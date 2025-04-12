Інгалін® (Inhalin)
Інгалін ® інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 флакон містить ментолу 0,284 г, евкаліпта настойки 14,28 мл;
допоміжні речовини: етанол 96%, гліцерин.
Лікарська форма
Рідина для інгаляції.
Основні фізико-хімічні властивості: рідина жовто-бурого кольору, своєрідного запаху. Допускається випадання осаду.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються при кашлі і застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби.
Код АТХ R05C A10.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Проявляє антисептичну активність (зумовлену окиснювальними властивостями терпенового компонента ефірної олії евкаліпта настойки), чинить протизапальну, відхаркувальну та незначну знеболювальну дію (ментол).
Фармакокінетика.
Не вивчалась.
Показання
У складі комплексного лікування гострих респіраторних захворювань верхніх дихальних шляхів, фарингітів, трахеїтів, бронхітів, пневмоній.
Протипоказання
Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Бронхіальна астма та бронхоспазм.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
На даний час взаємодія Інгаліну® з іншими лікарськими препаратами не виявлена.
Особливості застосування
У процесі зберігання Інгаліну® допускається випадання осаду, тому перед його застосуванням вміст флакона необхідно збовтувати. Інгалін® застосовувати з використанням тепловологого інгалятора. У зв'язку з можливістю розвитку рефлекторного бронхоспазму дітям необхідно застосовувати препарат під наглядом лікаря або дорослих. При виникненні задишки, лихоманки або гнійної мокроти, слід проконсультуватися з лікарем.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Застосування препарату у період вагітності або годування груддю можливе лише після оцінки лікарем співвідношення ризик/користь.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
У період лікування Інгаліном® пацієнту слід утримуватися від керування транспортними засобами та виконання іншої роботи, яка потребує підвищеної уваги, швидкості психічних і рухових реакцій.
Спосіб застосування та дози
Для інгаляцій дорослим призначати по 10–20 крапель Інгаліну® на 1 склянку (200 мл) теплої води, а дітям віком від 3 років — по 5–10 крапель. Інгаляції рекомендується проводити 3–4 рази на добу.
Тривалість курсу лікування визначає лікар, залежно від стану хворого та клінічного ефекту.
Діти
Не застосовувати дітям віком до 3 років.
Передозування
При тривалому застосуванні у значних дозах можливі запаморочення, сплутаність свідомості, м'язова слабкість, нудота, двоїння в очах. У таких випадках слід припинити прийом препарату. Терапія симптоматична.
Побічні реакції
Препарат зазвичай добре переноситься, але можуть виникнути алергічні реакції, зокрема, у вигляді висипань на шкірі, свербежу, почервоніння, іноді контактного дерматиту (у ділянці губ), набряку Квінке, кропив'янки; бронхоспазм, ларингоспазм, апное. При виражених реакціях застосування препарату необхідно припинити.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати у недоступному для дітей, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.
Упаковка
По 40 мл у флаконах скляних у пачці або без пачки.
По 40 мл у флаконі полімерному у пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
ТОВ «Тернофарм».
Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.
Тел./факс: (0352) 521–444, http://www.ternopharm.com.ua