Бронхо плантаго глобулі велаті (Broncho plantago globuli velati)
Бронхо плантаго глобулі велаті інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 10 г гранул містять Bronchi bovis Gl Dil. D16 0,1 г, Bryonia cretica ferm 33b Dil. D7 0,1 г, Eupatorium cannabinum ex herba ferm 33c Dil. D7 0,1 г, Larynx bovis Gl Dil. D16 0,1 г, Plantago lanceolata e foliis ferm 34c Dil. D5 0,1 г, Pyrit Dil. D14 aquos. 0,1 г, Tunica mucosa nasi bovis Gl Dil. D13 0,1 г;
допоміжні речовини: сахароза, лактоза моногідрат.
Лікарська форма
Гранули гомеопатичні.
Основні фізико-хімічні властивості: білі гранули.
Фармакотерапевтична група
Комплексний гомеопатичний лікарський засіб.
Фармакологічні властивості
Гомеопатичний лікарський засіб. Може застосовуватися в антропософській медицині.
Показання
Стимуляція слизових оболонок дихальних шляхів, наприклад при гострих та хронічних запаленнях голосових зв’язок (гортані) та бронхів.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Немає даних щодо взаємодії з іншими лікарськими засобами та інших видів взаємодій.
Особливості застосування
Лікарський засіб містить сахарозу, лактозу моногідрат.
Оскільки препарат містить лактозу моногідрат, не слід його застосовувати при спадковій непереносимості галактози, дефіциті лактази або порушенні мальабсорбції глюкози-галактози.
Лікування гострого періоду захворювання має бути завершено через 2 тижні. Якщо протягом 2 днів з моменту гострого запалення верхніх дихальних шляхів немає поліпшення, потрібно звернутися до лікаря.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Дослідження щодо застосування лікарського засобу вагітним або жінкам у період годування груддю не проводились.
Токсичність препарату при застосуванні у період вагітності або годування груддю не встановлена. Питання щодо застосування препарату вагітним та жінкам, які годують груддю, вирішує лікар, якщо очікуваний позитивний ефект для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Якщо немає інших вказівок, дітям віком до 6 років застосовувати 3–5 гранул під язик (тримати до повного розсмоктування) 1–2 рази на добу.
Для немовлят перед застосуванням рекомендується розчинити гранули у невеликій кількості води.
Дорослим і дітям віком від 6 років застосовувати 5–10 гранул під язик 1–2 рази на добу.
Діти
Застосовують дітям від народження.
Передозування
Немає даних щодо передозування.
Побічні реакції
Немає даних щодо побічних ефектів.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
Гранули гомеопатичні по 20 г у флаконах № 1. По 1 флакону у картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ВАЛА Хайльміттель ГмбХ / WALA Heilmittel GmbH.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Босслеверг 2, 73087 Бад Болль, Німеччина / Bosslerweg 2, 73087 Bad Boll, Germany.