Гістафен (Gistaphen)
Гістафен інструкція із застосування
Склад
Сехіфенадін - 50 мг
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Сехіфенадин є блокатором Н1-рецепторів, а також помірним блокатором 5НТ1-серотонінових рецепторів, таким чином, він ослаблює дію медіаторів алергії гістаміну і серотоніну. Особливістю препарату є те, що він чинить протигістамінну дію не тільки за рахунок блокади Н1-рецепторів, але й шляхом зниження вмісту гістаміну в тканинах за рахунок прискорення його метаболізму ферментом діаміноксидазою, яка розщеплює ендогенний гістамін. Сехіфенадин запобігає чи ослаблює спазмогенну дію гістаміну і серотоніну на гладкі м’язи бронхів, кишечнику, судин, зменшує проникність капілярів, чинить виражену протисвербіжну дію. Сехіфенадин впливає на імунологічну реактивність організму, зменшуючи кількість антитілоутворюючих і розеткоутворюючих клітин у селезінці, кістковому мозку, лімфатичних вузлах, а також знижує підвищену концентрацію імуноглобулінів класів A і G.
Препарат погано проникає через ГЕБ, чим пояснюється відсутність вираженого пригнічувального впливу на ЦНС, однак в окремих випадках при індивідуальній підвищеній чутливості до препарату можуть відзначати легкий седативний ефект. Сехіфенадин не впливає на біохімічні показники крові і сечі (у тому числі на концентрацію глюкози і ХС в крові), на рівень АТ, показники ЕКГ, не збільшує латентний період умовного рефлексу і не впливає на показники ЕЕГ.
Фармакокінетика. Препарат швидко всмоктується у ШКТ. Cmax у плазмі крові досягається через 1‒2 год. Метаболізується в печінці, утворюючи фармакологічно неактивний метаболіт. Після одноразового прийому в дозі 50 мг Т½ становить 12 год, а після повторних прийомів зменшується до 5,8 год. Застосування препарату не спричиняє явищ кумуляції. Більше 20% дози виводиться нирками і 50% — кишечником. Близько 30% дози виводиться в незмінному вигляді, 40‒50% — у вигляді метаболітів.
Показання Гістафен
гострі і хронічні алергічні захворювання у дорослих: полінози, алергічний риніт, риносинусопатії (атопічні та інфекційно-алергічні); алергічні реакції, пов’язані із застосуванням лікарських засобів, харчових продуктів, засобів побутової хімії.
Алергічні та неалергічні захворювання, які супроводжуються шкірним свербежем (алергічний чи атопічний дерматит, васкуліт шкіри, нейродерміт, червоний плескатий лишай) у дорослих. Атопічні та інфекційно-алергічні дерматити у дітей віком від 12 років.
Профілактика захворювань алергічного характеру (до сезонного загострення) і підтримувальна терапія у дорослих.
Застосування Гістафен
Гістафен приймати перорально, після вживання їжі, запиваючи водою.
Дорослі
Гострі хронічні алергічні захворювання: по 50‒100 мг 2‒3 рази на добу.
Алергічні та неалергічні захворювання, які супроводжуються шкірним свербежем: по 50‒100 мг 2‒3 рази на добу.
Зазвичай терапевтичний ефект настає через 3 дні від початку лікування. Тривалість курсу лікування становить 5‒15 днів. У разі необхідності курс лікування повторити.
Профілактика захворювань алергічного характеру (до сезонного загострення) і підтримувальна терапія: 50 мг 2 рази на добу. Для профілактики рекомендується починати прийом препарату за 2 тиж до очікуваної алергічної реакції.
Якщо пропущений прийом однієї чи більше доз препарату, лікування продовжувати в раніше призначених дозах.
Діти віком від 12 років
Атопічні та інфекційно-алергічні дерматити: по 50 мг 3 рази на добу. Курс лікування — 7 днів.
Протипоказання
підвищена чутливість до сехіфенадину або до допоміжних речовин лікарського засобу, напади БА.
Застосування антигістамінних препаратів протипоказано пацієнтам, які застосовують інгібітори МАО.
Протипоказано під час вагітності та в період годування грудьми.
Побічна дія
як і всі лікарські засоби, Гістафен може викликати побічні реакції, хоча вони проявляються не у всіх.
Класифікація частоти побічних реакцій: дуже часто (≥1/10), часто (≥1/100 до <1/10), нечасто (≥1/1000 до <1/100), рідко (≥1/10 000 до <1/1000), дуже рідко (<1/10 000).
З боку системи крові та лімфатичної системи: рідко — лейкопенія.
З боку травного тракту: часто — сухість у роті; нечасто — слабкий біль в епігастральній ділянці, диспептичні явища (особливо після прийому препарату натще); дуже рідко — підвищення апетиту.
У осіб з хронічними захворюваннями травного тракту частота появи цих побічних реакцій підвищується.
Побічні реакції минають у перші дні лікування та не потребують відміни препарату або значного зниження дози.
З боку нервової системи: часто — сонливість (у середньому ‒ у 13,3% пацієнтів) є дозозалежною; при дозах 150 мг/добу сонливість спостерігають у 1,97% пацієнтів, при підвищенні дози до 400 мг/добу — у 24,6% пацієнтів. У більшості випадків сонливість зменшується або зникає через 2–5 днів від початку лікування. Гістафен може поліпшити сон у пацієнтів з безсонням через свербіж; нечасто — головний біль; рідко ‒ безсоння, психічні розлади (збудження) — при застосуванні препарату у високій дозі.
З боку нирок та сечовивідних шляхів: рідко — слабкий діуретичний ефект.
З боку репродуктивної системи: рідко — порушення менструального циклу.
Особливості застосування
слід бути обережними пацієнтам з порушеннями функції нирок (лікування починати з мінімальної дози), з тяжкими захворюваннями серцево-судинної системи, травного тракту, печінки.
Дані клінічних досліджень щодо застосування лікарського засобу у людей похилого віку відсутні.
Препарат містить лактозу, тому пацієнтам з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не слід застосовувати препарат.
У період лікування слід утримуватися від вживання алкоголю.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Безпека застосування Гістафену у вагітних не встановлена, тому лікарський засіб протипоказаний жінкам у цей період.
У період годування грудьми застосування антигістамінних препаратів не рекомендується у зв’язку з можливістю негативного впливу на ЦНС дитини.
У разі необхідності застосування лікарського засобу слід припинити годування грудьми.
Діти. Застосовувати препарат у дітей віком від 12 років при атопічних та інфекційно-алергічних дерматитах.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Особам, робота яких потребує швидкої фізичної і психічної реакції (водії транспорту), слід попередньо встановити (шляхом короткочасного прийому), чи не чинить лікарський засіб на них снодійної дії. При заспокійливому ефекті слід утримуватися від керування транспортними засобами.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
застосування Гістафену можна поєднувати з лікуванням іншими лікарськими засобами для місцевого застосування (мазі, компреси, очні краплі, краплі в ніс).
Гістафен не підсилює пригнічувальної дії снодійних засобів та препаратів, що містять етанол, на ЦНС.
Застосування препарату протипоказано при одночасному прийомі інгібіторів МАО.
Передозування
препарат малотоксичний.
Симптоми: сухість слизових оболонок, головний біль, блювання, біль у животі та інші диспептичні явища.
Лікування: симптоматична терапія. Спеціальний антидот невідомий.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці