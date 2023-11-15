ЕКОНАЗОЛ (ECONAZOLUM) Діюча речовина
бактерицидна та фунгіцидна дія; похідне імідазолу; блокує синтез ергостеролу, що регулює проникність клітинної стінки грибів; активний щодо дерматофітів Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp., дріжджоподібних грибів роду Candida spp., а також Malassezia furfur (Pitysporum orbiculare), що спричинює висівкоподібний лишай, і Corynebacterium minutissimum, деяких грам(+) бактерій (Str. spp., Staph. spp., Nocardia minutissima).
дерматомікози ніг та інших ділянок шкіри, спричинені чутливими до препарату грибами, включаючи ускладнені суперінфекцією (грампозитивними бактеріями), кандидози шкіри, різнобарвний лишай, оніхомікози і пapoнixiї, мікози слухового каналу.
дорослим та дітям від 16 років: крем наносять на уражені ділянки шкіри тонким рівним шаром 2 р/добу (вранці і ввечері); при лікуванні оніхомікозів крем наносити 1 р/добу під оклюзійну пов’язку; тривалість лікування - 2 тижні; гель наносіть тонким шаром 1-2 р/добу, тривалість лікування - 2-4 тижні; лікування висококератинізованих ділянок шкіри (стопа) може тривати 1,5 міс.
підвищена чутливість до еконазолу або до будь-якого іншого компонента препарату.
контактний дерматит, печіння, свербіж, подразнення і гіперемія шкіри, сухість, кропив’янка, пухирі, ексфоліативні зміни шкіри, гіпопігментація, шкірні висипання, набряк, подразнення у місці застосування, атрофія шкіри, ангіоневротичний набряк, реакції гіперчутливості, біль, дискомфорт.