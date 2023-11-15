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Активні речовини — “Е”ЕКОНАЗОЛ (ECONAZOLUM)

ЕКОНАЗОЛ (ECONAZOLUM) Діюча речовина

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Знайдено: 3 препарати
Екодакс® крем, 1 %, туба, 10 г, № 1; Джонсон і Джонсон Україна
Екодакс® Крем, 1 %, туба, 10 г, № 1 Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
Сантеквін® супозиторії вагінальні, 150 мг, блістер, № 3; Лекхім
Сантеквін® Супозиторії вагінальні, 150 мг, блістер, № 3 Лекхім
Немає в наявності
Еконазол-Фармекс песарії, 150 мг, блістер у пачці, № 3; Здоров'я ФК
Еконазол-Фармекс Песарії, 150 мг, блістер у пачці, № 3 Здоров'я ФК
Немає в наявності

бактерицидна та фунгіцидна дія; похідне імідазолу; блокує синтез ергостеролу, що регулює проникність клітинної стінки грибів; активний щодо дерматофітів Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp., дріжджоподібних грибів роду Candida spp., а також Malassezia furfur (Pitysporum orbiculare), що спричинює висівкоподібний лишай, і Corynebacterium minutissimum, деяких грам(+) бактерій (Str. spp., Staph. spp., Nocardia minutissima).

дерматомікози ніг та інших ділянок шкіри, спричинені чутливими до препарату грибами, включаючи ускладнені суперінфекцією (грампозитивними бактеріями), кандидози шкіри, різнобарвний лишай, оніхомікози і пapoнixiї, мікози слухового каналу.

дорослим та дітям від 16 років: крем наносять на уражені ділянки шкіри тонким рівним шаром 2 р/добу (вранці і ввечері); при лікуванні оніхомікозів крем наносити 1 р/добу під оклюзійну пов’язку; тривалість лікування - 2 тижні; гель наносіть тонким шаром 1-2 р/добу, тривалість лікування - 2-4 тижні; лікування висококератинізованих ділянок шкіри (стопа) може тривати 1,5 міс.

підвищена чутливість до еконазолу або до будь-якого іншого компонента препарату.

контактний дерматит, печіння, свербіж, подразнення і гіперемія шкіри, сухість, кропив’янка, пухирі, ексфоліативні зміни шкіри, гіпопігментація, шкірні висипання, набряк, подразнення у місці застосування, атрофія шкіри, ангіоневротичний набряк, реакції гіперчутливості, біль, дискомфорт.