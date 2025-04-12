Імунофіт (Immunophyt)
Імунофіт інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 упаковка (100 г) містить суміш лікарської рослинної сировини: ехінацеї пурпурової коренів (Echinaceae purpureae radix) 17 г, левзеї коренів (Leuzeae radix) 17 г, шипшини плодів (Rosae pseudo-fructus) 17 г, кульбаби лікарської коренів (Taraxaci officinalis radix) 14 г, оману коренів (Inulae helenii radix) 14 г, солодки коренів (Liquiritiae radix) 14 г, аїру коренів (Calami radix) 7 г.
1 фільтр-пакет (2 г) містить суміш лікарської рослинної сировини: ехінацеї пурпурової коренів (Echinaceae purpureae radix) 340 мг, левзеї коренів (Leuzeae radix) 340 мг, шипшини плодів (Rosae pseudo-fructus) 340 мг, кульбаби лікарської коренів (Taraxaci officinalis radix) 280 мг, оману коренів (Inulae helenii radix) 280 мг, солодки коренів (Liquiritiae radix) 280 мг, аїру коренів (Calami radix) 140 мг.
Лікарська форма
Збір.
Основні фізико-хімічні властивості: суміш шматочків різної форми сірувато-зеленого кольору з коричнево-червоними, оранжевими, жовтими і білими включеннями. Запах слабкий, приємний.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Препарат чинить стимулюючу дію на центральну нервову систему, підвищує працездатність, має адаптогенні властивості і підвищує резистентність організму до впливу фізичних і психічних факторів. Поліпшує апетит і травлення, нормалізує обмін речовин. Має спазмолітичну дію.
Показання
Профілактика застудних захворювань. У комплексній терапії астенічних станів, фізичної та розумової перевтоми; після перенесених виснажливих соматичних або інфекційних захворювань, при алкоголізмі, для підвищення працездатності при екстремальних умовах праці, а також при погіршенні апетиту.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату. Алергія до рослин родини айстрових (Compositae/Asteraceae), туберкульоз, імуносупресія (онкологічні захворювання), аутоімунні захворювання (колагенози, розсіяний склероз), захворювання лейкоцитарної системи крові (лейкоз, агранулоцитоз), імунодефіцит (СНІД/ВІЛ-інфекція), ревматизм, тромбофлебіт, гостра та хронічна ниркова недостатність, гостра та хронічна печінкова недостатність, цироз печінки, холестатичні розлади, гіпокаліємія, підвищене нервове збудження, артеріальна гіпертензія ІІІ ступеня, органічні ураження серця (міокардит, перикардит, інфаркт міокарда), тяжкий ступінь ожиріння.
Особливі заходи безпеки. Слід з обережністю застосовувати при підвищеному згортанні крові та хворим на цукровий діабет.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
При тривалому застосуванні одночасно з серцевими глікозидами, адренокортикостероїдами, антиаритмічними препаратами (хінідин), проносними засобами, тіазидними та петльовими діуретиками можливе порушення водно-електролітного балансу.
Унаслідок імуностимулюючої дії ехінацеї може знизитися ефективність препаратів, що мають імунодепресивну дію.
Не рекомендується застосовувати одночасно з препаратами, що мають гепатотоксичну дію: аміодарон, метотрексат, кетоконазол та стероїдні препарати.
Особливості застосування
Не рекомендується застосовувати препарат протягом тривалого часу (більше 8 тижнів).
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
2 столові ложки збору заварити у 500 мл окропу, настояти у закритому посуді протягом 1 години, процідити.
2 фільтр-пакети залити 150 мл окропу, настояти у закритому посуді протягом 15 хвилин.
Дорослим та дітям віком від 12 років приймати у теплому вигляді по 150 мл за 20–30 хвилин до їди 3 рази на добу (останній прийом — не пізніше 17 години).
Тривалість застосування визначає лікар. Зазвичай курс лікування становить 15–20 днів. При необхідності за призначенням лікаря курс лікування можна повторити.
Діти
Препарат протипоказаний дітям віком до 12 років.
Передозування
Можливе посилення проявів побічних реакцій, а також нудота, блювання, порушення з боку травного тракту, підвищена збудливість, розлади сну.
Побічні реакції
Препарат зазвичай добре переноситься пацієнтами та досі не викликав побічних реакцій. Однак, враховуючи багатокомпонентний склад препарату, з літературних джерел відомо, що застосування окремих його компонентів, зокрема коренів ехінацеї пурпурової, може спричиняти алергічні реакції у вигляді почервоніння або набряку шкіри, висипань, свербежу, кропив’янки, ангіоневротичного набряку, утруднення дихання, анафілактичного шоку, синдрому Стівенса-Джонсона; лейкопенію (при довготривалому вживанні). У рідкісних випадках можлива нудота, блювання, діарея, які минають після припинення застосування препарату. Також тривале застосування коренів солодки (більше 8 тижнів) у надмірних дозах може призвести до порушення водно-електролітного балансу (утворення набряків, розвиток гіпокаліємії, підвищення артеріального тиску). Тому, незважаючи на те, що збір ІМУНОФІТ містить невеликі кількості кожного з компонентів, в окремих випадках, як правило, при індивідуальній гіперчутливості до компонентів препарату або порушенні рекомендованого режиму прийому вищезазначені прояви не виключені.
У випадку появи будь-яких негативних реакцій необхідно звернутися до лікаря.
Термін придатності
2 роки. Не застосовувати після завершення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С та недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 100 г у пакеті, вкладеному в пачку. По 2 г у фільтр-пакеті № 20.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ТОВ «Науково-виробнича фармацевтична компанія «ЕЙМ».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 61091, Харківська обл., м. Харків, вул. Харківських дивізій, 20 літ. «А-5».