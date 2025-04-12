фармакодинаміка. Сехіфенадин є блокатором Н 1 -рецепторів, а також помірним блокатором 5НТ1-серотонінових рецепторів, таким чином, він ослаблює дію медіаторів алергії гістаміну і серотоніну. Особливістю препарату є те, що він чинить протигістамінну дію не тільки за рахунок блокади Н 1 -рецепторів, але й шляхом зниження вмісту гістаміну в тканинах за рахунок прискорення його метаболізму ферментом діаміноксидазою, яка розщеплює ендогенний гістамін. Сехіфенадин запобігає чи ослаблює спазмогенну дію гістаміну і серотоніну на гладкі м’язи бронхів, кишечнику, судин, зменшує проникність капілярів, чинить виражену протисвербіжну дію. Сехіфенадин впливає на імунологічну реактивність організму, зменшуючи кількість антитілоутворюючих і розеткоутворюючих клітин у селезінці, кістковому мозку, лімфатичних вузлах, а також знижує підвищену концентрацію імуноглобулінів класів A і G.

Препарат погано проникає через ГЕБ, чим пояснюється відсутність вираженого пригнічувального впливу на ЦНС, однак в окремих випадках при індивідуальній підвищеній чутливості до препарату можуть відзначати легкий седативний ефект. Сехіфенадин не впливає на біохімічні показники крові і сечі (у тому числі на концентрацію глюкози і ХС в крові), на рівень АТ, показники ЕКГ, не збільшує латентний період умовного рефлексу і не впливає на показники ЕЕГ.

Фармакокінетика. Препарат швидко всмоктується у ШКТ. C max у плазмі крові досягається через 1‒2 год. Метаболізується в печінці, утворюючи фармакологічно неактивний метаболіт. Після одноразового прийому в дозі 50 мг Т ½ становить 12 год, а після повторних прийомів зменшується до 5,8 год. Застосування препарату не спричиняє явищ кумуляції. Більше 20% дози виводиться нирками і 50% — кишечником. Близько 30% дози виводиться в незмінному вигляді, 40‒50% — у вигляді метаболітів.