Перед тим, як розпочати застосування препарату Пілфуд Босналек® 5%, необхідно переконатися в тому, що шкіра голови здорова та непошкоджена.

Препарат призначено для лікування алопеції за чоловічим типом у чоловіків і його не слід застосовувати при інших причинах випадіння волосся, наприклад, при відсутності в сімейному анамнезі випадіння волосся, при раптовому та/або нерівномірному випадінні волосся, або якщо причина випадіння волосся невідома.

Необхідно припинити застосування препарату та звернутися до лікаря при появі болю у грудях, прискореного серцебиття, слабкості, запаморочення, несподіваного зростання маси тіла, набряків рук та ніг, стійкого почервоніння або подразнення шкіри голови.

Перед початком лікування хворим на ішемічну хворобу серця, стенокардію, аритмію, пацієнтам з артеріальною гіпотензією слід проконсультуватися з лікарем у зв'язку з можливою системною дією міноксидилу.

Препарат призначено тільки для зовнішнього застосування. Його не слід застосовувати на інших ділянках тіла, крім голови. Слід уникати вдихання розчину.

Пілфуд Босналек® 5%, спрей нашкірний, розчин, містить алкоголь, який може спричиняти подразнення очей, та пропіленгліколь, який може спричиняти подразнення шкіри. При попаданні препарату на слизові оболонки, пошкоджену шкіру, в очі необхідно ретельно промити ці ділянки проточною водою.

В окремих пацієнтів у перші 2–6 тижнів лікування може спостерігатися посилене випадіння волосся. Це пояснюється зміною фаз росту волосся та припиняється впродовж декількох тижнів. Якщо випадіння волосся триває довше 2 тижнів, застосування розчину потрібно припинити та звернутися до лікаря.

Не слід наносити розчин на бриту шкіру голови, перевищувати дозу і частоту застосування, оскільки це може призвести до посилення абсорбції міноксидилу та появи побічних ефектів. Випадкове проковтування розчину може спричинити появу серйозних кардіологічних побічних ефектів, тому необхідно зберігати його у недоступному для дітей місці.

Лікарський засіб містить пропіленгліколь, який може спричинити подразнення шкіри.