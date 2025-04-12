На початку лікування гомеопатичним препаратом наявні симптоми захворювання можуть посилитися протягом короткого проміжку часу (первинна реакція). У такому разі слід припинити прийом препарату. Після зникнення первинної реакції лікарський засіб можна застосовувати знову. При повторному загостренні симптомів застосування препарату потрібно припинити.

Будь-яке тривале лікування гомеопатичним препаратом повинно здійснюватися під наглядом лікаря, який має досвід в гомеопатії, оскільки неконтрольоване застосування може призвести до небажаних реакцій (нові симптоми).