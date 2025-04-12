Під час лікування слід перебувати під наглядом лікаря.

При виникненні метрорагії слід провести симптоматичну терапію.

У поодиноких випадках, особливо при сухості піхви, таблетка Колпосептину може повністю не розчинитися (її рештки іноді можна знайти на спідній білизні, що знижує ефективність лікування). Для запобігання таких випадків таблетку потрібно змочити невеликою кількістю звичайної води. Пацієнткам у таких випадках слід користуватись прокладками.

Таблетки не ковтати.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Даних немає.