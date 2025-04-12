Приймати натщесерце. Перед кожним прийомом препарату необхідно активно збовтати розчин 10–15 разів.

Разова доза: дорослим та дітям віком від 12 років — по 20 крапель 2–3 рази на добу. При довготривалій терапії хронічних захворювань − 15–25 крапель вранці.

Разову дозу приймати за 15–20 хвилин до їди або через 1 годину після їди. Краплі слід розчинити у 10 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті (можна не розчиняти, а одразу капати під язик).

Курс лікування: 1–2 місяці. При захворюваннях нирок курс лікування можна продовжити після консультації лікаря.