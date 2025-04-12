Діти від 2 років до 6 років: 2–4 рази на добу, в гострому періоді — кожні 2 години 5–7 гранул під язик до розсмоктування.

Діти від 6 до 12 років: 2–4 рази на добу, в гострому періоді — кожні 2 години 7–10 гранул під язик до розсмоктування.

Дорослі та діти від 12 років: 2–4 рази на добу, в гострому періоді — кожні 2 години 10–15 гранул під язик до розсмоктування.