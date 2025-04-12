Каметон-Здоров'Я (Cameton-Zdorovye)
Каметон-Здоров'Я інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 г препарату містить хлорбутанолу гемігідрату (у перерахуванні на хлорбутанол) 0,01 г, камфори рацемічної 0,01 г, ментолу (левоментолу) 0,01 г, олії евкаліптової 0,01 г;
допоміжна речовина: ізопропілміристат.
Лікарська форма
Спрей назальний та оромукозний.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора, безбарвна або з ледь жовтуватим відтінком, масляниста рідина з характерним ароматним запахом.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що діють на респіраторну систему. Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики. Код АТХ R02A А20.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка. Комбінований препарат, дія якого зумовлена компонентами, що входять до його складу. Хлорбутанолу гемігідрат і олія евкаліптова забезпечують антимікробну дію, хлорбутанолу гемігідрат і камфора — легку місцевоанестезуючу дію, ментол звужує судини і спричиняє місцеве відчуття холоду, що також приводить до місцевоанестезуючого ефекту, зменшення кровонаповнення і набряку ураженої ділянки. При місцевому застосуванні препарат виявляє антимікробну, протизапальну і легку місцевоанестезуючу дію, сприяє нормалізації дихання. Виявляє також дезодораційний ефект. Основа препарату виявляє зволожуючу дію на слизову оболонку за рахунок оклюзійного ефекту, пов’язаного з наявністю гідрофобного розчинника ізопропілміристату. Поєднання вказаних фармакологічних властивостей забезпечує комплексну патогенетичну терапію запальних захворювань верхніх дихальних шляхів.
Фармакокінетика. Не досліджувалася.
Показання
Місцеве лікування гострих і хронічних (переважно у стадії загострення) інфекційно-запальних захворювань горла і носа: тонзиліту, фарингіту, ларингіту, риніту.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-яких компонентів лікарського засобу.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не описана. У разі необхідності одночасного застосування будь-яких лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.
Особливості застосування
При застосуванні препарату у ніс не закидати голову і не перевертати балон догори дном. Не рекомендується користуватися одним і тим самим балоном кільком особам, щоб уникнути поширення інфекції. Під час розпилювання препарату слід уникати його потрапляння в очі. Перед застосуванням препарату пацієнтам, схильним до алергії, слід обов’язково проконсультуватися з лікарем. Після застосування препарату на насадку-розпилювач слід надіти захисний ковпачок.
Балон з препаратом не розбирати і не давати дітям, оберігати від ударів.
Лікарський засіб слід з обережністю застосовувати дітям, оскільки можливий розвиток бронхоспазму. Лікування дітей слід проводити під наглядом лікаря.
Перед введенням препарату у порожнину носа слід очистити ніс від слизу. При обробці слизових оболонок горла препарат слід застосовувати після їди; перед застосуванням препарату ротову порожнину слід прополоскати теплою кип’яченою водою. При опіках з уражених ділянок стерильним тампоном зняти некротичний наліт.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Протипоказань щодо застосування препарату у період вагітності або годування груддю не виявлено, але застосовувати препарат у цей період слід за призначенням лікаря.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Дані відсутні.
Спосіб застосування та дози
Застосовувати дорослим і дітям віком від 5 років.
Препарат застосовувати місцево на слизові оболонки і уражені ділянки порожнин горла і носа. Одноразова доза препарату для дорослих і дітей віком від 15 років становить 2–3 впорскування у порожнину горла і по 1–2 впорскування у кожну ніздрю, дітям віком від 5 до 12 років — 1–2 впорскування у порожнину горла і по 1 впорскуванню у кожну ніздрю, дітям віком від 12 до 15 років — 2 впорскування у порожнину горла і по 1 впорскуванню у кожну ніздрю. Кожне натискування відповідає приблизно 0,046 г препарату.
Препарат застосовувати 3–4 рази на добу. Тривалість лікування визначається лікарем індивідуально та залежить від інтенсивності терапії (зазвичай становить 3–10 діб). Препарат не слід застосовувати довше 2 тижнів.
Правила користування балоном
1. Зняти захисний ковпачок з балона і, переконавшись у чистоті розпилювача, надіти його на шток клапана.
2. Струшувати балон протягом 1 хвилини і провести не більше 5 натискань на розпилювач до появи дисперсного струменя. Дозволяється при відсутності струменя повторити дію ще раз.
3. Вільний кінець розпилювача ввести у порожнину носа на глибину 0,5 см або спрямувати на уражену ділянку горла і натиснути на розпилювач. Не можна користуватися балоном у перевернутому стані.
4. Закінчивши зрошування, закрити балон захисним ковпачком, щоб запобігти його забрудненню.
5. Розпилювач слід тримати у чистоті; після використання бажано промити його під струменем теплої води з подальшим висушуванням у теплому місці.
Діти
Застосовувати дітям віком від 5 років під наглядом лікаря.
Передозування
Передозування препарату може спричинити посилення побічних ефектів та алергічні реакції. Лікування: припинення застосування препарату, симптоматична терапія.
Побічні реакції
Препарат зазвичай переноситься добре, але іноді можуть виникати реакції, зумовлені підвищеною індивідуальною чутливістю до компонентів препарату, включаючи відчуття печіння/подразнення у горлі, набряк у місці контакту, сухість слизової оболонки носа/горла, задишку, набряклість обличчя, язика, шкірні висипання, кропив’янку, свербіж.
При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату і обов’язково звернутися до лікаря.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 25 г у балоні із захисним ковпачком, назальною насадкою-розпилювачем з захисним ковпачком та з оральним розпилювачем у коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров’я».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 22.