Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Бероз настоянка для перорального застосування банка 100 мл №1
Біолік
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Бероз настоянка для перорального застосування банка 100 мл №1
Біолік
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
5.9 км
Бероз настоянка для перорального застосування банка 100 мл №1
Біолік
19,20
Економія при броні: -2,50 грн
В містах поряд
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 35
304.5 км
Бероз настоянка для перорального застосування банка 100 мл №1
Біолік
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Цумань, вул. Грушевського Михайла, 7
330.2 км
Бероз настоянка для перорального застосування банка 100 мл №1
Біолік
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Великий Омеляник, вул. Володимирська, 91
371.7 км
Бероз настоянка для перорального застосування банка 100 мл №1
Біолік
Волиньфарм
Локачі, вул. Франка Івана, 19
416.0 км
Бероз настоянка для перорального застосування банка 100 мл №1
Біолік
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Локачі, вул. Франка Івана, 19
416.0 км
Бероз настоянка для перорального застосування банка 100 мл №1
Біолік
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 5
416.7 км
Бероз настоянка для перорального застосування банка 100 мл №1
Біолік