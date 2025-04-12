Разова доза: дорослим і дітям віком від 12 років - по 10–20 крапель. Приймати 3 рази на добу, за 30 хвилин до їди або через 1 годину після. Краплі розчинити у 10–15 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті.

Курс лікування — 1–2 місяці.

Діти.

Не рекомендується застосовувати дітям віком до 12 років.