Разова доза: дорослим і дітям віком від 12 років − по 10–15 крапель протягом 1 місяця, потім —по 10 крапель наступні 30 днів.

Разову дозу приймати 3 рази на добу, за 30 хвилин до їди або через 1 годину після їди.

Краплі розчинити у 10–15 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті.

Термін лікування визначає лікар індивідуально, але зазвичай він становить 2 місяці. Під час прийому препарату рекомендовано відмовитися від алкоголю, цукру, приправ, копчених продуктів, продуктів зі свинини, продуктів, що містять дріжджі.