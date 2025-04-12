Агропірон глобулі Велаті (Agropiron globules Velate)
Агропірон глобулі Велаті інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 10 г гранул містить: Agropyron repens e radice ferm 33c Dil. D3 0,1 г, Kalium carbonicum e cinere Fagi silvaticae Dil. D9 aquos 0,1 г, Taraxacum officinale e planta tota ferm 34c Dil. D4 0,1 г, Cinnaber Dil. D6 0,1 г;
допоміжні речовини: сахароза, лактоза моногідрат.
Лікарська форма
Гранули гомеопатичні.
Основні фізико-хімічні властивості: білі гранули.
Фармакотерапевтична група
Комплексний гомеопатичний препарат.
Фармакологічні властивості
Гомеопатичний лікарський засіб. Може застосовуватися в антропософській медицині.
Показання
Респіраторні інфекції, такі як: застуда, синусит, тонзиліт (ангіна тонзилярна), ГРВІ.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Немає даних щодо взаємодії з іншими лікарськими засобами та інших видів взаємодій.
Особливості застосування
Якщо протягом 1 тижня лікування не відбулося поліпшення, а температура тіла зберігається підвищеною протягом більше 3 днів або піднімається вище 39 °С, необхідно звернутися до лікаря.
Лікарський засіб містить сахарозу, лактозу моногідрат.
Оскільки препарат містить лактозу моногідрат, не слід його застосовувати при спадковій непереносимості галактози, дефіциті лактази або порушенні мальабсорбції глюкози-галактози.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Застосування лікарського засобу вагітним не вивчалось.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Діти від 2 років до 6 років: 2–4 рази на добу, в гострому періоді — кожні 2 години 5–7 гранул під язик до розсмоктування.
Діти від 6 до 12 років: 2–4 рази на добу, в гострому періоді — кожні 2 години 7–10 гранул під язик до розсмоктування.
Дорослі та діти від 12 років: 2–4 рази на добу, в гострому періоді — кожні 2 години 10–15 гранул під язик до розсмоктування.
Діти
Застосовувати дітям віком від 2 років.
Передозування
Немає даних щодо передозування.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
Гранули гомеопатичні упаковуються у флакони. По 1 флакону упаковується в картонні коробки.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ВАЛА Хайльміттель ГмбХ / WALA Heilmittel GmbH.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Босслервег 2, 73087 Бад Болль, Німеччина / Bosslerweg 2, 73087 Bad Boll, Germany.