При отруєннях, у тому числі тих, що виникли внаслідок передозування препарату, призначають суспензії ентеросорбентів та симптоматичну терапію.

Передозування та тривале застосування може спричинити відчуття гіркоти в роті, неприємні відчуття у ділянці печінки.