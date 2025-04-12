Пілозелла Композитум (Pilosella Compositum)
Пілозелла Композитум інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 100 мл крапель містять: Spironolactonum D4 — 12,2 мл; Hydrochlorothiazide D4 – 12,2 мл; Amiloride D4 — 12,2 мл; Apis D2 — 12,2 мл; Hypophysis suis D12 — 12,2 мл; Berberis TM – 13 мл; Solidago TM — 13 мл; Pilosella TM — 13 мл;
допоміжні речовини: етанол 96%, вода очищена.
Препарат містить 30% об. етанолу.
1 мл препарату містить 21 краплю.
Лікарська форма
Краплі оральні.
Основні фізико-хімічні властивості: прозорий розчин від світло-жовтого до жовтого кольору із запахом спирту етилового.
Фармакотерапевтична група
Комплексний гомеопатичний препарат.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Лікарський засіб має сечогінну, дезінтоксикаційну, протизапальну дію, що базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, тваринного походження, суїс-органних та алопатичних компонентів у гомеопатичних розведеннях, які входять до його складу.
Препарат має чотири терапевтичних ядра:
1 ядро — діуретична та нефропротекторна дія гомеопатичних компонентів (Berberis TM, Solidago TM, Pilosella TM);
2 ядро — діуретична дія потенційованих алопатичних компонентів (Amiloride D4, Hydrochlorothiazide D4, Spironolactonum D4);
3 ядро — протинабрякова дія (Apis D2);
4 ядро — центральна регуляція порушень водно-сольового обміну (Hypophysis suis D12).
Фармакокінетика.
Для гомеопатичного лікарського засобу не визначається.
Показання
У комплексному лікуванні набряків при захворюваннях нирок, серцево-судинної системи, печінки, легенів.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до будь-яких компонентів препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
При необхідності одночасного застосування препарату з іншими лікарськими засобами слід проконсультуватися з лікарем.
Особливості застосування
З урахуванням особливостей перебігу захворювання та стану хворого лікар може змінювати тривалість курсу лікування.
Під час прийому препарату рекомендовано відмовитися від алкоголю, цукру, приправ, копчених продуктів, продуктів зі свинини.
Цей лікарський засіб містить невелику кількість етанолу (алкоголю), менше 100 мг/дозу.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Немає досвіду застосування.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
У рекомендованих дозах не впливає, але слід враховувати наявність у складі лікарського засобу етанолу.
Спосіб застосування та дози
Приймати натщесерце. Перед кожним прийомом препарату необхідно активно збовтати розчин 10–15 разів.
Разова доза: дорослим та дітям віком від 12 років — по 20 крапель 2–3 рази на добу. При довготривалій терапії хронічних захворювань − 15–25 крапель вранці.
Разову дозу приймати за 15–20 хвилин до їди або через 1 годину після їди. Краплі слід розчинити у 10 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті (можна не розчиняти, а одразу капати під язик).
Курс лікування: 1–2 місяці. При захворюваннях нирок курс лікування можна продовжити після консультації лікаря.
Діти
Препарат застосовувати дітям віком від 12 років. Досвіду застосування препарату дітям віком до 12 років немає.
Передозування
У випадку передозування терапія симптоматична.
Побічні реакції
В осіб із підвищеною чутливістю можливий розвиток алергічних реакцій.
У випадку появи будь-яких небажаних реакцій пацієнту слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.
Термін придатності
5 років.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на флаконі-крапельниці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
Упаковка
По 30 мл крапель у флаконі-крапельниці в картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Гуна С.п.а.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Віа Пальманова, 69 — 20132 Мілан, Італія.