Доза для дітей та дорослих становить 0,5 мл для внутрішньом’язового введення.

Вакцина дозою 0,5 мл дорослим вводиться в дельтовидний м’яз плеча, дітям раннього віку — у верхню частину передньобокової поверхні стегна.

Не слід вводити вакцину в сідничний м’яз. Не вводити вакцину внутрішньосудинно.

Вакцинований повинен знаходитись під медичним наглядом не менше 30 хвилин. Кабінети для проведення щеплень повинні бути оснащені засобами протишокової терапії.

Дозування.

Профілактична імунізація (преекспозиційна імунізація)

Рекомендовано для профілактики сказу у осіб, що за характером професійної діяльності належать до групи ризику зараження вірусом сказу. Всім особам, що знаходяться під постійним ризиком зараження, наприклад, діагностичний, дослідницький та виробничий персонал лабораторій, що працюють з вірусом сказу, рекомендовано провести преекспозиційну профілактику (див. таблицю 1).

Таблиця 1

Схема щеплення (спосіб введення — внутрішньом’язова ін’єкція)

1-ша доза День 0 2-га доза День 7 3-тя доза День 28 1-ша ревакцинація Через 1 рік Подальша ревакцинація Кожні 5 років

Лікувально-профілактична імунізація (постекспозиційна імунізація)

Після підтвердженого контакту з твариною з підтвердженим або підозрюваним захворюванням на сказ щеплення рекомендується провести негайно. Лікувально-профілактична імунізація повинна проводитися під наглядом лікаря, тільки в антирабічному центрі та якомога швидше після контакту.

Лікувально-профілактичні заходи включають в себе місцеву неспецифічну обробку ран, імунізацію, а у разі потреби — пасивну імунізацію антирабічним імуноглобуліном. Заходи залежать від типу рани/ категорії ушкодження та статусу тварини, що завдала рану.

Надання першої допомоги: місцева обробка рани

Слід пам’ятати, що рану необхідно обробити якнайшвидше після укусу. Спершу рекомендується ретельно промити рану великою кількістю води з милом або дезінфікуючим засобом, а потім обробити 70% етиловим спиртом/ спиртовим розчином йоду.

При лікувально-профілактичній імунізації вакцинований повинен перебувати під наглядом лікаря. Щеплення рекомендовано проводити згідно із нижчевикладеними настановами (див. таблицю 2).

Таблиця 2

Схема щеплення (спосіб введення — внутрішньом’язова ін’єкція)

1-ша доза День 0 2-га доза День 3 3-тя доза День 7 4-та доза День 14 5-та доза День 28

Рекомендації ВООЗ щодо проведення лікувально-профілактичної імунізації (постекспозиційна імунізація) у невакцинованих осіб. Схема щеплення: доза 0,5 мл в день 0, день 3, день 7, день 14 і день 28, вводити шляхом внутрішньом’язової ін’єкції з урахуванням категорії ушкодження (див. таблицю 3).

У випадку категорії IІI (див. таблицю 3) призначається комбіноване лікування із одночасним застосуванням вакцини та антирабічного імуноглобуліну.

Таблиця 3

Рекомендації ВООЗ щодо проведення лікувально-профілактичних заходів залежно від категорії контакту та тяжкості травми у невакцинованих осіб

Категорія Тип контакту з хворою на сказ твариною або з підозрюваною щодо захворювання на сказ домашньою або дикою твариною, або твариною, подальше спостереження за якою неможливе Рекомендована тактика введення І Годування або дотик до тварини, контакт язика тварини із непошкодженою шкірою, контакт з тваринами без ослизнення шкірного покриву Не призначається, якщо ознак захворювання у тварини не виявлено.

Якщо виникають сумніви, провести імунізацію відповідно до схеми, зазначеної в таблиці 1. II Ослизнення1 пошкодженого шкірного покриву, незначні/дрібні укуси непокритих ділянок шкіри, укуси незахищеної шкіри, незначні подряпини, поверхневий укус2,3 (але не голови, шиї, плечового пояса, плеча, передпліччя чи зап’ястя) або подряпини без кровотечі Негайно зробіть щеплення відповідно до схеми, зазначеної в таблиці 2.

Припиніть лікувально-профілактичну імунізацію, коли за результатами спостереження за твариною протягом 10 днів чи у випадку гуманного знешкодження тварини та отримання відповідних результатів лабораторних аналізів стане відомо, що тварина була здоровою.

Місцева обробка рани. III Одиночні або множинні широкі / глибокі / трансдермальні укуси4,5,6 / подряпини, зокрема голови, обличчя, шиї, плечового пояса, плеча, передпліччя чи зап’ястя, або ослизнення слизових оболонок (у т. ч. ослизнення пошкодженого шкірного покриву) Негайно починайте комбіноване лікування: вакцина одночасно із антирабічним імуноглобуліном відповідно до схеми, зазначеної в таблиці 2.

Припиніть лікувально-профілактичну імунізацію, коли за результатами спостереження за твариною протягом 10 днів чи у випадку гуманного знешкодження тварини та отримання відповідних результатів лабораторних аналізів стане відомо, що тварина була здоровою.

Місцева обробка рани.

1Ослизнення — попадання слини на шкіряні або слизові покриви безпосередньо від тварини (лизання) або через предмет, на якому могла бути свіжа слина.

2Укус — будь-яке пошкодження шкіряних або слизових оболонок, нанесене зубом тварини. До укусу прирівнюються пошкодження шкіряних або слизових оболонок будь-яким предметом (скальпелем, ножем), забрудненим мозком тварини або свіжою слиною.

3Поверхневий укус — укус, при якому пошкоджена шкіра та підшкірно-жирова клітковина до поверхневої фасції.

4Широкий укус — укус, при якому ушкоджений покрив шкіри більше 5 см.

5Глибокий укус — укус з пошкодженням поверхневої фасції.

6Трансдермальний укус — укус, при якому спостерігається виділення крові.

В день 0 одночасно з вакциною необхідно ввести антирабічний імуноглобулін у разі ураження III категорії тяжкості.

Антирабічний імуноглобулін вводять у таких дозах: людський антирабічний імуноглобулін (HRIG) — 20 МО на 1 кг маси тіла або кінський антирабічний імуноглобулін (ERIG) — 40 МО на 1 кг маси тіла. Перед введенням гетерологічного (кінського) антирабічного імуноглобуліну (ERIG) необхідно перевірити індивідуальну чутливість пацієнта до кінського білка. Для отримання більш детальної інформації слід звернутись до інструкцій для медичного застосування препаратів людського антирабічного імуноглобуліну (HRIG) або кінського антирабічного імуноглобуліну (ERIG). Залежно від випадку (наприклад, на ензоотичних територіях) та від тяжкості ушкоджень і їхньої локалізації (слід враховувати те, чи пошкоджені нервові закінчення), а також із урахуванням того, що постраждалий не одразу звернувся до лікаря або у пацієнта наявний імунодефіцит, в день 0 може бути призначено 2 ін’єкції (одна доза вакцини та одна рекомендована доза антирабічного імуноглобуліну).

Щеплення осіб, що раніше були щеплені проти сказу

Якщо вакцинація проводиться раніше ніж через 5 років після первинної вакцинації (антирабічною вакциною):

Пацієнт має отримати дві серії ревакцинації: по одній дозі в день 0 і день 3 шляхом внутрішньом’язової ін’єкції.

Якщо ревакцинація проводиться пізніше ніж через 5 років після первинної вакцинації або неповної вакцинації, схема ревакцинації повинна бути такою:

П’ять внутрішньом’язових ін’єкцій в день 0, день 3, день 7, день 14 і день 28, у разі необхідності — із одночасним застосуванням антирабічного імуноглобуліну. На практиці, якщо остання ревакцинація проводилася більше ніж 5 років тому чи така ревакцинація була проведена неповністю, вакцинальний статус такої особи вважається сумнівним.

При проведенні імунізації на території України слід керуватися діючими нормативними документами МОЗ України.

Інструкція із застосування.

У флакон з вакциною перенесіть 0,5 мл розчинника, який йде у комплекті з вакциною. Плавними рухами збовтайте вміст флакона, поки не розчиниться порошок. Розчин повинен бути однорідним, прозорим і не містити нерозчинених часток.

Наберіть в шприц необхідну кількість розчину.

Відновлену вакцину ІНДІРАБ слід зберігати при температурі від +2 до +8 °С та слід використати протягом 6–8 годин після відновлення. Перед використанням добре струсити.

Після розведення вакцину ІНДІРАБ слід використати негайно.

Не використовуйте вакцину після закінчення терміну придатності.