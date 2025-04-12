Фармакодинаміка.

Тривалумен — комбінований препарат рослинного походження, дія якого зумовлена синергічними властивостями компонентів, що входять до його складу. Складні ефіри борнеолу та ізовалеріанової кислоти, що містяться у валеріані, зменшують збудливість центральної нервової системи, знижують напруженість і дратівливість при психічному перевантаженні, проявляють седативні, снодійні, спазмолітичні властивості, чинять жовчогінну дію, посилюють секреторну активність залоз слизової оболонки шлунково-кишкового тракту, уповільнюють серцевий ритм, розширюють вінцеві судини серця. Активність шишок хмелю зумовлена ефірною олією та гіркою смолою, які містять гіркі речовини (гумулон, лупулон та аліфатичні терпентинові спирти), фітонцидними речовинами, вітамінами групи В та С, токоферолами та речовинами, що чинять естрогенну дію. Вони збуджують апетит, покращують жовчовиділення, чинять сечогінний ефект, діють заспокійливо при стані збудження та безсонні, виявляють протизапальну дію, зумовлюють болезаспокійливі властивості.

Фармакологічний ефект м'яти перцевої пов'язаний головним чином з ментолом, а також із терпенами, танінами, гіркою речовиною та органічними кислотами. Компоненти м'яти перцевої проявляють знеболювальний, в'яжучий, протизапальний ефекти; зменшують прояви нудоти, м'яко стимулюючи секрецію залоз шлунково-кишкового тракту та печінки, підвищують апетит, нормалізують моторику кишечнику.

Бобівник трилистий за рахунок гірких глікозидних сполук, флавоноїдів посилює шлунково-кишкову секрецію, покращує травлення, збуджує апетит, нормалізує моторику кишечнику, чинить антигіпоксичний та антиоксидантний ефекти.

Препарат не спричиняє залежності, не пригнічує психомоторну функцію, не погіршує працездатність.

Фармакокінетика.

Не вивчалася.