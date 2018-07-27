Аміноплазмаль® Гепа-10% (Aminoplasmal® Hepa-10%) (269948) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Аміноплазмаль ® Гепа-10% інструкція із застосування
Склад
дiючі речовини: 1000 мл розчину містять ізолейцину 8,8 г; лейцину 13,6 г; лізину ацетату 10,6 г (еквівалентно лізину 7,51 г); метіоніну 1,2 г; фенілаланіну 1,6 г; треоніну 4,6 г; триптофану 1,5 г; валіну 10,6 г; аргініну 8,8 г; гістидину 4,7 г; гліцину 6,3 г; аланіну 8,3 г; проліну 7,1 г; кислоти аспарагінової 2,5 г; аспарагіну моногідрату 0,55 г (еквівалентно аспарагіну 0,48 г); ацетилцистеїну 0,8 г (еквівалентно цистеїну 0,59 г); кислоти глутамінової 5,7 г; орнітину гідрохлориду 1,66 г (еквівалентно орнітину 1,3 г); серину 3,7 г; ацетилтирозину 0,86 г, (еквівалентно тирозину 0,7 г);
вміст амінокислот 100 г/л; загальний вміст азоту 15,3 г/л;
концентрація електролітів: натрій — 0,3 ммоль/л; ацетати — 51 ммоль/л; хлориди —
10 ммоль/л;
допоміжні речовини: динатрію едетат; натрію гідроксид або кислота хлористоводнева (для корекції рН); вода для ін'єкцій.
Фармакотерапевтична група
Розчини для парентерального харчування. Амінокислоти. Код АТС В05В А01.
Клiнiчнi характеристики
Показання.
Забезпечення організму амінокислотами при парентеральному харчуванні пацієнтів з тяжкою печінковою недостатністю і для профілактики та лікування печінкової енцефалопатії.
Протипоказання
Гіперчутливість до діючих речовин або до будь-якої допоміжної речовини препарату.
Розлади амінокислотного метаболізму непечінкового походження.
Тяжке порушення кровообігу, що загрожує життю (шок).
Гіпоксія.
Метаболічний ацидоз.
Тяжка ниркова недостатність при відсутності лікування методом гемофільтрації або гемодіалізу.
Декомпенсована серцева недостатність.
Гострий набряк легень.
Гіпергідратація.
Через особливості складу Аміноплазмаль® Гепа — 10% може спричинити явні метаболічні розлади при застосуванні у разі інших показань, крім рекомендованих. Тому слід уникати застосування крім рекомендованих показань.
Спосіб застосування та дози
Застосовують шляхом внутрішньовенної інфузії у центральну вену.
Дозування підбирають відповідно до індивідуальних потреб пацієнта.
|Звичайна доза:
|7–10 мл/кг маси тіла/добу, що відповідає
|0,7–1 г амінокислот/кг маси тіла/добу.
|Максимальна доза:
|15 мл/кг маси тіла/добу, що відповідає
|1,5 г амінокислот/кг маси тіла/добу.
Дітям віком старше 2 років дозування необхідно коригувати відповідно до маси тіла, харчового стану і основного захворювання.
Швидкість введення:
Лікування печінкової коми
При печінковій енцефалопатії рекомендується розпочинати лікування Аміноплазмалем®
Гепа — 10% з вищою швидкістю введення до настання ефекту, наприклад, для пацієнта з масою тіла 70 кг:
|1-ша — 2-га година:
|150 мл/год (2 мл/кг маси тіла/год), що відповідає близько 50 крапель/хв.
|3-тя — 4-та година:
|75 мл/год (1 мл/кг маси тіла/год), що відповідає близько 25 крапель/хв.
|з 5-ої години:
|45 мл/год (0,6 мл/кг маси тіла/год), що відповідає близько 15 крапель/хв.
Підтримуюче лікування/парентеральне харчування
45–75 мл/год, що відповідає 15–25 крапель/хв або 0,6–1 мл/кг маси тіла/год.
Тривалість застосування:
Аміноплазмаль® Гепа — 10% можна застосовувати, поки існує ризик розвитку печінкової енцефалопатії.
Побічні реакції
Небажані ефекти, не пов'язані конкретно з препаратом, можуть відзначатися при парентеральному харчуванні взагалі, особливо на початку терапії.
Нечасто (³ 1/1000 до < 1/100)
Шлунково-кишкові розлади: нудота, блювання.
Загальні розлади: головний біль, озноб, гарячка, анафілактичні реакції, включаючи висипання.
Особливості застосування
Аміноплазмаль® Гепа — 10% не слід застосовувати пацієнтам з гіпотонічною дегідратацією, гіпокаліємією, гіпонатріємією, без попередньої корекції цих станів.
Через специфічний склад Аміноплазмаль® Гепа — 10% можна застосовувати пацієнтам із супутньою нирковою недостатністю лише після індивідуальної оцінки співвідношення користі/ризику. Дозу слід коригувати, враховуючи сироваткові концентрації сечовини і креатиніну.
Пацієнтам з підвищеною осмолярністю сироватки крові слід дотримуватись обережності.
Не вводити через периферичний венозний катетер.
Амінокислотна терапія не замінює загальноприйнятих терапевтичних заходів при лікуванні печінкової енцефалопатії, таких як застосування проносних засобів, лактулози та/або стерилізація кишечника антибіотиками.
Інфузію Аміноплазмалю® Гепа — 10% необхідно супроводжувати відповідним введенням вуглеводів.
Електроліти слід додавати відповідно до індивідуальних потреб пацієнта.
При проведенні парентеральної терапії слід проводити моніторинг рідинного і електролітного балансу, осмолярності сироватки крові, кислотно-лужного балансу, концентрації глюкози у крові і показників функції печінки. Тип і частота тестів залежать від захворювання пацієнта і його клінічного стану.
Зокрема пацієнтам з розладами амінокислотного метаболізму необхідні регулярні і більш часті клінічні і лабораторні тести.
Інфузія вмісту одного флакона не повинна тривати понад 24 години.
Для повноцінного парентерального харчування необхідне введення вуглеводів, незамінних жирних кислот, вітамінів і мікроелементів.
Ділянку введення слід щодня перевіряти щодо наявності ознак запалення або інфекції.
Препарат випускається у однодозових контейнерах.
Після відкриття контейнера розчин слід ввести негайно. Невикористаний вміст флакона слід знищити, його не можна зберігати для подальшого застосування.
Розчин не слід вводити, якщо він непрозорий або є видимі ознаки ушкодження контейнера чи кришки.
Для введення необхідно використовувати стерильну систему.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Достатнього досвіду впливу лікування на можливість керування автотранспортом або роботу з механізмами немає.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
При необхідності одночасного застосування Аміноплазмалю® Гепа — 10% з іншими препаратами рекомендується перевіряти їх сумісність.
Фармакологічні властивості
Фармакодинамiка. При застосуванні Аміноплазмалю® Гепа — 10%, склад якого спеціально пристосований до патологічних змін метаболізму у пацієнтів з цирозом печінки, можна досягти нормалізації амінокислотного дисбалансу. Таким чином, основна терапевтична дія препарату полягає у постачанні організму субстрату синтезу білків при парентеральному харчуванні у хворих із печінковою недостатністю.
В Аміноплазмалі® Гепа — 10% концентрації амінокислот підібрані таким чином, щоб збільшення концентрації кожної амінокислоти у плазмі не виходило за межі норми, що забезпечує підтримку гомеостазу амінокислот у плазмі.
Фармакокінетика. Оскільки Аміноплазмаль® Гепа — 10% вводиться внутрішньовенно, його біодоступність становить 100%.
Амінокислотний склад Аміноплазмалю® Гепа — 10% базується на результатах досліджень фармакокінетики амінокислот у пацієнтів із цирозом печінки. У таких пацієнтів наявний типовий амінокислотний дисбаланс, що характеризується низькими концентраціями розгалужених амінокислот і підвищеними концентраціями ароматичних амінокислот і метіоніну. Цей дисбаланс вважається однією з причин зниженої толерантності до протеїнів і розвитку печінкової коми у пацієнтів із цирозом печінки.
Склад Аміноплазмалю® Гепа — 10% характеризується відносно високим співвідношенням розгалужених амінокислот і адаптований до особливостей амінокислотного і білкового метаболізму у пацієнтів із цирозом печінки. При застосуванні Аміноплазмалю® Гепа — 10% можна досягти корекції патологічного балансу амінокислот.
Упаковка
По 500 мл розчину у флаконах. По 10 флаконів у картонній коробці.
Виробник
Б.Браун Мельзунген АГ/B.Braun Melsungen AG.
Місцезнаходження
Карл-Браун-Штрассе 1, 34212 Мельзунген, Німеччина/
Carl-Braun-Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany.