Долоксен Фаст (Doloxen Fast)
Долоксен Фаст інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: метилсаліцилат;
1 г мазі містить метилсаліцилату 61,1 мг;
допоміжні речовини: олія терпентинова, камфора рацемічна, ментол (левоментол), парафін білий м’який, ланолін.
Лікарська форма
Мазь.
Основні фізико-хімічні властивості: мазь масляниста на дотик жовтуватого кольору, з характерним запахом та однорідна на вигляд.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовують місцево при суглобовому та м’язовому болю. Засоби, що містять похідні саліцилової кислоти.
Код АТХ М02А С.
Фармакологічні властивості
Долоксен Фаст є відволікаючим засобом і застосовується для тимчасового полегшення глибокого болю.
Місцеве нанесення мазі, що містить метилсаліцилат, на болючі суглоби, уражені артритом, сприяє значному зменшенню напруження м’язів.
Після місцевого застосування метилсаліцилат проникає через неушкоджену шкіру і чинить системну дію; кількості адсорбованого препарату достатньо, щоб забезпечити виражений знеболюючий ефект.
Показання
У складі комплексної терапії при:
- слабкому та помірному м’язовому болю;
- забоях;
- слабкому та помірному болю при остеоартрозах та остеоартритах;
- слабкому та помірному болю у суглобах;
- помірних виражених запальних процесах опорно-рухової системи.
Протипоказання
- Підвищена чутливість до саліцилатів та інших компонентів лікарського засобу;
- одночасне застосування варфарину;
- вагітність та період годування груддю.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Застосування лікарського засобу одночасно з пероральним прийомом варфарину потенціює дію останнього, що веде до гематологічних змін.
Хоча достатньо контрольовані випробування взаємодії не проводилися, не виключено, що надмірне застосування саліцилатів для місцевого застосування може збільшити ефект кумаринових антикоагулянтів та антитромбоцитарних лікарських засобів. У зв’язку з цим пацієнтам, які приймають кумаринові антикоагулянти та антитромбоцитарні лікарські засоби, включаючи аспірин, слід проявляти обережність.
Особливості застосування
Саліцилати можуть посилити дію антиогулянтів і антитромбоцитарних лікарських засобів, Застосування саліцилатів було пов’язано з розвитком синдрому Рейє.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Протипоказано застосовувати препарат в ці періоди через відсутність достатньої кількості даних спостережень.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Діти
Лікарський засіб не призначений для застосування дітям через недостатність досвіду такого застосування.
Передозування
При нашкірному застосуванні передозування практично неможливе, оскільки кількість препарату в одній упаковці не становить загрозу передозування.
При випадковому прийомі всередину можливі нудота, блювання, кольки, головний біль, запаморочення, відчуття жару, марення, м’язові скорочення, судоми, депресія нервової системи аж до коми.
Лікування: промивання шлунка, застосування сольових проносних засобів (сульфат натрію 30 г/250 мл), великі об’єми рідини допоможуть уникнути порушення функції нирок.
При передозуванні слід звернутися до лікаря. Лікування симптоматичне.
Побічні реакції
Алергія і підвищена чутливість до препарату спостерігаються рідко. З них найбільш часто проявляються місцеві побічні реакції: висип, печіння, біль, почервоніння, свербіж, кропив’янка. Можливі опіки в місці нанесення препарату.
З боку імунної системи: ангіоневротичний набряк.
З боку органів дихання, грудної клітки та середостіння: задишка.
При виникненні будь-яких небажаних ефектів необхідно припинити застосування лікарського засобу та обов’язково звернутися до лікаря.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати в захищеному від світла та вологи місці в щільно закритій тубі.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 20 г або по 50 г у тубі. По 1 тубі в картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Лабораторіус Басі — Індустріа Фармасьютіка, С.А.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Парк Індустріал Мануель Лоуренсо Феррейрa, Лотс 8, 15 та 16, Moртагуa, 3450–232, Португалія.