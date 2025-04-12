Якщо немає інших вказівок, дітям віком до 6 років застосовувати 3–5 гранул під язик (тримати до повного розсмоктування) 1–2 рази на добу.

Для немовлят перед застосуванням рекомендується розчинити гранули у невеликій кількості води.

Дорослим і дітям віком від 6 років застосовувати 5–10 гранул під язик 1–2 рази на добу.