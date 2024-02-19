АЛОЕ ДЕРЕВОВИДНЕ* (ALOE ARBORESCENS MILL.*) Діюча речовина
стимулює обмін речовин, прискорює процеси регенерації, чинить адаптогенну та загальнотонізуючу дії; поліпшує клітинний метаболізм, трофіку та регенерацію тканин, підвищує загальну неспецифічну резистентність організму та стійкість слизових оболонок до дії ушкоджуючих агентів; стимулює захисні ф-ції гранулоцитів, підвищуює апетит; підвищує енергетичні запаси у сперматозоїдах та підсилює їхню рухливість.
прогресуюча короткозорість, міопічний хоріоретиніт, блефарит, кон’юнктивіт, кератит, ірит, помутніння склоподібного тіла, а також виразкова хвороба шлунка та ДПК (у складі комплексної терапії).
п/ш щоденно; дорослим - по 1 мл; МДД - 3-4 мл; дітям 3-5 років - по 0,2-0,3 мл; від 5 років - по 0,5 мл; курс лікування - 30-50 ін’єкц.; повторні курси проводять після 2 або 3 міс. перерви.
підвищена чутливість до препарату; тяжкі СС захворювання, АГ, г. ШК розлади (у т. ч. діарея), порушення прохідності кишечнику, хвороба Крона, виразковий коліт, апендицит, біль у животі нез’ясованого ґенезу, геморой, порушення ф-ції печінки/нирок, ускладнені форми нефрозо-нефриту, дифузний гломерулонефрит, цистит, метрорагія, кровохаркання, холелітіаз.
відчуття першіння, диспепсія, біль у животі; підвищення АТ; АР, включаючи гіперемію, свербіж, висипання, кропив’янку; запаморочення, відчуття припливу крові до органів малого таза, посилення менструальних кровотеч, відчуття печіння, гіпертермія, зміни у місці введення.