорослим 1 — 2 чайні ложки (5 — 10 мл) Рекутану розводять в 1 склянці теплої води (200 мл) і вводять у пряму кишку після мимовільного випорожнення кишечнику. Курс лікування становить 3 — 4 тижні. За необхідності лікування продовжують до 6 тижнів, а курси (2 — 3) повторюють з інтервалом в 1 — 2 місяці. Лікування рекомендується здійснювати на тлі відповідної дієти.

У проктології Рекутан призначають у вигляді клізм 2 — 3 рази на добу (бажано після мимовільного очищення кишечнику). Для клізм дорослим Рекутан розводять з розрахунку 1 — 2 чайні ложки (5 — 10 мл) в 1 склянці теплої води (200 мл). При свербежі в анальній і періанальній ділянках Рекутан застосовують у вигляді місцевих ванночок з дотриманням вказаного вище співвідношення препарату і води.

Для піхвового промивання — 2 — 3 столові ложки (30 — 45 мл) Рекутану розводять в 1 л теплої води. Призначають щоденно 2 — 3 рази на добу протягом 3 — 4 тижнів.