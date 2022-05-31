Не наносити гель на очі та на ділянки навколо очей, на запалену шкіру, на пухирі та слизові оболонки. Не втирати при нанесенні (у тому числі при лікуванні флебіту). При виникненні запалення шкіри, тромбофлебіту, сильного болю, раптового набряку однієї або обох ніг, серцевої або ниркової недостатності слід негайно звернутися до лікаря. При раптовій появі виражених симптомів венозної недостатності (набряк, зміна кольору шкіри, відчуття напруження та біль), особливо на одній кінцівці, не виключений тромбоз вен нижніх кінцівок.

Застосування гелю не рекомендується при глибокому венозному тромбозі.

При наявності у хворого геморагічних симптомів слід ретельно зважити можливість застосування препарату. У разі розладів згортання крові гель не рекомендується наносити на великі ділянки шкіри. При тривалому застосуванні гелю на великих ділянках та одночасному застосуванні лікарських засобів, що впливають на згортальну систему крові та/або кровотворення, слід контролювати час згортання та протромбіновий час. При необхідності тривалого курсу лікування і на значних ділянках ураження у жінок віком від 65 років рекомендується аналогічний контроль.

Застосування лікарського засобу не може замінити додаткові профілактичні або лікувальні заходи, такі як прикладання прохолодних компресів та носіння еластичних панчіх.

Старанно мити руки після кожного нанесення гелю.

Гель містить метилпарагідроксибензоат (E 218), пропілпарагідроксибензоат (E 216) як консервант, які можуть спричинити алергічні реакції (можуть проявитися з часом), а у виняткових випадках — бронхоспазм.