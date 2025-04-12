При значному перевищенні дози можлива алкогольна інтоксикація, яка вимагає припинення прийому препарату і проведення симптоматичної терапії. Посилення проявів побічних реакцій, запаморочення, тахікардія, біль у ділянці серця, при тривалому застосуванні можливі атонічні запори. Прийом у підвищених дозах, особливо тривалий, може призвести до отруєння (розвитку судом, галюцинацій) та викликати так звану «полинну» епілепсію. При довготривалому застосуванні розчину в дозах, що перевищують рекомендовані, можливе підвищення артеріального тиску, головний біль.