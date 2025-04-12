Рекутан (Recutanum)
Рекутан інструкція із застосування
Лікарська форма
Розчин.
Рідина темно-бурого кольору із запахом ромашки; допускається утворення осаду.
Фармакотерапевтична група
Дерматологічні препарати. Код АТС D11A X.
Рекутан має низку ефектів, обумовлених хімічними речовинами, що входять до складу екстракту квіток ромашки, зокрема протизапальний (пригнічує ексудативні процеси), ранозагоювальний (стимулює регенерацію тканин), а також чинить певну антисептичну дію. Рекутан не чинить місцевоподразнювальної дії. Тривале застосування препарату не спричиняє негативного впливу на організм.
Протипоказання
Підвищена чутливість до препарату.
Спосіб застосування та дози
Рекутан застосовують місцево у вигляді полоскання, промивання, примочок (аплікацій), зрошень. Крім того, Рекутан приймають внутрішньо і вводять у пряму кишку.
При пародонтозі у дорослих — 1 — 2 чайні ложки (5 — 10 мл) Рекутану розводять в 1 склянці води (200 мл), після чого ним змочують турунди, які вводять у ясенні кишені на 10 — 15 хв щоденно або через день протягом 3 — 7 днів.
При стоматологічних захворюваннях призначають полоскання — 1 чайна ложка (5 мл) на ½ склянки теплої води (100 мл) декілька разів на добу протягом 2 — 3 днів залежно від перебігу захворювання.
При лікуванні захворювань верхніх дихальних шляхів разом з місцевим застосуванням препарату останній приймають внутрішньо у дорослих з розрахунку 1 чайна ложка (5 мл) на ½ склянки теплої води (100 мл) 1 — 2 рази на добу. Тривалість курсу лікування становить 3 — 4 тижні, повторні курси — 2 — 3 — з інтервалом у 2 — 3 місяці.
При виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки дорослим Рекутан призначають внутрішньо з розрахунку 1 чайна ложка (5 мл) на ½ склянки теплої води (100 мл) за 20 — 30 хв до вживання їжі 2 — 4 рази на добу. Тривалість лікування залежить від стану хворого і триває до покращання самопочуття. При колітах для посилення терапевтичного ефекту поряд з прийомом внутрішньо препарат доцільно застосовувати також у вигляді клізм. Для цього дорослим 1 — 2 чайні ложки (5 — 10 мл) Рекутану розводять в 1 склянці теплої води (200 мл) і вводять у пряму кишку після мимовільного випорожнення кишечнику. Курс лікування становить 3 — 4 тижні. За необхідності лікування продовжують до 6 тижнів, а курси (2 — 3) повторюють з інтервалом в 1 — 2 місяці. Лікування рекомендується здійснювати на тлі відповідної дієти.
У проктології Рекутан призначають у вигляді клізм 2 — 3 рази на добу (бажано після мимовільного очищення кишечнику). Для клізм дорослим Рекутан розводять з розрахунку 1 — 2 чайні ложки (5 — 10 мл) в 1 склянці теплої води (200 мл). При свербежі в анальній і періанальній ділянках Рекутан застосовують у вигляді місцевих ванночок з дотриманням вказаного вище співвідношення препарату і води.
Для піхвового промивання — 2 — 3 столові ложки (30 — 45 мл) Рекутану розводять в 1 л теплої води. Призначають щоденно 2 — 3 рази на добу протягом 3 — 4 тижнів.
Передозування
Даних про передозування препарату немає.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Взаємодія з лікарськими засобами поки що не відома.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці в добре закупореній тарі при температурі не вище 25 С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 100 мл у флаконах.
Категорія відпуску
Без рецепта.