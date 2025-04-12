Препарат зазвичай добре переноситься пацієнтами та досі не викликав побічних реакцій. Однак, враховуючи багатокомпонентний склад препарату, з літературних джерел відомо, що застосування окремих його компонентів, зокрема коренів ехінацеї пурпурової, може спричиняти алергічні реакції у вигляді почервоніння або набряку шкіри, висипань, свербежу, кропив’янки, ангіоневротичного набряку, утруднення дихання, анафілактичного шоку, синдрому Стівенса-Джонсона; лейкопенію (при довготривалому вживанні). У рідкісних випадках можлива нудота, блювання, діарея, які минають після припинення застосування препарату. Також тривале застосування коренів солодки (більше 8 тижнів) у надмірних дозах може призвести до порушення водно-електролітного балансу (утворення набряків, розвиток гіпокаліємії, підвищення артеріального тиску). Тому, незважаючи на те, що збір ІМУНОФІТ містить невеликі кількості кожного з компонентів, в окремих випадках, як правило, при індивідуальній гіперчутливості до компонентів препарату або порушенні рекомендованого режиму прийому вищезазначені прояви не виключені.

У випадку появи будь-яких негативних реакцій необхідно звернутися до лікаря.