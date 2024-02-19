п/ш щоденно; дорослим - по 1 мл; МДД - 3-4 мл; дітям 3-5 років - по 0,2-0,3 мл; від 5 років - по 0,5 мл; курс лікування - 30-50 ін’єкц.; повторні курси проводять після 2 або 3 міс. перерви.