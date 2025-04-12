Бероз (Beros)
Бероз інструкція із застосування
Склад
100 мл препарату містить: діючі речовини: настойка (1:153,8) із квіток цмину піщаного (безсмертника) (Helichrysi arenarii flos), ромашки квіток (Matricariae flos), звіробою трави (Hyperici herba) (екстрагент етанол 40%) — 100 мл;
допоміжні речовини: цукровий сироп, екстрагент.
Лікарська форма
Настойка для перорального застосування.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина світло-жовтого кольору з ароматним специфічним запахом. Під час зберігання можливе випадання осаду.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що впливають на травну систему та метаболічні процеси. Код АТХ А16А Х
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Препарат сприяє збільшенню кількості жовчі, що виділяється, та швидкості її виділення, підвищенню концентрації у ній холестерину і білірубіну. Зазначені ефекти зберігаються при токсичному гепатиті, спричиненому чотирихлористим вуглецем. При виразці шлунка стресового генезу препарат посилює і прискорює регенерацію тканин, що пов'язано з в'яжучим, протизапальним, бактеріостатичним, капілярозміцнювальним ефектами. Посилює діурез. Не має мутагенних, тератогенних, ембріотоксичних, імунотоксичних ефектів, не кумулюється в організмі.
Фармакокінетика.
Не визначалась.
Показання
У складі комплексного лікування хронічного холециститу, дискінезії жовчовивідних шляхів, а також при поєднанні зазначеної патології з хронічним гастритом зі збереженою або зниженою секреторною функцією шлунка.
Протипоказання
Індивідуальна підвищена чутливість до біологічно активних речовин, що містяться у лікарському засобі.
Артеріальна гіпертензія, обтураційна жовтяниця, жовчокам'яна хвороба з наявністю каменів більше 10 мм у діаметрі, гострі запальні захворювання печінки, жовчного міхура та підшлункової залози, виражені порушення функції нирок, підвищена кислотність шлункового соку, кровотеча з органів шлунково-кишкового тракту, виражений дуоденогастральний рефлюкс, виражена брадикардія.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Препарат посилює дію барбітуратів, транквілізаторів та інших засобів, що впливають на центральну нервову систему. Не слід призначати одночасно з лікарськими засобами, до складу яких входять метали.
Не рекомендується застосування пацієнтам, які приймають антикоагулянти, антибіотики, сульфаніламіди, протизаплідні, гіпотензивні блокатори кальцієвих каналів, жіночі статеві гормони, гіпохолестеринемічні засоби (статини), серцеві глікозиди.
Особливості застосування
Не рекомендується призначати хворим на хронічний алкоголізм; препарат містить сироп цукровий, що слід врахувати хворим на цукровий діабет.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Не застосовувати в період вагітності або годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.
Оскільки в складі препарату міститься етанол, не рекомендується застосовувати препарат особам, робота яких вимагає підвищеної уваги (водії, оператори).
Спосіб застосування та дози
Препарат слід застосовувати за 30 хвилин до їди.
Дорослим призначати по 30 мл (2 столові ложки) 2–3 рази на добу; препарат доцільно розвести в 1/3–1/4 склянки кип'яченої води.
Максимальна добова доза — 90 мл.
Тривалість прийому залежить від характеру захворювання, його проявів, характеру супутньої базисної терапії та досягнутого ефекту і становить 7–15 днів.
Можливе проведення повторних курсів лікування з перервою у 14 днів між курсами лікування.
Діти.
Препарат не застосовувати дітям.
Передозування
При отруєннях, у тому числі тих, що виникли внаслідок передозування препарату, призначають суспензії ентеросорбентів та симптоматичну терапію.
Передозування та тривале застосування може спричинити відчуття гіркоти в роті, неприємні відчуття у ділянці печінки.
Побічні реакції
Холестаз, в окремих випадках можлива індивідуальна підвищена чутливість до препарату в цілому та окремих його інгредієнтів, яка проявляється диспептичними явищами та алергічними реакціями, включаючи гіперемію, висипи, свербіж та набряки шкіри, підвищенням артеріального тиску, фотосенсибілізуючою дією, що потребує відміни препарату і звернення за консультацією до лікаря.
Термін придатності
2 роки.
Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 100 мл у банках, по 500 мл у пляшках.
Категорія відпуску
По 100 мл у банках — без рецепта.
По 500 мл у пляшках — за рецептом.
Виробник
ПАТ «Біолік».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Леніна,118.