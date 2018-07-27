Аміноплазмаль® Гепа — 10% не слід застосовувати пацієнтам з гіпотонічною дегідратацією, гіпокаліємією, гіпонатріємією, без попередньої корекції цих станів.

Через специфічний склад Аміноплазмаль® Гепа — 10% можна застосовувати пацієнтам із супутньою нирковою недостатністю лише після індивідуальної оцінки співвідношення користі/ризику. Дозу слід коригувати, враховуючи сироваткові концентрації сечовини і креатиніну.

Пацієнтам з підвищеною осмолярністю сироватки крові слід дотримуватись обережності.

Не вводити через периферичний венозний катетер.

Амінокислотна терапія не замінює загальноприйнятих терапевтичних заходів при лікуванні печінкової енцефалопатії, таких як застосування проносних засобів, лактулози та/або стерилізація кишечника антибіотиками.

Інфузію Аміноплазмалю® Гепа — 10% необхідно супроводжувати відповідним введенням вуглеводів.

Електроліти слід додавати відповідно до індивідуальних потреб пацієнта.

При проведенні парентеральної терапії слід проводити моніторинг рідинного і електролітного балансу, осмолярності сироватки крові, кислотно-лужного балансу, концентрації глюкози у крові і показників функції печінки. Тип і частота тестів залежать від захворювання пацієнта і його клінічного стану.

Зокрема пацієнтам з розладами амінокислотного метаболізму необхідні регулярні і більш часті клінічні і лабораторні тести.

Інфузія вмісту одного флакона не повинна тривати понад 24 години.

Для повноцінного парентерального харчування необхідне введення вуглеводів, незамінних жирних кислот, вітамінів і мікроелементів.

Ділянку введення слід щодня перевіряти щодо наявності ознак запалення або інфекції.

Препарат випускається у однодозових контейнерах.

Після відкриття контейнера розчин слід ввести негайно. Невикористаний вміст флакона слід знищити, його не можна зберігати для подальшого застосування.

Розчин не слід вводити, якщо він непрозорий або є видимі ознаки ушкодження контейнера чи кришки.

Для введення необхідно використовувати стерильну систему.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Достатнього досвіду впливу лікування на можливість керування автотранспортом або роботу з механізмами немає.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

При необхідності одночасного застосування Аміноплазмалю® Гепа — 10% з іншими препаратами рекомендується перевіряти їх сумісність.