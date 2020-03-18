Лікарський засіб містить сахарозу (7,5 г на 10 мл сиропу). Це необхідно брати до уваги пацієнтам, які знаходяться на низькокалорійній дієті. Пацієнтам, хворим на цукровий діабет, препарат не застосовувати. Також не рекомендований прийом препарату Доктор Мом®, сиропу, пацієнтам зі спадковою непереносимістю фруктози, синдромом порушення всмоктування глюкози/галактози та дефіцитом сахарази/ізомальтази.

Алое не слід приймати пацієнтам з копростазом, пацієнтам, які мають скарги з боку шлунково-кишкового тракту, наприклад біль у животі, нудоту, блювання, у тому числі недіагностовані, оскільки ці симптоми можуть бути ознаками потенційної або наявної кишкової непрохідності.

У пацієнтів із захворюваннями нирок можливі електролітні порушення.

Пацієнтам, які приймають серцеві глікозиди, антиаритмічні лікарські засоби, лікарські засоби, що спричиняють подовження QT, діуретики, адренокортикостероїди або корінь солодки, слід проконсультуватися з лікарем.

Пацієнтам зі шлунково-стравохідним рефлюксом (печією) слід уникати застосування, оскільки може збільшитися печія.