ФЕНОЛ ЧИСТИЙ* (PHENOLUM PURUM*) Діюча речовина
належить до ароматичних спиртів, а їх р-ни у концентрації 0,5-1,5% чинять антисептичну, а також короткочасну слабку знеболювальну дію (за рахунок блокування виникнення та проведення нервових імпульсів внаслідок зменшення проникності мембран для іонів натрію); вони діють бактеріостатично відносно вегетативних форм Гр(+) і Гр(-) м/о та деяких вірусів, а також дуже повільно діють на спори та кислотостійкі бактерії.
як болезаспокійливий та антисептичний засіб: при інфекційно-запальних захворюваннях ротової порожнини та глотки (ангіна, фарингіт, тонзиліт, стоматит, гінгівіт, пародонтит); після проведених маніпуляцій у порожнині рота та глотки, стоматологічних операцій; при користуванні зубними протезами або ортодонтичними апаратами.
дорослим та дітям віком старше 12 років разова доза становить 5 аерозольні випуски; дітям від 2 до 12 років разова доза - 3 аерозольні випуски під наглядом дорослих; повторювати розпилення необхідно кожні 2-4 год. або відповідно до рекомендацій лікаря; тривалість лікування визначає лікар індивідуально, враховуючи клінічний ефект та переносимість препарату.
діти до 2-х років; гіперчутливість до препарату, а також запальні захворювання з поширеним ураженням слизових оболонок; значні порушення функції печінки або нирок; не слід застосовувати фенол у вигляді спрею для горла хворим із запаленням надгортанника.
АР у вигляді шкірних висипань, кропив’янка, свербіж, ангіоневротичний набряк, місцевий набряк горла.