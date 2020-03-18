Доктор Мом® сироп (Doktor Mom® sirupus) (267133) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Доктор Мом ® сироп інструкція із застосування
- Склад
- Лікарська форма
- Фармакотерапевтична група
- Фармакологічні властивості
- Показання
- Протипоказання
- Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
- Особливості застосування
- Застосування у період вагітності або годування груддю
- Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
- Спосіб застосування та дози
- Діти
- Передозування
- Побічні реакції
- Термін придатності
- Умови зберігання
- Упаковка
- Категорія відпуску
- Виробник
- Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
- Заявник
- Місцезнаходження заявника
Склад
діючі речовини: сухий екстракт базиліку священного, сухий екстракт солодки голої, сухий екстракт куркуми довгої, сухий екстракт імбиру лікарського, сухий екстракт юстиції адатода, сухий екстракт пасльону індійського, сухий екстракт дев'ясилу рацемоза, сухий екстракт перцю кубеба, сухий екстракт терміналії белеріка, сухий екстракт алое барбадоса, ментолу;
100 мл сиропу містять екстрактів сухих, отриманих із рослин: сухого екстракту базиліку священного (Оcimum sanctum) (8:1) (екстрагент: вода очищена) 1000 мг; сухого екстракту солодки голої (Glycyrrhiza glabra) (5:1) (екстрагент: вода очищена) 600 мг; сухого екстракту куркуми довгої (Curcuma longa) (10:1) (екстрагент: вода очищена) 500 мг; сухого екстракту імбиру лікарського (Zingiber officinale) (10:1) (екстрагент: вода очищена) 100 мг; сухого екстракту юстиції адатода (Adhatoda vasika) (4:1) (екстрагент: вода очищена) 600 мг; сухого екстракту пасльону індійського (Solanum indicum) (12:1) (екстрагент: вода очищена) 200 мг; сухого екстракту девясилу рацемоза (Inula racemosa) (5:1) (екстрагент: вода очищена) 200 мг; сухого екстракту перцю кубеба (Piper cubeba) (12:1) (екстрагент: вода очищена) 100 мг; сухого екстракту терміналії белеріка (Terminalia belerica) (5:1) (екстрагент: вода очищена) 200 мг; сухого екстракту алое барбадоса (Aloe barbadensis) (4:1) (екстрагент: вода очищена) 500 мг; та ментолу 60 мг;
допоміжні речовини: сахароза, гліцерин, кислота лимонна, моногідрат, натрію бензоат (Е 211), натрію метилпарагідроксибензоат (Е 219), натрію пропілпарагідроксибензоат (Е 217), кислота сорбінова, барвник BQ супра, ароматизатор ананасний, вода очищена.
Лікарська форма
Сироп.
Основні фізико-хімічні властивості: темно-зеленого кольору сиропоподібна рідина з солодким ананасовим смаком.
Фармакотерапевтична група
Комбіновані засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях.
Код АТХ R05X.
Фармакологічні властивості
Сироп від кашлю Доктор Мом® — комбінований лікарський засіб із лікарських рослин. Препарат чинить бронхолітичну, муколітичну, відхаркувальну та протизапальну дію.
Ефективність препарату зумовлена фармакологічними властивостями компонентів, що входять до його складу:
екстракт базиліку священного (Оcimum sanctum) чинить відхаркувальну, потогінну, жарознижувальну та антисептичну дію;
екстракт солодки голої (Glycyrrhiza glabra) має аналгетичну, седативну, охолоджувальну, відхаркувальну та протизапальну дію;
екстракт куркуми довгої (Curcuma longa) чинить протизапальну та антибактеріальну дію;
екстракт імбиру лікарського (Zingiber officinale) має протизапальну та аналгетичну дію;
екстракт юстиції адатода (Adhatoda vasika) чинить муколітичну, відхаркувальну та спазмолітичну дію;
екстракт пасльону індійського (Solanum indicum) має жарознижувальну та відхаркувальну дію;
екстракт дев'ясилу рацемоза (Inula racemosa) чинить спазмолітичну, антисептичну та відхаркувальну дію;
екстракт перцю кубеба (Piper cubeba) чинить протизапальну і відхаркувальну дію;
екстракт терміналії белеріка (Terminalia belerica) чинить протинабрякову та відхаркувальну дію;
екстракт алое барбадоса (Aloe barbadensis) чинить протизапальну і регенеруючу дію.
Ментол, що входить до складу препарату, чинить спазмолітичну та антисептичну дію.
Показання
Симптоматичне лікування гострих та хронічних захворювань респіраторного тракту, що супроводжуються сухим кашлем та кашлем з густим мокротинням, яке важко відділяється:
- гострі та хронічні захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів (фарингіт, ларингіт, трахеїт, бронхіт);
- професійний «лекторський» ларингіт.
Протипоказання
- Підвищена чутливість до будь-яких компонентів, що входять до складу лікарського засобу;
- артеріальна гіпертензія;
- захворювання печінки та нирок;
- обструкція жовчної протоки;
- гострий холангіт;
- камені у жовчному міхурі;
- діарея;
- геморой;
- запальні захворювання товстої кишки (наприклад, хвороба Крона, неспецифічний виразковий коліт);
- порушення прохідності кишечнику, включаючи: непрохідність кишечнику, атонія кишечнику, стеноз кишечнику, апендицит, болі у животі нез’ясованого генезу, сильне зневоднення, порушення водно-електролітного балансу;
- тяжкий ступінь ожиріння;
- спазмофілія;
- бронхіальна астма;
- круп;
- цукровий діабет.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Доктор Мом® сироп не слід застосовувати разом із іншими протикашльовими лікарськими засобами, оскільки можливе перешкоджання розріджуванню мокротиння.
Одночасно з лікарським засобом Доктор Мом®, сиропом, за показаннями можна застосовувати протимікробні засоби.
З обережністю застосовувати одночасно з серцевими глікозидами, антиаритмічними препаратами та лікарськими засобами, що впливають на серцевий ритм через ризик розвитку гіпокаліємії та порушення водно-електролітного балансу, діуретиками, кортикостероїдами, проносними лікарськими засобами. З обережністю застосовувати з ацетилсаліциловою кислотою, варфарином та іншими антитромботичними препаратами через можливість виникнення кровотеч. Може посилювати всмоктування сульфогуанідину.
Особливості застосування
Лікарський засіб містить сахарозу (7,5 г на 10 мл сиропу). Це необхідно брати до уваги пацієнтам, які знаходяться на низькокалорійній дієті. Пацієнтам, хворим на цукровий діабет, препарат не застосовувати. Також не рекомендований прийом препарату Доктор Мом®, сиропу, пацієнтам зі спадковою непереносимістю фруктози, синдромом порушення всмоктування глюкози/галактози та дефіцитом сахарази/ізомальтази.
Алое не слід приймати пацієнтам з копростазом, пацієнтам, які мають скарги з боку шлунково-кишкового тракту, наприклад біль у животі, нудоту, блювання, у тому числі недіагностовані, оскільки ці симптоми можуть бути ознаками потенційної або наявної кишкової непрохідності.
У пацієнтів із захворюваннями нирок можливі електролітні порушення.
Пацієнтам, які приймають серцеві глікозиди, антиаритмічні лікарські засоби, лікарські засоби, що спричиняють подовження QT, діуретики, адренокортикостероїди або корінь солодки, слід проконсультуватися з лікарем.
Пацієнтам зі шлунково-стравохідним рефлюксом (печією) слід уникати застосування, оскільки може збільшитися печія.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Оскільки немає досвіду застосування препарату Доктор Мом®, сиропу, вагітним та жінкам, які годують груддю, і зважаючи на те, що до складу лікарського засобу входить солодка гола, його не слід призначати цій групі пацієнтів.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Немає даних щодо впливу лікарського засобу Доктор Мом®, сиропу, на керування автотранспортом або роботу з потенційно небезпечними механізмами, тому при прийомі препарату слід утримуватися від вищезазначених видів діяльності.
Спосіб застосування та дози
Перед застосуванням збовтати!
Розчин призначений для перорального застосування.
Діти
віком від 6 до 14 років — 2,5–5 мл 3 рази на добу, після їди.
Дорослим і дітям віком від 14 років: по 5–10 мл 3 рази на добу, після їди.
Тривалість курсу лікування — 7–10 днів.
Якщо протягом 3–5 діб стан не покращився або навіть погіршився, необхідно звернутися до лікаря.
Не рекомендується призначати дітям віком до 3 років.
Передозування
Випадки передозування невідомі.
Тривале застосування у надмірних дозах препаратів, що містять солодку, може призвести до утворення набряків, розвитку гіпокаліємії, підвищення артеріального тиску. В окремих випадках можливі гіпокаліємічна міопатія та міоглобінурія. Може виникати біль у ділянці серця.
Терапія симптоматична.
Побічні реакції
З боку шкіри і підшкірної клітковини: висипання, кропив’янка, свербіж, ангіоневротичний набряк, дерматит.
З боку серцево-судинної системи: підвищення артеріального тиску, біль у ділянці серця.
З боку травного тракту: диспептичні явища, нудота, діарея, печія, подразнення слизової оболонки ротової порожнини, відрижка, біль у животі, спазми шлунка, метеоризм.
Метаболічні порушення: порушення водно-електролітного балансу (у т. ч. поява набряків).
З боку імунної системи: реакції гіперчутливості.
Інше: запаморочення, гіперемія шкіри, сухість у роті.
До складу лікарського засобу входять натрію метилпарагідроксибензоат і натрію пропілпарагідроксибензоат, що можуть спричиняти алергічні реакції (можливо, уповільненого типу).
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.
Після розкриття пляшки її слід зберігати при температурі не вище 30 °С зі щільно закритою кришечкою. Термін придатності після першого розкриття 28 днів.
Упаковка
По 100 мл у пляшці зі скла. По 1 пляшці в картонній коробці. По 100 мл або по 150 мл у пляшці з поліетилену. По 1 пляшці разом з мірною склянкою у картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми Дж.Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд).
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Дільниці № 215–216 Дж.Ай.Ді.Сі., Індастріал Аріа, Панолі — 394 116, округ Бхарух, штат Гуджарат, Індія.
Заявник
ТОВ «Джонсон і Джонсон Україна», Україна.
Місцезнаходження заявника
01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2.
+38 (044) 498 0888
+38 (044) 498 7392