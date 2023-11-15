належить до ароматичних спиртів, а їх р-ни у концентрації 0,5-1,5% чинять антисептичну, а також короткочасну слабку знеболювальну дію (за рахунок блокування виникнення та проведення нервових імпульсів внаслідок зменшення проникності мембран для іонів натрію); вони діють бактеріостатично відносно вегетативних форм Гр(+) і Гр(-) м/о та деяких вірусів, а також дуже повільно діють на спори та кислотостійкі бактерії.