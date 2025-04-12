Лікарський засіб слід застосовувати лише під медичним наглядом хворим літнього віку, пацієнтам з рефлюкс-езофагітом або за наявності в пацієнта серцевої аритмії з підозрюваним чи підтвердженим синоатріальним блоком або синдромом слабкості синусового вузла.

Пацієнтам з хронічними запальними захворюваннями кишечнику (окрім тяжкого перебігу і токсичного мегаколону) препарат слід застосовувати з обережністю, під наглядом лікаря.

Лікарський засіб не слід застосовувати хворим із серцевою недостатністю [ІІІ-ІV ступеня за класифікацією NYHA (Нью-Йоркська кардіологічна асоціація)], нирковою недостатністю, захворюваннями печінки або ж хворим з вираженою дегідратацією, оскільки безпека застосування таким хворим не була достатньо досліджена. Препарат необхідно застосовувати обережно пацієнтам з ризиком порушень водно-електролітного балансу (наприклад пацієнтам з порушенням функції печінки, нирок, при одночасному прийомі сечогінних засобів). Були зафіксовані поодинокі випадки порушень водно-електролітного балансу у пацієнтів групи ризику. У пацієнтів із серцевою або нирковою недостатністю може розвинутись гострий набряк легень у зв’язку з надмірним надходженням гідроксиду натрію.

Ішемічний коліт

Під час постмаркетингового застосування повідомлялось про випадки ішемічного коліту, у тому числі серйозного, у пацієнтів, які отримували макрогол для підготовки кишківника. Лікарський засіб слід застосовувати з обережністю пацієнтам з факторами ризику виникнення ішемічного коліту або у разі одночасного застосування стимулювальних проносних засобів (таких як бісакодил чи пікосульфат натрію). Пацієнтів, у яких виникає раптовий біль у животі, ректальна кровотеча або інші симптоми ішемічного коліту, слід негайно обстежувати.

Не можна додавати будь-які інші розчини або добавки (зокрема цукор або ароматизатори, несумісні з розчином лікарського засобу) до готового до перорального прийому розчину препарату, тому що це може змінити осмолярність і електролітний склад або ж спричинити утворення сумішей газів у кишечнику.

Необхідно проводити моніторинг водно-електролітного балансу у пацієнтів групи ризику, включаючи пацієнтів літнього віку та ослаблених хворих.

Один пакет містить 32,7 ммоль (752 мг) натрію. Це необхідно брати до уваги, якщо пацієнт дотримується дієти з контрольованим вмістом натрію.

Один пакет містить 2,5 ммоль (97 мг) калію. Це необхідно брати до уваги, якщо пацієнт дотримується дієти з контрольованим вмістом калію.