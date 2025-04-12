Засоби, що застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики. Фенол. Код АТС R02A A19.

Феноли належать до ароматичних спиртів, а їх розчини у концентрації 0,5–1,5% чинять антисептичну, а також короткочасну слабку знеболювальну дію (за рахунок блокування виникнення та проведення нервових імпульсів внаслідок зменшення проникності мембран для іонів натрію). Вони діють бактеріостатично відносно вегетативних форм грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів та деяких вірусів, а також дуже повільно діють на спори та кислотостійкі бактерії.

Препарат мінімально абсорбується через слизові оболонки. Період напіврозпаду — 1–4 години. Період дії — 30–60 хвилин. Швидко виводиться з організму без накопичення у ньому нирками у вигляді метаболітів.