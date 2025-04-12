Мікокс (Micox)
Мікокс інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 100 мл крапель оральних містять: Tecoma D4 — 5,0 мл; Mercurius sublimatus corrosives D4 — 4,5 мл; Hydrocotyle asiatica D6 — 4,5 мл; Sulfur D6 — 5,0 мл; Candida albicans D6 — 4,5 мл; Candida albicans D12 — 4,5 мл; Candida albicans D30 — 4,5 мл; Candida albicans D200 — 4,5 мл; Mucor mucedo D6 — 4,5 мл; Mucor mucedo D12 — 4,5 мл; Mucor mucedo D30 — 4,5 мл; Mucor mucedo D200 — 4,5 мл; Aspergillus niger D6 — 4,5 мл; Aspergillus niger D12 — 4,5 мл; Aspergillus niger D30 — 4,5 мл; Aspergillus niger D200 — 4,5 мл; Natrium oxalaceticum D6 — 4,5 мл; Natrium oxalaceticum D12 — 4,5 мл; Natrium oxalaceticum D30 — 4,5 мл; Acidum D,L-malicum D6 — 4,5 мл; Acidum D,L-malicum D12 — 4,5 мл; Acidum D,L-malicum D30 — 4,5 мл;
допоміжні речовини: етанол 96%, вода очищена.
Препарат містить 30% об. етанолу.
1 мл препарату містить 36 крапель.
Лікарська форма
Краплі оральні.
Основні фізико-хімічні властивості: прозорий, безбарвний розчин із запахом спирту етилового.
Фармакотерапевтична група
Комплексний гомеопатичний препарат.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Препарат дезінтоксикаційної, специфічної імуномодулюючої дії, стимулює загальний метаболізм. Дія лікарського засобу базується на активації захисних сил організму за рахунок речовин, що входять до його складу. Мікокс посилює імунний захист організму від специфічних грибкових антигенів (Mucor mucedo, Candida albicans, Aspergillus niger). Сприяє виведенню грибкових токсинів з організму (Hydrocotyle asiatica, Sulfur, Mercurius sublimatus corrosives, Tecoma). Сприяє корекції кислотно-лужного стану організму зі зниженням зайвої кислотності тканин як фактора ризику росту грибкових колоній (Natrium oxalaceticum, Acidum D,L-malicum).
Фармакокінетика.
Не визначається для гомеопатичного лікарського засобу.
Показання
Комплексне лікування мікозів шкіри та слизових оболонок, спричинених вторинними грибковими інфекціями.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до будь-яких компонентів лікарського засобу.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Взаємодія невідома. У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.
Особливості застосування
З урахуванням особливостей перебігу захворювання та стану хворого лікар може змінювати тривалість курсу лікування, дозу та частоту прийому.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Питання про доцільність застосування лікарського засобу вагітним та жінкам, які годують груддю, лікар вирішує індивідуально з урахуванням співвідношення користі/ризику.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
У рекомендованих дозах не впливає.
Спосіб застосування та дози
Разова доза: дорослим і дітям віком від 12 років − по 10–15 крапель протягом 1 місяця, потім —по 10 крапель наступні 30 днів.
Разову дозу приймати 3 рази на добу, за 30 хвилин до їди або через 1 годину після їди.
Краплі розчинити у 10–15 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті.
Термін лікування визначає лікар індивідуально, але зазвичай він становить 2 місяці. Під час прийому препарату рекомендовано відмовитися від алкоголю, цукру, приправ, копчених продуктів, продуктів зі свинини, продуктів, що містять дріжджі.
Діти
Не рекомендується застосовувати дітям віком до 12 років.
Передозування
У випадку передозування терапія симптоматична.
Побічні реакції
У осіб з підвищеною чутливістю можливі реакції гіперчутливості.
У випадку появи будь-яких незвичних реакцій хворому слід порадитися з лікарем.
Термін придатності
5 років.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на флаконі-крапельниці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
Упаковка
По 30 мл крапель оральних у флаконі-крапельниці в картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Гуна С.п.а.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Віа Пальманова, 69 — 20132 Мілан, Італія.