Остеобіос (Osteobios)
Остеобіос інструкція із застосування
Лікарська форма
Краплі для перорального застосування.
Основні фізико-хімічні властивості: прозорий, безбарвний розчин із запахом спирту етилового.
Фармакотерапевтична група
Комплексний гомеопатичний препарат.
Фармакологічні властивості
Препарат нормалізує в кістках мінеральний обмін (фосфору, магнію, кальцію), збалансовує функціональну активність остеокластів та остеобластів, припиняє вимивання кальцію із кісток, поліпшує гістологічну структуру кісткової тканини, стимулює синтез білкових компонентів кісткової тканини.
Показання
При комплексному лікуванні остеопорозу у дорослих і дітей віком від 12 років.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Взаємодія поки що невідома.
Особливості застосування
З урахуванням особливостей перебігу захворювання та стану хворого лікар може змінювати тривалість курсу лікування, дозу та частоту прийому.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Питання про доцільність застосування препарату вагітним та жінкам, які годують груддю, лікар вирішує індивідуально з урахуванням співвідношення користь/ризик.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.
У рекомендованих дозах не впливає.
Спосіб застосування та дози
Разова доза: дорослим і дітям віком від 12 років - по 10–20 крапель. Приймати 3 рази на добу, за 30 хвилин до їди або через 1 годину після. Краплі розчинити у 10–15 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті.
Курс лікування — 1–2 місяці.
Діти.
Не рекомендується застосовувати дітям віком до 12 років.
Передозування
У випадку передозування терапія симптоматична.
Побічні реакції
Небажані впливи невідомі. Можливі реакції гіперчутливості. У випадку появи будь-яких незвичних реакцій хворому слід порадитися з лікарем.
Термін придатності
5 років.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на флаконі-крапельниці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
Упаковка
По 30 мл крапель у флаконі-крапельниці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Гуна С.п.а.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Віа Пальманова, 69 — 20132 Мілан, Італія.