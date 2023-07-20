МЕСТЕРОЛОН (MESTEROLONUM) Діюча речовина
активний андроген; наявність метильної групи у позиції С-1 зумовлює його особливі властивості, який на відміну від тестостерону та всіх його похідних, що використовуються для андрогенної терапії, не метаболізується до естрогену; незначно пригнічує синтез гіпофізом гонадотропіну і зниження сперматогенезу не відбувається; доповнює дію ендогенних андрогенів.
недостатність андрогенів або чоловіче безпліддя, спричинені первинним або вторинним зниженням ф-ції статевих залоз (гіпогонадизмом) у чоловіків.
внутрішньо р/оs; на початку лікування: 75-100 мг (3 або 4 табл.)/ добу протягом кількох міс.; підтримуюча терапія - 50-75 мг (2-3 табл.)/добу.
рак передміхурової залози, пухлини печінки в даний час або в минулому, гіперчутливість до местеролону або до будь-якого із компонентів ЛЗ.
часті або дуже тривалі ерекції (варто припинити лікування з метою уникнення ушкодження пеніса); АР (можливо уповільнені) та в окремих випадках бронхоспазм.