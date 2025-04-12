При застосуванні препарату у ніс не закидати голову і не перевертати балон догори дном. Не рекомендується користуватися одним і тим самим балоном кільком особам, щоб уникнути поширення інфекції. Під час розпилювання препарату слід уникати його потрапляння в очі. Перед застосуванням препарату пацієнтам, схильним до алергії, слід обов’язково проконсультуватися з лікарем. Після застосування препарату на насадку-розпилювач слід надіти захисний ковпачок.

Балон з препаратом не розбирати і не давати дітям, оберігати від ударів.

Лікарський засіб слід з обережністю застосовувати дітям, оскільки можливий розвиток бронхоспазму. Лікування дітей слід проводити під наглядом лікаря.

Перед введенням препарату у порожнину носа слід очистити ніс від слизу. При обробці слизових оболонок горла препарат слід застосовувати після їди; перед застосуванням препарату ротову порожнину слід прополоскати теплою кип’яченою водою. При опіках з уражених ділянок стерильним тампоном зняти некротичний наліт.