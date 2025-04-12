Комплексний медичний підхід передбачає не тільки усунення патологічного процесу — принцип «лікуй не хворобу, а хворого» відомий з давніх часів. Саме тому основою ефективної терапії є підбір не тільки етіотропних та симптоматичних препаратів, але й адекватних загальнозміцнювальних засобів. Особливо це актуально в педіатрії (лікування дітей, які часто та тривало хворіють) та в сімейній медицині (період реконвалесценції після тяжких захворювань або травм). У такому випадку на допомогу приходять адаптогени рослинного походження. Одним із таких препаратів є Імуно-тон.

Як діє Імуно-тон

Препарат являє собою комбінацію 3 спиртових екстрактів — елеутерококу, ехінацеї та звіробою — у цукровому сиропі. Імуно-тон випускається у формі сиропу, його можна приймати у чистому вигляді або розчиняти у воді, чаї, молоці (інструкція МОЗ України).

Елеутерокок колючий (Eleutherococcus senticosus) — широко використовуваний у медицині адаптоген, також відомий як сибірський женьшень. У фармакологічній промисловості використовується екстракт його кореневища із коренями, який багатий на елеутерозиди (рослинні глікозиди елеутерококу колючого), флавоноїди, похідні кумарину та ефірні олії. Найбільше значення мають елеутерозид В (сирингін) та елеутерозид Е (сирингарезинол), а також акантозиди, фітостероли, тритерпенові сапоніни, монопіраноза, ізомери 5-O-кофеоїлхінової (хлорогенової) кислоти та лігнани (LactMed, 2018). Елеутерозиди забезпечують стимулювальну дію препарату у сфері розумової та фізичної активності, резистентності до агресивних зовнішніх факторів, підвищують стресостійкість.

В екстракті елеутерококу колючого міститься така активна речовина, як флоризин. В експерименті доведено (Choi H.R., 2016), що флоризин чинить стимулювальну дію на кератиноцити — клітини, що становлять основну масу епідермісу. У результаті його впливу епідерміс потовщується, у ньому підвищується вміст таких неклітинних компонентів, як інтегрин α6, інтегрин β 1 та колаген IV типу. Позитивний вплив екстракту елеутерококу колючого також пов’язаний із його антиацетилхолінестеразними та антигіалуронідазними властивостями (Adamczyk K., 2019).

В експерименті на щурах доведено (Lee D., 2019), що прийом екстракту елеутерококу стимулює регенерацію кісток — прискорює епіхондральне формування кісткової тканини та сприяє гіпертрофії росткової зони.

Екстракт елеутерококу колючого також зарекомендував себе у спортивній медицині — він прискорює регенерацію після фізичних навантажень завдяки посиленню процесів β-окиснення жирних кислот у скелетних м’язах (Sumiyoshi M., 2016).

Ехінацея пурпурова (Echinacea purpurea) давно відома завдяки своїм імуностимулювальним, противірусним та протизапальним ефектам. Ця рослина належить до багаторічних складноцвітних трав. Активність препарату забезпечується ехінацином, ехінолоном та ехінакозидом — специфічними біофлавоноїдами. Окрім того, до числа активних органічних компонентів ехінацеї пурпурової належать органічні кислоти (ферулова, кумарова, кавова), сапоніни, поліаміни, фітостерини. Усі вони забезпечують антиоксидантну, протизапальну, гіпоглікемічну та антипроліферативну активність екстракту рослини (Aarland R.C., 2017).

Екстракт ехінацеї пурпурової чудово зарекомендував себе у традиційній медицині в якості неспецифічного засобу профілактики та терапії гострих респіраторних захворювань — застосування препаратів в осінньо-зимовий період скорочує кількість застудних захворювань (Ross S.M., 2016), а також їх тривалість (Shah S.A., 2007).

Дослідження продемонстрували (Park S., 2018), що екстракт ехінацеї пурпурової здатний перешкоджати розвитку стресової імуносупресії. Препарат впливає переважно на клітинний імунітет: сприяє проліферації та дозріванню імунокомпетентних клітин у селезінці, модулюванню активності NK-клітин, субпопуляцій Т-лімфоцитів, а також рівня цитокінів у крові. Імуномодулювальний ефект посилюється за рахунок стимуляції фагоцитарної активності макрофагів, а також інгібування прозапальної відповіді епітеліальних клітин на контакт з вірусами та бактеріями (Hudson J.B., 2012).

Виражені протизапальні властивості ехінації пурпурової використовуються в дерматології — її активні речовини зарекомендували себе в комплексній терапії атопічного дерматиту (Oláh A., 2017).

Звіробій звичайний (Hypericum perforatum) — це поширена по всій Північній півкулі багаторічна трав’яна рослина, яка широко використовується не тільки у народній, а й у традиційній медицині. Звіробій звичайний є однією з трав, які давно та широко використовуються в медичній практиці (Russo E., 2014). Спектр його терапевтичних ефектів добре вивчений та описаний. Найбільшу цікавість викликають такі діючі речовини, що входять до його складу, — гіперфорин та гіперицин, а також нафтодіантрони, ксантони (Russo E., 2014) та такі флавоноїди, як рутин, кверцитрин, ізокверцитрин, кверцетин, рутин, аментофлавон (Marrelli M., 2016).

Окрім того, добре вивчені такі біоактивні речовини, як гіперскабрин В (hyperscabrin B), гіперскабрин С (hyperscabrin C), ізомери фурогіперфорину (Shi M.J., 2018).

Екстракт звіробою звичайного характеризується протизапальним та антиоксидантним ефектами, які можуть використовуватися у керуванні болем. Вчені (Stojanović N.M., 2016) відмічають, що екстракт звіробою є одним із сильних знеболювальних лікарських засобів, отриманих із рослини. Зокрема, доведений ефект екстракту звіробою звичайного у лікуванні такого різновиду нейропатичного болю, як невралгія трійчастого нерва (Assiri K., 2017). Механізми протизапальної дії звіробою до кінця не вивчені, проте виявлені виражений антипроліферативний та антиміграційний ефекти цієї речовини (Borawska M.H., 2016).

Крім того, в експерименті на кролях доведено позитивний ранозагоювальний ефект екстракту звіробою звичайного при пошкодженнях кісткової тканини — він сприяє підвищенню щільності, ширини та сепарації кісткових трабекул у новоутвореній тканині (Damlar I., 2017).

У дослідженні на щурах також доведено, що екстракт звіробою звичайного виявляє гістопротекторний ефект в умовах ішемізації тканин з подальшою їх реперфузією. Його застосування значно знижує у тканинах рівень малональдегіду та у той же час підвищує активність каталази, глутатіон-пероксидази та супероксиддисмутази (Cakir M., 2017), що сприяє утилізації вільних радикалів у тканинах, які протягом тривалого часу були позбавлені нормальної оксигенації.

Антиоксидантний ефект екстракту звіробою звичайного реалізується через процеси інгібування каспази-N в астроцитах (Cinci L., 2014) та забезпечує властивість препарату гальмувати нейропатію, у тому числі пов’язану з хіміотерапією.

Окрім того, в експериментах на тваринах (Farsak M., 2017) відмічено ранозагоювальний ефект звіробою звичайного. Причому цей ефект відмічають навіть в умовах діабетичної ангіопатії.

У яких випадках показане застосування Імуно-тону

Імуно-тон застосовується з лікувальною та профілактичною метою в таких ситуаціях:

• препарат може застосовуватися для неспецифічної стимуляції в осінньо-зимовий період, коли відмічаються спалахи або епідемії грипу та інших ГРВІ. Особливо це важливо для підлітків та дорослих, які часто та тривало хворіють, у яких кожне застудне захворювання ускладнюється ангіною, синуситами або бронхолегеневою патологією;

• для підвищення стійкості до екстремальних зовнішніх впливів (наприклад переохолодження);

• у разі, коли у людини наступили період психоемоційної або фізичної перевтоми, затяжна стресова ситуація;

• препарат добре підходить для корекції астенічних станів, які розвиваються після перенесених інфекційно-запальних захворювань (наприклад пневмонія чи ангіна). У такому випадку навіть після проведення повноцінного курсу етіотропної та симптоматичної терапії у людини тривало (до 6 тиж та більше) відмічаються зниження загального тонусу, підвищена сприйнятливість до патогенів;

• Імуно-тон добре підходить для лікування артеріальної гіпотензії, наприклад у метеозалежних людей;

• за рахунок адаптогенних властивостей елеутерококу колючого Імуно-тон може застосовуватися у комплексній терапії різних неврозів та при менопаузальному синдромі (Adamczyk K., 2019);

• якщо у пацієнта після одного чи декількох курсів антибіотикотерапії порушуються механізми імунної відповіді (порушення балансу кишкової та позакишкової мікрофлори, тривалий субфебрилітет);

• радіопротекторні властивості елеутерококу дозволяють застосовувати препарат для відновлення після курсу променевої терапії (або інших причин гострої чи хронічної променевої хвороби).

Кому протипоказаний Імуно-тон:

• оскільки Імуно-тон є багатокомпонентним рослинним препаратом, то він протипоказаний пацієнтам, у яких відмічається алергія на складноцвіті рослини (арніка, ромашка, календула тощо);

• через свої стимулювальні властивості препарат є антагоністом усіх імуносупресивних препаратів, тому категорично протипоказаний при аутоімунних захворюваннях (ревматизм, системний червоний вовчак, колагенози), а також після трансплантації;

• Імуно-тон значно знижує ефекти снодійних, седативних препаратів та антидепресантів, тому його застосування у психіатрії та неврології обмежено;

• препарат не призначений для застосування у гострий період перебігу інфекційних чи соматичних захворювань, а також при загостреннях хронічної патології;

• не слід застосовувати Імуно-тон при захворюваннях крові, особливо онкологічних (лейкоз);

• артеріальна гіпертензія будь-якого генезу також є протипоказанням до застосування Імуно-тону. Окрім того, його не можна застосовувати при порушеннях серцевого ритму, нейроциркуляторній дистонії, а також якщо у пацієнта в анамнезі відмічається інфаркт міокарда;

• препарат не призначають у період вагітності та годування грудьми, оскільки його стимулювальна дія може викликати небажані ефекти у дитини. З тієї ж причини препарат протипоказаний дітям віком до 12 років.

Висновок

Таким чином, Імуно-тон є комбінованим адаптогенним та імуностимулювальним препаратом, ефекти якого обумовлені поєднанням діючих речовин елеутерококу, ехінацеї та звіробою. Завдяки м’якій стимулювальній дії на нервову систему препарат відмінно підходить для корекції розладів, які виникають внаслідок хронічного стресу чи перевтоми. Однак слід розуміти, що оптимальний ефект від препарату буде отриманий лише при поєднанні його зі зміною способу життя, адекватними фізичними навантаженнями та раціональною організацією режиму праці та відпочинку.

