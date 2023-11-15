дорослим та дітям від 16 років: крем наносять на уражені ділянки шкіри тонким рівним шаром 2 р/добу (вранці і ввечері); при лікуванні оніхомікозів крем наносити 1 р/добу під оклюзійну пов’язку; тривалість лікування - 2 тижні; гель наносіть тонким шаром 1-2 р/добу, тривалість лікування - 2-4 тижні; лікування висококератинізованих ділянок шкіри (стопа) може тривати 1,5 міс.