Апілак Гріндекс таблетки (Apilac Grindeks tablets)
Апілак Гріндекс таблетки інструкція із застосування
Склад
Допоміжні речовини: лактоза, моногідрат; крохмаль картопляний; тальк; кальцію стеарат
Апілак ліофілізований (бджолине маточне молочко) - 10 мг
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Апілак, або так зване бджолине маточне молочко, являє собою секрет, який продукується алотрофічними залозами робочих бджіл та має загальну тонізуючу та антиспастичну дію, підвищує опірність організму, стійкість до стресів, стимулює обмін речовин. Препарат регулює тонус судин та рівень АТ. Апілак знижує рівень ХС у крові та сприяє покращенню загального стану при атеросклерозі. Чинить збуджувальну дію на ЦНС.
Фармакокінетика. Не досліджувалася.
Показання Апілак Гріндекс таблетки
при порушенні лактації у післяпологовий період (гіпогалактія).
Дітям у разі недостатнього харчування, гіпотрофії та відсутності апетиту.
У якості допоміжного засобу при лікуванні невротичних розладів, артеріальної гіпотензії та атеросклерозі коронарних судин.
Порушення травлення у період одужання після перенесених захворювань.
Застосування Апілак Гріндекс таблетки
таблетки приймати сублінгвально. Таблетку слід покласти під язик і утримувати до повного розчинення, оскільки у разі прийому препарату всередину шлунковий сік розщеплює бджолине маточне молочко.
При гіпогалактії рекомендується застосовувати по 1 таблетці 3 рази на добу; тривалість курсу — 10–15 днів.
Дорослим та підліткам: по 1 таблетці 3 рази на добу. Тривалість курсу лікування — 10–15 днів.
Дітям віком від 2 років: по 1 таблетці 2 рази на добу (під наглядом дорослих). Тривалість курсу лікування — 10–15 днів.
Не слід перевищувати рекомендовані добові дози.
Діти. Не застосовувати у дітей віком до 2 років.
Протипоказання
– підвищена чутливість до продуктів бджільництва або до будь-якого компонента лікарського засобу;
– хвороба Аддісона.
Побічна дія
можуть виникати алергічні реакції, що минають після припинення прийому препарату. При підвищеній чутливості до компонентів препарату можуть спостерігатися сухість у роті, почастішання пульсу, порушення сну. Ці симптоми зникають після зниження дози або відміни препарату.
Особливості застосування
лікарський засіб містить лактозу, тому пацієнтам з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, дефіцитом лактази або мальабсорбцією глюкози-галактози не слід його застосовувати.
При порушеннях сну необхідно знизити дозу або відмінити препарат.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Клінічні дані щодо негативного впливу апілаку на плід у період вагітності або на дитину в період годування грудьми відсутні.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Не впливає.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
невідома.
Передозування
тільки невеликі кількості бджолиного маточного молочка чинять лікувальну дію.
Симптоми: при перевищенні рекомендованих доз препарату процеси обміну речовин гальмуються, наприклад застосування 2,5 г апілаку на добу спричиняє млявість.
Лікування: специфічного антидоту немає. У разі передозування лікування апілаком слід припинити. Терапія симптоматична.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °C в недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від вологи та світла.