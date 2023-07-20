інгібує фактор росту ендотелію судин (VEGF) і β-фібробластів; у пацієнтів з множинною мієломою чинить імуномодулюючу, протизапальну дію та потенційно непластичний ефект; механізм дії пов’язаний з пригніченням ангіогенезу та утворенням фактора некрозу пухлин (TNF-a), зниженням модуляції адгезивних молекул поверхні окремих клітин (ICAM-1, VCAM-1 і Е-селектину), втягнутих у міграцію лейкоцитів, стимуляція первинних Т-клітин (спричиняючи розповсюдження, синтез цитокінів і цитотоксичність) і відхилення у співвідношенні від допоміжних Т-клітин до цитотоксичних Т-клітин, інгібує продукцію інтерлейкіну 12, дія також пов’язана з підвищенням рівня інтерлейкіну-2 і γ-інтерферону, зниження фагоцитозу поліморфноядерних лейкоцитів.