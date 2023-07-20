ТАЛІДОМІД (THALIDOMIDUM) Діюча речовина
інгібує фактор росту ендотелію судин (VEGF) і β-фібробластів; у пацієнтів з множинною мієломою чинить імуномодулюючу, протизапальну дію та потенційно непластичний ефект; механізм дії пов’язаний з пригніченням ангіогенезу та утворенням фактора некрозу пухлин (TNF-a), зниженням модуляції адгезивних молекул поверхні окремих клітин (ICAM-1, VCAM-1 і Е-селектину), втягнутих у міграцію лейкоцитів, стимуляція первинних Т-клітин (спричиняючи розповсюдження, синтез цитокінів і цитотоксичність) і відхилення у співвідношенні від допоміжних Т-клітин до цитотоксичних Т-клітин, інгібує продукцію інтерлейкіну 12, дія також пов’язана з підвищенням рівня інтерлейкіну-2 і γ-інтерферону, зниження фагоцитозу поліморфноядерних лейкоцитів.
множинна мієлома у випадку неефективної попередньої стандартної терапії.
внутрішньо перед сном, враховуючи седативний ефект лікарського засобу; у дорослих початкова доза 200 мг/добу з підвищенням дози на 100 мг кожний тиждень до максимальної добової дози 800 мг з урахуванням переносимості та токсичності; можуть бути застосовані нижчі підтримуючі дози (25-100 мг/добу).
гіперчутливість до компонентів препарату; жінки репродуктивного віку, які не застосовують або нездатні застосовувати адекватні протизаплідні засоби, і у яких можливе лікування менш токсичними препаратами; чоловіки, які не застосовують адекватні протизаплідні засоби (латексний презерватив); виражена нейтропенія (вміст нейтрофілів < 0,75×109/л); може спричинити токсичний епідермальний некроліз (ТЕН), синдром Стівенса-Джонсона, ексфоліативний дерматит, тому протипоказаний при таких захворюваннях.
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