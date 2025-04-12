З боку травного тракту: відчуття подразнення в горлі, диспепсія, біль у животі.

Препарати алое можуть викликати біль та спазм у животі, пронос, особливо у пацієнтів із подразненням кишечника. Однак ці симптоми також можуть бути наслідком перевищення дози. У таких випадках необхідне зниження дози. Крім того, тривале застосування може спричинити забарвлення слизової оболонки кишки (псевдомеланоз кишечнику), яке зазвичай зникає, коли пацієнт припиняє приймати препарат. Частота цих реакцій невідома.

З боку серцево-судинної системи: підвищення артеріального тиску.

З боку імунної системи: алергічні реакції, включаючи гіперемію, свербіж, висипання, кропив’янку.

З боку нирок та сечовивідних шляхів: тривале застосування може спричинити дисбаланс води і електролітів і призвести до альбумінурії та гематурії.

Під час лікування може спостерігатися жовте або червоно-коричневе (залежно від рН) забарвлення сечі метаболітами, що не є клінічно значущим. Частота цих реакцій невідома.

Інші: запаморочення, відчуття припливу крові до органів малого таза, посилення менструальних кровотеч, відчуття печіння, гіпертермія, зміни у місці введення (гіперемія, свербіж).

Якщо виникають інші побічні реакції, не зазначені вище, слід звернутися до лікаря.