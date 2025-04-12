Фармакодинаміка.

Механізм дії

Местеролон — метильована похідна дигідротестостерону зі слабкими андрогенними властивостями, що застосовується перорально.

Фармакодинамічні ефекти

Наявність метильної групи в положенні С-1 призводить до того, що местеролон, на відміну від тестостерону та всіх його похідних, які використовуються для андрогенної терапії, не метаболізується до естрогену. Ця різниця майже напевно пояснює те, що у своєму звичайному терапевтичному дозуванні Провірон® незначно пригнічує синтез гіпофізом гонадотропіну у здорових чоловіків. Отже, на сперматогенез це не впливає. Печінкова толерантність до лікарського засобу Провірон®, на відміну від такої до інших перорально активних андрогенів, краща (факт, ймовірно, пов’язаний з відсутністю заміщення стероїдного ядра 17-алкільною групою).

На відміну від інших андрогенів, які замінюють ендогенні андрогени та пригнічують їхній синтез, Провірон® доповнює дію ендогенних андрогенів. Також на відміну від інших андрогенів, активних при пероральному застосуванні, Провірон® дуже добре переноситься печінкою (що, імовірно, пов’язано з відсутністю замінника 17-алкіл стероїдного ядра).

Фармакокінетика.

Абсорбція

Після перорального прийому местеролон швидко і практично повністю абсорбується в діапазоні доз, що становить 25–100 мг. Максимальна концентрація в сироватці крові — 3,1 ± 1,1 нг/мл — досягається через 1,6 ± 0,6 години після прийому препарату Провірон®. Біодоступність местеролону становить приблизно 3% від дози, яка була прийнята перорально.

Розподіл

98% местеролону зв’язується з білками сироватки крові: 40% — з альбуміном і 58% — з глобуліном, що зв’язує статеві гормони (ГЗСГ).

Метаболізм/біотрансформація

Местеролон швидко метаболізується. Швидкість метаболічного кліренсу із сироватки крові становить 4,4±1,6 мл×хв–1×кг–1. Речовина не екскретується нирками у незміненому вигляді. Головними метаболітами є 1α-метил-андростерон, який у кон’югованій формі становить 55–70% метаболітів, що екскретуються нирками. Співвідношення глюкуронідів основного метаболіту до сульфатів становить близько 12:1. Іншим метаболітом є 1α-метил-5α-андростерон-3α,17β-діол, який становить близько 3% метаболітів, що виділяються нирками. Метаболічних перетворень у естрогени або кортикоїди не спостерігали.

Виведення

Рівень діючої речовини у сироватці крові знижується з кінцевим періодом напіввиведення 12–13 годин. 80% дози местеролону екскретується у вигляді метаболітів із сечею, а приблизно 13% дози — з фекаліями. Протягом 7 днів 93% введеної дози було виявлено у сечі та фекаліях, з них 50% екскретувалося з сечею протягом перших 24 годин.

Лінійність/нелінійність

Незначне накопичення местеролону відбувається при призначенні багаторазових доз. Регулярне щоденне застосування лікарського засобу Провірон® підвищує рівень препарату у сироватці крові на 30%.

Додаткова інформація щодо особливих груп пацієнтів.

Педіатричні пацієнти

Провірон® не показаний для застосування дітям та підліткам і не був оцінений клінічно у чоловіків віком до 18 років (див. розділ «Особливості застосування»).

Пацієнти літнього віку

Наявні дані не передбачають необхідності корекції дози пацієнтам літнього віку (див. розділ «Особливості застосування»).

Пацієнти з печінковою недостатністю

Спеціальних досліджень за участю пацієнтів з печінковою недостатністю не проводилось. Застосування лікарського засобу Провірон® протипоказано чоловікам з пухлинами печінки нині або в минулому (див. розділ «Протипоказання»).

Пацієнти з нирковою недостатністю

Спеціальних досліджень за участю пацієнтів з нирковою недостатністю не проводилось.

Етнічна приналежність

Спеціальних досліджень впливу етнічних факторів на фармакокінетику местеролону не проводилось.

Інші групи пацієнтів

Спеціальних досліджень за участю інших груп пацієнтів не проводилось.

Фармакокінетичний/фармакодинамічний взаємозв’язок

Фармакокінетичний/фармакодинамічний зв’язок формально не встановлений.

Доклінічні дані з безпеки

У дослідженнях системної толерантності після багаторазового введення лікарського засобу Провірон® не було виявлено протипоказань до його застосування у дозах, необхідних для терапії. Експериментальні дослідження можливих сенсибілізуючих ефектів лікарського засобу Провірон® не проводились.

Досліджень ембріотоксичного впливу лікарського засобу Провірон® не проводилось, оскільки препарат призначений для терапевтичного застосування пацієнтам чоловічої статі. Дослідження фертильності щодо можливого шкідливого впливу лікарського засобу Провірон® на сперматозоїди не проводились. Результати довгострокових досліджень системної толерантності не вказують на токсичну дію на сперматозоїди, але не на центральне опосередковане пригнічення сперматогенезу. Такий вплив є загальновідомим в експериментах на тваринах, однак він не спостерігався у людини навіть після багаторічного застосування в рекомендованому терапевтичному дозуванні.

Дослідження щодо мутагенного ефекту не проводились. З огляду на негативні результати з іншими тестами мутагенності in vitro та in vivo на стероїдні гормони такого впливу не очікується. Дослідження системної толерантності після багаторазового введення щурам та собакам протягом 6 та 12 місяців не давали жодних ознак туморгенного впливу субстанції. Отже, подальша характеристика щодо можливого пухлиногенного потенціалу не проводилась. Однак слід пам’ятати, що статеві стероїди можуть сприяти росту певних гормонозалежних тканин та пухлин.

Загалом результати токсикологічних досліджень не викликають заперечень щодо застосування лікарського засобу Провірон® чоловікам за показаннями та у встановлених дозах.