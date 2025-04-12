Перед початком лікування талідомідом жінки репродуктивного віку мають пройти тест на вагітність (мінімальна чутливість 50 мОД/мл). Тест необхідно пройти за 24 години до початку лікування. Не можна призначати талідомід жінкам репродуктивного віку, поки не буде отримано підтвердження про негативний тест на вагітність.

Тести на вагітність слід проводити, якщо пацієнтка пропустила прийом засобу контрацепції або якщо з'явилися будь-які порушення менструального циклу.

Про будь-яку підозру на ембріональні порушення у період лікування Мірином слід повідомити місцевий фармнагляд або представника Заявника/Виробника. Пацієнтку слід негайно направити до лікаря для подальшої діагностики і консультації щодо проблем репродуктивної токсичності.

Спеціальні застереження для ВІЛ-інфікованих пацієнтів.

Сучасні клінічні дослідження довели, що талідомід може призвести до збільшення вірусного навантаження у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують тривалу терапію. Таким пацієнтам рекомендується регулярний моніторинг. Зальцитабін, диданозин і ставудин можуть збільшити ризик і тяжкість периферичної нейропатії внаслідок посилення негативних побічних ефектів (див. розділ «Побічні реакції»). Рекомендується клінічне спостереження.

Слід застосовувати контрацептиви протягом як мінімум 4 тижнів до початку застосування препарату, протягом усього періоду застосування, а також, як мінімум, протягом 12 тижнів після завершення лікування. Необхідно враховувати, що інгібітори ВІЛ-протеази, гризеофульвін, рифампіцин, рифабутин, фенітоїн, карбамазепін при одночасному застосуванні з контрацептивами зменшують ефективність гормональних контрацептивів, тому у цих випадках при лікуванні талідомідом необхідно застосовувати надійніші методи контрацепції.

Талідомід виявляється у спермі чоловіків. Тому чоловікам, які приймають Мірин, необхідно завжди користуватися латексними презервативами під час статевого контакту з жінками репродуктивного віку.

Забороняється донорство крові та сперми під час лікування та протягом 12 тижнів після терапії талідомідом.

Протягом лікування Мірином не можна вживати алкогольні напої.

Талідомід може спричинити сонливість, млявість і седативний ефект. Талідомід посилює сонливість при застосуванні разом з алкоголем. Пацієнтам не слід приймати лікарські засоби, що можуть спричинити сонливість, без попередньої консультації з лікарем.

Периферична нейропатія є потенційно тяжким побічним ефектом, що виникає під час лікування талідомідом (див. розділ «Побічні реакції»). Зазвичай побічні ефекти минають після зниження дози або припинення прийому препарату. У деяких випадках периферична нейропатія носить необоротний характер, наприклад, після прийому великих доз протягом тривалого часу. Якщо передбачена довготривала терапія талідомідом, то необхідно визначити вихідну нервову чутливість і контролювати її протягом 6 місяців. Якщо такий контроль неможливий, то необхідне регулярне клінічне обстеження.

Пацієнти мають повідомити лікарю про появу поколювання, оніміння або парестезії. Крім того, пацієнтів слід регулярно опитувати про появу симптомів периферичної нейропатії (оніміння, поколювання або біль у руках і ногах). Якщо спостерігаються симптоми периферичної нейропатії, слід реєструвати ці дані.

Якщо спричинена талідомідом нейропатія підтверджена під час лікування або після його припинення, необхідно обмежити подальше застосування Мірину. Лікарські засоби, які, як відомо, були пов'язані з нейропатією, слід застосовувати з обережністю пацієнтам, які лікуються талідомідом (наприклад зальцитабін, диданозин і ставудин) (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»).

Mірин може також потенційно погіршити існуючу нейропатію, і тому його не слід застосовувати пацієнтам з клінічними ознаками периферичної нейропатії, якщо тільки очікувана користь не перевищує потенційний ризик.

Причинний зв'язок між талідомідом і епілептичним нападом припускається. Протягом лікування талідомідом за пацієнтами з наявністю в анамнезі епілептичних нападів або за схильними до таких нападів необхідне ретельне клінічне спостереження для запобігання гострим епілептичним нападам.

Венозна тромбоемболія — головне ускладнення на тлі онкологічних захворювань. У пацієнтів, які отримують талідомід, підвищується ризик виникнення емболій або тромбозу глибоких вен, особливо коли талідомід застосовують у комбінації з хіміотерапією та/або дексаметазоном.

Пацієнтам з ризиком появи тромбозів і тим, хто отримує талідомід у комбінації з хіміотерапією та/або дексаметазоном, слід призначати низькі дози антикоагулянтів.

При застосуванні талідоміду були зареєстровані випадки зниження кількості нейтрофілів. Лікування не слід розпочинати хворим з абсолютною кількістю нейтрофілів менше 0,75×109/л (див. розділ «Протипоказання»). Пацієнтам, схильним до нейтропенії, рекомендується подальший моніторинг.

Талідомід не застосовують пацієнтам із токсичним епідермальним некролізом (ТЕН) як невідкладну терапію при тяжких проявах медикаментозних висипань. У плацебо-контрольованих дослідженнях у пацієнтів з раніше виявленим TEН, які проходили лікування талідомідом, збільшувався рівень летальності. Описаний один випадок, коли талідомід спричинив TEН.

Препарат Мірин слід приймати тільки за призначенням та під наглядом лікаря, який має досвід застосування талідоміду.