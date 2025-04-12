Хєсуп Спаг. Пєка (Haesup Spag. Peka)
Хєсуп Спаг. Пєка інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 супозиторій (2 г) містить: гамамелісу вірджинського (Hamamelis virginiana spag. Peka) Ø — 0,02334 г, глухої кропиви білої (Lamium album) Ø — 0,01834 г, подорожника великого (Plantago major spag. Peka) Ø — 0,02666 г, перстачу гусячого (Potentilla anserina spag. Peka) Ø — 0,03166 г;
допоміжні речовини: кремнію діоксид колоїдний водний, твердий жир.
Лікарська форма
Супозиторії ректальні.
Основні фізико-хімічні властивості: супозиторії білого або білого з кремовим відтінком кольору у формі торпеди, однорідні на поздовжньому розрізі, гладкі, з неушкодженою поверхнею, з характерним рослинним запахом.
Фармакотерапевтична група
Комплексний гомеопатичний препарат.
Показання
Для підтримуючого лікування геморою.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-яких інгредієнтів лікарського засобу.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Дані відсутні.
Особливості застосування
На початку лікування гомеопатичним препаратом наявні симптоми захворювання можуть посилитися протягом короткого проміжку часу (первинна реакція). У такому разі слід припинити прийом препарату. Після зникнення первинної реакції лікарський засіб можна застосовувати знову. При повторному загостренні симптомів застосування препарату потрібно припинити.
Будь-яке тривале лікування гомеопатичним препаратом повинно здійснюватися під наглядом лікаря, який має досвід в гомеопатії, оскільки неконтрольоване застосування може призвести до небажаних реакцій (нові симптоми).
Застосування у період вагітності або годування груддю
Не застосовується.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Лікарський засіб не впливає на здатність керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Застосовувати ректально.
Дорослі: по 1 супозиторію ректально 2–3 рази на добу після дефекації.
Перед застосуванням рекомендовано виконати гігієнічні процедури ділянки заднього проходу.
Діти
Не рекомендується застосовувати «Хєсуп спаг. Пєка» дітям, оскільки немає достатніх даних.
Передозування
Про випадки передозування не повідомлялося.
Побічні реакції
Не встановлено.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 5 супозиторіїв у стрипі з білої полімерної плівки; по 2 стрипи у картонній упаковці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Райфайсенштрассе 15, 88353 Кісслег, Німеччина.