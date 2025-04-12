З огляду на можливість розвитку алергічних реакцій негайного типу за щепленими необхідно встановити медичний нагляд протягом 30 хвилин. Місця проведення щеплень повинні бути забезпечені засобами протишокової терапії.

Особам, у яких на введення АДП-М-Біолік виникли тяжкі форми алергічних реакцій, подальші планові щеплення препаратом необхідно припинити (див. розділ «Протипоказання»).

При проведенні вакцинації або перед нею може виникнути синкопальний стан (непритомність) як психогенна реакція на ін’єкцію голкою. З огляду на вищевказане, з метою попередження травматизації пацієнта рекомендується проводити щеплення у положенні пацієнта сидячи або лежачи, залишивши його в тому ж положенні протягом 15 хвилин.

ВІЛ-інфекція не розглядається як протипоказання, щеплення ВІЛ-інфікованим слід проводити за стандартною схемою.

Планові щеплення АДП-М-Біолік слід відкладати до закінчення гострих проявів захворювання або загострення хронічних захворювань і проводити після одужання або під час ремісії (див. розділ «Протипоказання»). Особи з хронічними захворюваннями у стадії ремісії за висновком комісії з питань щеплень можуть бути вакциновані в умовах стаціонару.

Імуносупресивна терапія — терапія, що проводиться цитостатичними препаратами, у тому числі монотерапія циклоспорином А та іншими кортикостероїдами в імуносупресивних дозах (більше 2 мг/кг/добу з розрахунку на преднізолон), та триває понад 14 діб за умови системного використання, променева терапія. Планові щеплення АДП-М-Біолік слід проводити після закінчення терапії (див. розділ «Протипоказання»). Якщо тривалість терапії кортикостероїдами становить менше 14 діб незалежно від дози або більше 14 діб при дозі за преднізолоном менше 2 мг/кг/добу, або використовується як замісна терапія, або використовується місцево, то така терапія не визнається імуносупресивною та не є протипоказанням до планового щеплення.

Пацієнтам з тромбоцитопенією або порушенням згортання крові рекомендується підшкірне введення препарату.

У зв’язку з використанням у процесі виробництва АДП-М-Біолік формальдегіду у складі препарату можлива присутність залишкових кількостей цієї речовини, тому АДП-М-Біолік слід використовувати з обережністю особам з гіперчутливістю до формальдегіду.

Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 мг)/дозу натрію, тобто практично вільний від натрію.

Використання препарату необхідно реєструвати у встановлених облікових формах із зазначенням дози, номера, серії препарату, терміну придатності, підприємства-виробника, дати введення.