активний андроген; наявність метильної групи у позиції С-1 зумовлює його особливі властивості, який на відміну від тестостерону та всіх його похідних, що використовуються для андрогенної терапії, не метаболізується до естрогену; незначно пригнічує синтез гіпофізом гонадотропіну і зниження сперматогенезу не відбувається; доповнює дію ендогенних андрогенів.