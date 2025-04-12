Фармасептик (Pharmaceptic)
Фармасептик інструкція із застосування
Лікарська форма
Розчин.
Прозора червона рідина із запахом вишні та фенолу.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики. Фенол. Код АТС R02A A19.
Феноли належать до ароматичних спиртів, а їх розчини у концентрації 0,5–1,5% чинять антисептичну, а також короткочасну слабку знеболювальну дію (за рахунок блокування виникнення та проведення нервових імпульсів внаслідок зменшення проникності мембран для іонів натрію). Вони діють бактеріостатично відносно вегетативних форм грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів та деяких вірусів, а також дуже повільно діють на спори та кислотостійкі бактерії.
Препарат мінімально абсорбується через слизові оболонки. Період напіврозпаду — 1–4 години. Період дії — 30–60 хвилин. Швидко виводиться з організму без накопичення у ньому нирками у вигляді метаболітів.
Протипоказання
Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату.
Запальні захворювання з поширеним ураженням слизових оболонок у зв'язку з посиленням всмоктування препарату та підвищенням ризику системної токсичної дії.
Значні порушення функції печінки або нирок.
Не слід застосовувати фенол у вигляді спрею для горла хворим із запаленням надгортанника.
Спосіб застосування та дози
Перед застосуванням необхідно зняти з флакона запобіжний ковпачок і оросити горло або ротову порожнину, після чого вміст можна проковтнути.
Дорослим та дітям віком старше 12 років разова доза становить 5 аерозольні випуски.
Дітям віком від 2 до 12 років разова доза — 3 аерозольні випуски під наглядом дорослих.
Повторювати розпилення необхідно кожні 2–4 години або відповідно до рекомендацій лікаря. Тривалість лікування визначає лікар індивідуально, враховуючи клінічний ефект та переносимість препарату.
Один аерозольний випуск містить 0,17 мл препарату Фармасептик.
1 випуск містить — 2,38 мг фенолу, 3 випуски — 7,14 мг фенолу, 5 випусків — 11,9 мг фенолу.
Передозування
При передозуванні (пероральний прийом більше 1 г фенолу) можуть виникати нудота, блювання, запаморочення, слабкість, збудження, порушення дихання.
При застосуванні внутрішньо фенол викликає ураження слизових оболонок, нудоту, блювання, підвищення потовиділення, діарею. Спочатку може виникати збудження, після якого наступає втрата свідомості. Відзначається депресія центральної нервової системи з пригніченням кровообігу і дихання. Можливий розвиток набряку легень, ураження печінки або нирок, що призводить до порушення функціонування цих органів. Смерть настає із-за порушення дихання, летальна доза — 1–15 г фенолу, застосованого внутрішньо.
Лікування: промити шлунок і провести симптоматичне лікування. При необхідності — госпіталізація у токсикологічне відділення.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Препарат призначають у комплексній терапії запальних захворювань ротової порожнини і горла разом із сульфаніламідами, антибіотиками, вітамінами.
Без консультації лікаря не слід застосовувати препарат одночасно з лікарськими засобами для терапії міастенії; препаратами, що пригнічують центральну нервову систему; дезінфікуючими розчинами, у складі яких містяться важкі метали; інгібіторами моноаміноксидази; блокаторами нейром'язової передачі; опіоїдами; вазоконстрикторами.
Термін придатності
4 роки.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 120 мл у флаконах з розпилювачем.
Категорія відпуску
Без рецепта.