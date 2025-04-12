Препарат Сурфактант-МБ не потребує розведення або фільтрування перед застосуванням. Для забезпечення стерильності флакони призначені лише для одноразового використання. При кімнатній температурі потрібно легенько перевернути флакон так, щоб суспендувати ліпід та диспергувати будь-які агломерати. Перевірити вміст флакона на однорідність. Наявність рівномірно-розподілених тонких, але видимих часток ліпіду є нормальним для нагрітих флаконів. Суспензія у флаконі повинна мати колір від білого до світло-жовтого. Якщо вміст флакона темнішого кольору або не розподілений рівномірно, флакон з препаратом не слід використовувати. Про це необхідно повідомити виробника та вказати номер серії.

Перед введенням препарат Сурфактант-МБ слід нагріти до кімнатної температури, але не вищої, ніж температура тіла. Нагрівання можна проводити такими способами (час вказано приблизно):

Таблиця 1

Метод нагрівання Флакон з холодильника Флакон з морозильної камери У руці 5 хв 10 — 15 хв На робочому столі 20 хв 60 хв На водяній бані при 37 °C 2 хв 5 хв

Рекомендоване дозування

Рекомендована доза препарату Сурфактант-МБ — 5 мл/кг при 27 мг фосфоліпідів/мл, що еквівалентно 135 мг фосфоліпідів/кг. Не більше, ніж 3 додаткові дози препарату можна вводити в перші 5 днів життя (див. розділ «Повторне введення препарату»). В таблиці 2 представлені сумарні дози залежно від маси тіла новонародженого.

Таблиця 2

Схема дозування препарату Сурфактант-МБ Маса тіла новонародженого (грами) Сумарна доза (мл) Маса тіла новонародженого (грами) Сумарна доза (мл) 600–650

651–700

701–750

751–800

801–850

851–900

901–950

951–1000

1001–1050

1051–1100

1101–1150

1151–1200

1201–1250

1251–1300 3,2

3,5

3,8

4,0

4,2

4,5

4,8

5,0

5,2

5,5

5,8

6,0

6,2

6,5 1301–1350

1351–1400

1401–1450

1451–1500

1501–1550

1551–1600

1601–1650

1651–1700

1701–1750

1751–1800

1801–1850

1851–1900

1901–1950

1951–2000 6,8

7,0

7,2

7,5

7,8

8,0

8,2

8,5

8,8

9,0

9,2

9,5

9,8

10,0

Введення

Процедура введення

Перед початком процедури необхідно аспірувати мокротиння з дихальних шляхів немовляти та на деякий час залишити дитину в стані спокою для відновлення після процедури. Забезпечують правильне розміщення ендотрахеальної трубки за допомогою аускультації та радіографа, якщо він наявний (1–2 см нижче голосових зв’язок, 1–2 см вище кіля трахеї).

Не проводити інстиляцію препарату вздовж правого головного бронха.

Набрати повну дозу в шприц з голкою зі зрізом та великого розміру за шкалою Гейджа, щонайменше 20 G. Приєднати до голки стерильний катетер для годування розміром 5 Fr, обрізати його до відповідної довжини так, щоб він досягав дистального кінця ендотрахеальної трубки. Якщо лікарський засіб не вводять пацієну негайно, то перед введенням в катетр перевернути шприц так, щоб суспендувати ліпід та диспергувати будь-які агломерати. Вміст шприца випустити в катетер, щоб заповнити катетер сурфактантом. Немовля швидко від’єднати від апарата штучного дихання, щоб можна було пропустити катетер в ендотрахеальну трубку. Для забезпечення одночасної штучної вентиляції легень або приєднання респіраторного мішка катетер пропускають через аспіраційний порт закритого аспіраційного адаптера, приєднаного до ендотрахеальної трубки.

Інстилюють одну болюсну дозу або не більше трьох аліквот (частин дози) залежно від переносимості препарату, при інсталяції кожної аліквоти дитині в положенні лежачи на спині. Кожну аліквоту або дозу вводять протягом 2–3 секунд. Після кожної інстильованої аліквоти слід провести вентиляцію легень вручну протягом 30 секунд шляхом натискання, достатнього для досягнення належного розширення грудної клітки, перед поверненням до застосування апарату штучного дихання. Якщо немовля залишається на штучній вентиляції легень під час інстиляції, тиск в дихальних шляхах підвищують у разі необхідності на 1–2 см вод. ст., щоб допомогти спорожненню ендотрахеальної трубки. Інтервал між введенням аліквот становить 1–2 хвилини. Перед початком введення наступної аліквоти перевіряють, щоб насиченість киснем становила близько 95%.

Під час введення об’єм сурфактанта в ендотрахеальній трубці зростатиме. Якщо сурфактант проходить повільно, введення призупиняють та проводять ручну вентиляцію, поки ендотрахеальна трубка не стане чистою перед продовженням. Якщо сурфактант не виходить зі шприца, слід розглянути можливість утворення слизової пробки. Малі аліквоти та повільне введення не рекомендуються, оскільки це може призвести до поганого поширення сурфактанта та нерівномірного розтягнення легень.

Спостереження після введення

Після завершення інстиляції необхідно встановити нові параметри штучної вентиляції легень згідно з результатами транскутанного вимірювання напруги кисню та вуглекислого газу (TcP O2 /TcP СO2 ), показниками пульсоксиметра та параметрами розширення грудної клітки. Показниками TcP O2 /TcP CO2 керуються при лікуванні недоношених немовлят (гестаційний вік менше 32 тижнів). Показникам кисневого насичення надають перевагу при лікуванні старших немовлят. Ретельно слідкують за дихальним потоком, оскільки раптове розтягнення дихальних шляхів може виникнути без особливого руху грудної клітки. Установлюють доінстиляційні параметри штучної вентиляції, знижуючи такі параметри, як тиски (піковий тиск під час вдиху (PIP)/позитивний тиск в кінці видиху (PEEP)), фракційна концентрація кисню у газі, що вдихається (Fi O2 ), та швидкість вентиляції, як прописано у статусі немовляти. Подальше спостереження лікарем за показниками газів у крові протягом години після введення дози є стандартною процедурою для будь-якого немовляти, яке отримало дозу препарату Сурфактант-МБ (Pa O2 повинно становити 60–70 торр, рівень Pa CO2 має утримуватися на 35–45 торр та рН 7,35–7,45). Слід уникати аспірації мокротиння протягом 2 годин після введення препарату Сурфактант-МБ, поки це не стане нагальною потребою. Завдяки негайній дії препарату Сурфактант-МБ на розтягнення легень та оксигенацію (зазвичай 5–30 хвилин) рівень Fi O2 потрібно відповідно знизити для попередження гіпероксії (підвищеного вмісту кисню в тканинах організму). Ведеться ретельне спостереження за розширенням грудної клітки, відповідно знижуються вентиляційні тиски (PIP/PEEP). Високі рівні насичення киснем (> 95%) або високі значення TcP O2 /TcP CO2 (що підтверджено порівнянням з показниками газів у крові) показують, що для немовляти слід зменшувати рівні таких параметрів як Fi O2 , швидкість штучної вентиляції легень та тиски. Показники газів у крові повинні становити 60–70 торр для Pa O2 та 35–45 торр для Pa CO2 . Не правильне зниження параметрів може призвести до пневмотораксу.

У немовлят, у яких вентиляція значно порушується під час або одразу після інстиляції, можуть спостерігатись слизові пробки в ендотрахеальній трубці, зокрема, якщо перед введенням препарату були значними пульмональні виділення. Крім цього, сурфактант може сприяти руху слизу. У разі неуспішного відсмоктування перешкоди закупорену ендотрахеальну трубку необхідно негайно замінити.

Повторне введення препарату