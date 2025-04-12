Ревіт (Revit)
Ревіт інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 драже містить: ретинолу ацетат (вітамін А) — 0,86 мг (2500 МО), тіаміну гідрохлорид (вітамін В1) — 1 мг, рибофлавін (вітамін В2) — 1 мг, аскорбінову кислоту (вітамін С) — 35 мг;
допоміжні речовини: патока крохмальна, цукор білий, віск жовтий, олія мінеральна, тальк, олія м’яти перцевої.
Лікарська форма
Драже.
Основні фізико-хімічні властивості: драже оранжевого кольору, сферичної форми.
Фармакотерапевтична група
Вітаміни. Полівітамінні комплекси без домішок. Код АТХ А11В А.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Полівітамінний комплекс. Фармакологічна дія лікарського засобу визначається властивостями вітамінів, що входять до його складу. Препарат регулює метаболічні процеси, нормалізує обмін речовин.
Вітамін А (ретинол) відіграє ключову роль у синтезі білків-ферментів і структурних компонентів тканин, необхідний для формування епітеліальних клітин, кісток і синтезу родопсину (зорового пігменту), підтримує поділ імунокомпетентних клітин, нормальний синтез імуноглобулінів та інших факторів захисту від інфекцій.
Вітамін В1 (тіаміну гідрохлорид) — важливий кофермент у метаболізмі вуглеводів, бере участь у функціонуванні нервової системи.
Вітамін В2 (рибофлавін) — важливий каталізатор процесів клітинного дихання та зорового сприйняття.
Вітамін С (кислота аскорбінова) бере участь в окисно-відновних процесах організму, синтезі гемоглобіну, впливає на обмін амінокислот, прискорює абсорбцію заліза зі шлунково-кишкового тракту, підвищує неспецифічну резистентність організму, є необхідним для росту та формування кісток, шкіри, зубів і для нормального функціонування нервової та імунної системи.
Фармакокінетика.
Після прийому всередину препарат добре абсорбується з тонкого кишечнику в системний кровообіг, проникає в усі органи і тканини.
Показання
Призначати як профілактичний і лікувальний засіб при станах, що супроводжуються підвищеною потребою організму у вітамінах: підвищене фізичне та нервово-психічне навантаження, особливо в несприятливих умовах навколишнього середовища; період одужання після перенесених захворювань; для підвищення загальної резистентності організму до інфекційних захворювань (у тому числі застудних).
Протипоказання
Хронічна серцева недостатність, артеріальна гіпертензія (тяжкі форми), гіперчутливість до компонентів лікарського засобу, непереносимість фруктози, синдром мальабсорбції глюкози-галактози, гіпервітаміноз А, порушення обміну заліза або міді. Тромбоз, схильність до тромбозів, тромбофлебіт, цукровий діабет, хронічний гломерулонефрит, тяжкі захворювання нирок, печінки, активний гепатит, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, новоутворення, саркоїдоз в анамнезі. Сечокам’яна хвороба — при застосуванні доз понад 1 г на добу.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Ревіт не рекомендується призначати разом з іншими полівітамінами, оскільки можливе передозування останніх в організмі.
Ретинол знижує протизапальну дію глюкокортикоїдів. Не можна одночасно приймати з нітритами і холестираміном, тому що вони порушують всмоктування ретинолу. Вітамін А не можна призначати з ретиноїдами, тому що їх комбінація є токсичною.
Тіаміну гідрохлорид, впливаючи на процеси поляризації у ділянці нервово-м'язових синапсів, може послаблювати курареподібну дію.
Рибофлавін несумісний зі стрептоміцином і зменшує ефективність антибактеріальних препаратів (окситетрацикліну, доксицикліну, еритроміцину, тетрацикліну і лінкоміцину). Трициклічні антидепресанти, іміпрамін і амітриптилін, інгібують метаболізм рибофлавіну, особливо у тканинах серця.
Вітамін С посилює дію і токсичність сульфаніламідів (можливість кристалурії), пеніциліну, підвищує всмоктування заліза, абсорбцію алюмінію (враховувати при одночасному лікуванні антацидами, що містять алюміній), знижує ефективність гепарину та непрямих коагулянтів. Високі дози препарату зменшують ефективність трициклічних антидепресантів, нейролептиків — похідних фенотіазину, канальцеву реабсорбцію амфетаміну, порушують виведення мексилетину нирками, впливають на резорбцію вітаміну В12.
Одночасний прийом вітаміну С і дефероксаміну підвищує тканинну токсичність заліза, особливо в серцевому м’язі, що може призвести до декомпенсації системи кровообігу. Вітамін С можна приймати лише через 2 години після ін’єкції дефероксаміну.
Тривалий прийом великих доз препарату знижує ефективність лікування дисульфіраміном, гальмує дисульфірам-алкогольну реакцію.
Аскорбінова кислота підвищує загальний кліренс етилового спирту. Вітамін С підсилює виділення оксалатів із сечею, таким чином підвищуючи ризик формування у сечі оксалатних каменів, підвищує ризик розвитку кристалурії при лікуванні саліцилатами.
Всмоктування вітаміну С зменшується при одночасному застосуванні з пероральними контрацептивами, вживанні фруктових або овочевих соків, лужного пиття.
Препарати хінолінового ряду, кальцію хлорид, саліцилати, кортикостероїди при тривалому застосуванні зменшують запаси аскорбінової кислоти в організмі.
При одночасному застосуванні лікарського засобу з ацетилсаліциловою кислотою підвищується виведення із сечею аскорбінової та знижується виведення ацетилсаліцилової кислоти. Прийом ацетилсаліцилової кислоти знижує абсорбцію аскорбінової кислоти приблизно на третину, що потребує відповідного збільшення дози вітаміну С.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Застосування у період вагітності або годування груддю можливе тільки з профілактичною метою після консультації лікаря, з суворим дотриманням рекомендованих доз. Для усунення вітамінної недостатності у вагітних жінок і матерів, які годують груддю, слід надавати перевагу спеціалізованим комплексам вітамінів з мінеральними речовинами.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Лікарський засіб не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Препарат приймати всередину через 10—15 хвилин після їди.
Дорослим з метою профілактики призначати по 1 драже 2 рази на добу, з метою лікування — по 2 драже 3 рази на добу.
Вагітним тільки за призначенням та під наглядом лікаря рекомендовано прийом: І триместр — не більше 1 драже на добу, ІІ—ІІІ триместр — не більше 2 драже на добу.
Дітям з метою профілактики призначати з 11 років по 1 драже на добу.
З лікувальною метою дітям з 3 до 10 років призначати по 2 драже на добу, з 11 до 14 років — 3 драже на добу.
Тривалість прийому встановлює лікар індивідуально, і вона може становити 1—2 місяці. Дози препарату можуть бути збільшені залежно від потреби організму у вітамінах.
Діти
Дітям віком до 3 років застосування лікарського засобу протипоказано.
Передозування
При передозуванні спостерігається посилення побічних дій препарату. Терапія симптоматична.
Кислота аскорбінова добре переноситься. Вона є водорозчинним вітаміном, її надмірна кількість виводиться із сечею. Однак при тривалому застосуванні вітаміну С у великих дозах можливе пригнічення функції інсулярного апарату підшлункової залози, що вимагає контролю за станом останньої. Передозування може призвести до змін ниркової секреції аскорбінової та сечової кислот під час ацетилювання сечі з ризиком випадання в осад оксалатних конкрементів. Застосування великих доз препарату може призвести до блювання, нудоти або діареї, які зникають після його відміни.
При передозуванні вітаміну В1 — гіперкоагуляція, порушення пуринового обміну.
Побічні реакції
При застосуванні препарату у рекомендованих дозах можливі такі побічні реакції:
з боку імунної системи: реакції підвищеної чутливості до компонентів лікарського засобу, включаючи анафілактичний шок, ангіоневротичний набряк, бронхоспазм;
з боку шкіри та підшкірних тканин: шкірні висипання, кропив’янка, відчуття свербежу, почервоніння шкіри, екзема;
з боку шлунково-кишкового тракту: диспепсичні розлади, нудота, блювання, діарея;
з боку нервової системи: головний біль, запаморочення, підвищена збудливість, сонливість, порушення сну, стомлюваність;
з боку нирок та сечовивідних шляхів: ушкодження гломерулярного апарату нирок, кристалурія, утворення уратних, цистинових та/або оксалатних конкрементів у нирках і сечовивідних шляхах, ниркова недостатність;
з боку серцево-судинної системи: артеріальна гіпертензія/гіпотензія, дистрофія міокарда;
з боку системи крові та лімфатичної системи: еритроцитопенія, нейтрофільний лейкоцитоз, тромбоцитоз, гіперпротромбінемія, тромбоутворення. У хворих із недостатністю глюкози-6-фосфатдегідрогенази кров’яних тілець може спричини гемоліз еритроцитів, гемолітична анемія (у хворих із недостатністю глюкозо-6-фосфатдегідрогенази);
з боку обміну речовин: порушення обміну цинку, міді, анорексія;
з боку печінки та жовчовивідних шляхів: порушення активності печінкових ферментів;
з боку ендокринної системи: ушкодження інсулярного апарату підшлункової залози, глюкозурія та порушення синтезу глікогену аж до появи цукрового діабету;
інші: порушення зору, гіпертермія, пітливість, можливе забарвлення сечі в жовтий колір, відчуття жару.
При тривалому застосуванні у високих дозах виникають подразнення слизової оболонки шлунково-кишкового тракту, аритмії, парестезії, гіперурикемія, зниження толерантності до глюкози, гіперглікемія, порушення функції нирок, сухість і тріщини на долонях і ступнях, випадання волосся, себорейні висипання.
Термін придатності
1 рік.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 75 або 100 драже у контейнерах.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПрАТ «Технолог».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 20300, Черкаська обл., місто Умань, вулиця Стара прорізна, будинок 8.