При інфекціях дихальних шляхів, які періодично повторюються, або у випадку гарячки протягом більше 3 днів, при задишці або відхаркуванні гнійного слизу слід обов’язково звернутися до лікаря. При дискомфорті, який повторно виникає у сечових шляхах, завжди необхідно пройти медичне обстеження. Якщо у сечі виявилася кров, а також якщо гарячка або дискомфорт зберігаються протягом більше 5 днів, слід звернутися до лікаря.

Пацієнти зі схильністю до алергії мають проконсультуватися з лікарем перед прийомом лікарського засобу, оскільки існує ризик анафілактичних реакцій.

Цей лікарський засіб містить 23 об.% етанолу (алкоголю), тобто 500 мг/дозу, що еквівалентно 12,7 мл пива, 5,3 мл вина у дозі. Шкідливий для пацієнтів, хворих на алкоголізм. Слід бути обережним при застосуванні дітям, пацієнтам із захворюваннями печінки, органічними захворюваннями головного мозку та хворим на епілепсію.

Ефект інших лікарських засобів може бути послаблений або посилений.