ІНШІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Агропірон глобулі Велаті (Agropiron globules Velate)

Агропірон глобулі Велаті гранули гомеопатичні флакон 20 г №1
Ціни в Київ
від 366,00 грн
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Характеристики
Виробник
ВАЛА Хайльміттель
Форма випуску
Гранули гомеопатичні
Умови продажу
Без рецепта
Вага
20 г
ATC-група
Реєстрація
UA/15543/01/01 від 22.04.2022

Агропірон глобулі Велаті інструкція із застосування

Склад

діючі речовини: 10 г гранул містить: Agropyron repens e radice ferm 33c Dil. D3 0,1 г, Kalium carbonicum e cinere Fagi silvaticae Dil. D9 aquos 0,1 г, Taraxacum officinale e planta tota ferm 34c Dil. D4 0,1 г, Cinnaber Dil. D6 0,1 г;

допоміжні речовини: сахароза, лактоза моногідрат.

Лікарська форма

Гранули гомеопатичні.

Основні фізико-хімічні властивості: білі гранули.

Фармакотерапевтична група

Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості

Гомеопатичний лікарський засіб. Може застосовуватися в антропософській медицині.

Показання

Респіраторні інфекції, такі як: застуда, синусит, тонзиліт (ангіна тонзилярна), ГРВІ.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Немає даних щодо взаємодії з іншими лікарськими засобами та інших видів взаємодій.

Особливості застосування

Якщо протягом 1 тижня лікування не відбулося поліпшення, а температура тіла зберігається підвищеною протягом більше 3 днів або піднімається вище 39 °С, необхідно звернутися до лікаря.

Лікарський засіб містить сахарозу, лактозу моногідрат.

Оскільки препарат містить лактозу моногідрат, не слід його застосовувати при спадковій непереносимості галактози, дефіциті лактази або порушенні мальабсорбції глюкози-галактози.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Застосування лікарського засобу вагітним не вивчалось.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Спосіб застосування та дози

Діти від 2 років до 6 років: 2–4 рази на добу, в гострому періоді — кожні 2 години 5–7 гранул під язик до розсмоктування.

Діти від 6 до 12 років: 2–4 рази на добу, в гострому періоді — кожні 2 години 7–10 гранул під язик до розсмоктування.

Дорослі та діти від 12 років: 2–4 рази на добу, в гострому періоді — кожні 2 години 10–15 гранул під язик до розсмоктування.

Діти

Застосовувати дітям віком від 2 років.

Передозування

Немає даних щодо передозування.

Термін придатності

5 років.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

Гранули гомеопатичні упаковуються у флакони. По 1 флакону упаковується в картонні коробки.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ВАЛА Хайльміттель ГмбХ / WALA Heilmittel GmbH.

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності

Босслервег 2, 73087 Бад Болль, Німеччина / Bosslerweg 2, 73087 Bad Boll, Germany.