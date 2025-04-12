Глюкоза (Glucosum)
Глюкоза інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: 1 таблетка містить глюкози моногідрату 1 г;
допоміжні речовини: крохмаль картопляний, тальк, кальцію стеарат, кислота стеаринова.
Лікарська форма
Таблетки.
Основні фізико-хімічні властивості: таблетки круглої форми з плоскою поверхнею зі скошеними краями і рискою, білого кольору.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що впливають на систему травлення і метаболічні процеси.
Код АТХ А16АХ.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Глюкоза бере участь в енергетичному та вуглеводному обміні, забезпечує поповнення енерговитрат, поліпшує антитоксичну функцію печінки, посилює скорочувальну діяльність серцевого м'яза та діурез.
Фармакокінетика.
Лікарський засіб добре всмоктується у травному тракті, з током крові розноситься в усі органи і тканини; продукти його обміну виводяться із сечею.
Показання
Гіпоглікемія. Поповнення легкозасвоюваних вуглеводів при фізичних і розумових навантаженнях.
Протипоказання
Цукровий діабет і різні стани, що супроводжуються гіперглікемією. Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Взаємодія невідома.
Особливості застосування
Лікарський засіб не рекомендується призначати пацієнтам зі зниженою толерантністю до глюкози.
При тривалому застосуванні високих доз лікарського засобу необхідний контроль рівня цукру у крові.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Лікарський засіб можна застосовувати у період вагітності або годування груддю. Необхідно дотримуватися дозування та тривалості курсу відповідно до рекомендацій лікаря.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Лікарський засіб не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Дорослим і дітям віком від 3 років: приймати внутрішньо по 1/2-1 таблетці (0,5–1 г) на добу.
Дози та тривалість лікування залежать від характеру та перебігу захворювання, ефективності лікування.
Діти
Даних щодо безпеки та ефективності застосування лікарського засобу дітям віком до 3 років немає, тому дану лікарську форму не слід застосовувати таким пацієнтам.
Передозування
Симптоми: при одноразовому застосуванні великої кількості лікарського засобу спостерігається порушення травлення (нудота, здуття живота, діарея).
Лікування: відміна лікарського засобу. Симптоматична терапія.
Побічні реакції
В осіб з підвищеною чутливістю можливі алергічні реакції.
Термін придатності
4 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 10 таблеток у блістерах.
По 10 таблеток у блістері; по 3 або 5 блістерів у пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
04073, Україна, м. Київ, вул. Копилівська, 38.
Web-сайт: www.vitamin.com.ua.