Всі аптеки України
Активні речовини — “Ф”ФЕНОЛ ЧИСТИЙ* (PHENOLUM PURUM*)

ФЕНОЛ ЧИСТИЙ* (PHENOLUM PURUM*) Діюча речовина

Сортування:
Знайдено: 2 препарати
Орасепт® спрей оральний, 1,4 %, флакон пластиковий, 177 мл, № 1; Стада
Орасепт® Спрей оральний, 1,4 %, флакон пластиковий, 177 мл, № 1 Стада
В 1217 аптеках
від 249,18 грн
Ціни в аптеках
Фармасептик розчин, 1,4 %, флакон з розпилювачем, 120 мл, № 1; Фармасайнс
Фармасептик Розчин, 1,4 %, флакон з розпилювачем, 120 мл, № 1 Фармасайнс
В 1 аптеці інших міст
від 154,67 грн
Ціни в інших містах

належить до ароматичних спиртів, а їх р-ни у концентрації 0,5-1,5% чинять антисептичну, а також короткочасну слабку знеболювальну дію (за рахунок блокування виникнення та проведення нервових імпульсів внаслідок зменшення проникності мембран для іонів натрію); вони діють бактеріостатично відносно вегетативних форм Гр(+) і Гр(-) м/о та деяких вірусів, а також дуже повільно діють на спори та кислотостійкі бактерії.

як болезаспокійливий та антисептичний засіб: при інфекційно-запальних захворюваннях ротової порожнини та глотки (ангіна, фарингіт, тонзиліт, стоматит, гінгівіт, пародонтит); після проведених маніпуляцій у порожнині рота та глотки, стоматологічних операцій; при користуванні зубними протезами або ортодонтичними апаратами.

дорослим та дітям віком старше 12 років разова доза становить 5 аерозольні випуски; дітям від 2 до 12 років разова доза - 3 аерозольні випуски під наглядом дорослих; повторювати розпилення необхідно кожні 2-4 год. або відповідно до рекомендацій лікаря; тривалість лікування визначає лікар індивідуально, враховуючи клінічний ефект та переносимість препарату.

діти до 2-х років; гіперчутливість до препарату, а також запальні захворювання з поширеним ураженням слизових оболонок; значні порушення функції печінки або нирок; не слід застосовувати фенол у вигляді спрею для горла хворим із запаленням надгортанника.

АР у вигляді шкірних висипань, кропив’янка, свербіж, ангіоневротичний набряк, місцевий набряк горла.