Фармакодинаміка.

Еконазол, похідна речовина імідазолу, є протигрибковим препаратом широкого спектра дії для зовнішнього застосування. Чинить фунгіцидну і бактерицидну дію. Механізм дії еконазолу зумовлений пригніченням біосинтезу ергостеролу, що регулює проникність клітинних стінок мікроорганізмів. Він активний щодо дерматофітів, дріжджів та пліснявих грибів: Trichophiton rubrum, Trichophiton mentagrophytes, Trichophiton tonsurans, Microsporum canis, Microsporum audouini, Microsporum gypseum, Candida albicans, Torulopsis, Rhodotorula, Malassezia furfur (Pityrosporum orbiculare), які спричиняють різнобарвний лишай, Epidermophyton floccosum, Aspergillus, Cladosporium, Scopulariopsis brevicautus та деякі грампозитивні бактерії (стрептококи, стафілококи та Nocardia minutissima).

Фармакокінетика.

Всмоктування

Після місцевого застосування на шкіру системна абсорбція еконазолу надзвичайно низька. Середня пікова концентрація еконазолу та/або його метаболітів в плазмі/сироватці крові спостерігалася через 1–2 дні після застосування дози та становила <1 нг/мл для 2% дермального крему, нанесеного на інтактну шкіру, та 20 нг/мл для 2% дермального крему, який застосовували на пошкоджену шкіру. Хоча більшість еконазолу залишається на поверхні шкіри (приблизно 90%) після нанесення 1% крему, концентрації еконазолу, які були виявлені в роговому шарі, перевищують мінімальні інгібіторні концентрації для дерматофітів, а інгібіторні концентрації досягаються в середині дерми.

Розподіл

Еконазол та/або його метаболіти у системному кровообігу інтенсивно зв’язуються (>98%) з білками сироватки крові.

Метаболізм

Еконазол, що досягає системного кровообігу, інтенсивно метаболізується шляхом окислення кільця імідазолу, а потім O-деалкілування та глюкуронізації.

Екскреція

Еконазол та метаболіти виділяються з сечею та калом приблизно у рівних кількостях.