таблетки приймати сублінгвально. Таблетку слід покласти під язик і утримувати до повного розчинення, оскільки у разі прийому препарату всередину шлунковий сік розщеплює бджолине маточне молочко.

При гіпогалактії рекомендується застосовувати по 1 таблетці 3 рази на добу; тривалість курсу — 10–15 днів.

Дорослим та підліткам: по 1 таблетці 3 рази на добу. Тривалість курсу лікування — 10–15 днів.

Дітям віком від 2 років: по 1 таблетці 2 рази на добу (під наглядом дорослих). Тривалість курсу лікування — 10–15 днів.

Не слід перевищувати рекомендовані добові дози.

Діти. Не застосовувати у дітей віком до 2 років.