Імуно Тайсс форте (Immuno Theiss forte)
Імуно Тайсс форте інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: натуральний вичавлений сік зі свіжої трави квітучої ехінацеї пурпурової (Herba Echinaceae purpureae);
100 мл крапель містять 75,6 мл натурального вичавленого соку зі свіжої трави квітучої ехінацеї пурпурової (Herba Echinaceae purpureae) (відношення свіжа рослина : вичавлений сік 1,5–2,5 : 1);
допоміжна речовина: етанол 96%.
В 1 мл розчину міститься 20 крапель.
Лікарська форма
Краплі для перорального застосування.
Основні фізико-хімічні властивості: мутна червонувато-коричнева або зеленувато-коричнева рідина з характерним запахом і характерним пекучим смаком ехінацеї.
Фармакотерапевтична група
Імуностимулятори.
Код АТХ L03A Х.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Лікарський засіб проявляє імуностимулювальну дію. Збільшує кількість лейкоцитів і клітин селезінки, стимулює фагоцитарну активність гранулоцитів.
Показання
У комплексній терапії ГРВІ.
Підтримуюча терапія рецидивуючих інфекцій дихальних і сечовивідних шляхів.
Протипоказання
«Імуно Тайсс форте» не слід застосовувати при прогресуючих системних захворюваннях, таких як туберкульоз, лейкемія або захворювання, подібні до лейкемії (лейкоз), ревматичні захворювання сполучної тканини (колагенові хвороби), інші аутоімунні захворювання.
Гіперчутливість до компонентів лікарського засобу, агранулоцитоз, онкологічні захворювання, розсіяний склероз, СНІД, ВІЛ-інфекції, первинний імунодефіцит, первинна імуносупресія, хронічні вірусні інфекції.
«Імуно Тайсс форте» не можна приймати при надчутливості до рослин родини складноцвітих.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Унаслідок імуностимулювальної дії ехінацея може зменшувати ефективність препаратів, які чинять імунодепресивну дію.
Лікарський засіб не рекомендується застосовувати одночасно з препаратами з гепатотоксичною дією, такими як аміодарон, метотрексат, кетоконазол, стероїдні препарати.
Лікарський засіб містить етанол, який може підвищувати абсорбцію і фармакологічну дію деяких седативних препаратів та опосередковано, змінюючи активність системи цитохрому Р450, впливати на елімінацію лікарських засобів, які метаболізуються з участю ферментів цієї системи. Етанол може спричинити дисульфірамоподібну реакцію при одночасному застосуванні, наприклад, з деякими антибактеріальними засобами.
Особливості застосування
При інфекціях дихальних шляхів, які періодично повторюються, або у випадку гарячки протягом більше 3 днів, при задишці або відхаркуванні гнійного слизу слід обов’язково звернутися до лікаря. При дискомфорті, який повторно виникає у сечових шляхах, завжди необхідно пройти медичне обстеження. Якщо у сечі виявилася кров, а також якщо гарячка або дискомфорт зберігаються протягом більше 5 днів, слід звернутися до лікаря.
Пацієнти зі схильністю до алергії мають проконсультуватися з лікарем перед прийомом лікарського засобу, оскільки існує ризик анафілактичних реакцій.
Цей лікарський засіб містить 23 об.% етанолу (алкоголю), тобто 500 мг/дозу, що еквівалентно 12,7 мл пива, 5,3 мл вина у дозі. Шкідливий для пацієнтів, хворих на алкоголізм. Слід бути обережним при застосуванні дітям, пацієнтам із захворюваннями печінки, органічними захворюваннями головного мозку та хворим на епілепсію.
Ефект інших лікарських засобів може бути послаблений або посилений.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Жінкам не слід застосовувати «Імуно Тайсс форте» у період вагітності або годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
«Імуно Тайсс форте» містить приблизно 23 об.% етанолу. Це слід враховувати при керуванні транспортними засобами та роботі зі складними механізмами.
Спосіб застосування та дози
Дорослим та дітям віком від 12 років приймати по 55 крапель (2,75 мл) 3–4 рази на добу.
Краплі можна приймати нерозбавленими або розбавленими холодною рідиною, незалежно від прийому їжі. Після прийому лікарського засобу рекомендується випити стакан води.
Дітям лікарський засіб розводити невеликою кількістю рідини (у половині чайної ложки).
Курс лікування для дітей визначає лікар.
Тривалість лікування у дорослих не має перевищувати 10 днів.
Терапію слід починати при перших ознаках простуди.
Діти
Не застосовувати дітям віком до 12 років.
Передозування
Про випадки передозування не повідомлялося.
При передозуванні можливий більш виражений прояв описаних побічних ефектів.
У разі передозування необхідно негайно звернутися до лікаря.
Побічні реакції
Реакції гіперчутливості, включаючи висипання на шкірі, свербіж, кропив’янку, набряк обличчя, задишку. Повідомлялося про випадки важких реакцій гіперчутливості, таких як синдром Стівенса–Джонсона, ангіоневротичний набряк шкіри, набряк Квінке, бронхоспазм з обструкцією дихальних шляхів, астма та анафілактичний шок.
Повідомлялося про зв’язок з аутоімунними захворюваннями (дисемінований енцефаломієліт, вузликова еритема, імунотромбоцитопенія, синдром Еванса, синдром Шегрена–Ларссона з порушенням тубулярної функції нирок).
Якщо виникають ці або інші побічні реакції, слід повідомити про це свого лікаря.
Термін придатності
3 роки.
Термін придатності після відкриття флакона — 6 місяців.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
При зберіганні крапель можливе помутніння розчину або випадання осаду, що не впливає на активність лікарського засобу.
Упаковка
По 50 мл розчину у флаконі з крапельницею, у картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Міхелінштрассе 10, 66424 Хомбург, Німеччина/Michelinstrasse 10, 66424 Homburg, Germany.