ВІГОР-САНТО (VIGOR-SANTO)
ВІГОР-САНТО інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: водно-спиртовий екстракт із суміші лікарської рослинної сировини (кореневищ лепехи звичайної, листя бобівника трилистого, кореневищ з коренями левзеї сафлороподібної (великоголовника), трави деревію звичайного, трави полину гіркого, листя м’яти перцевої, квіток липи, плодів кропу пахучого, кори дуба звичайного;
100 мл містять: водно-спиртового екстракту із суміші лікарської рослинної сировини (кореневищ лепехи звичайної (Rhizomata Acori Calami) — 0,072 г, листя бобівника трилистого (Menyanthidis trifoliatae folium) — 0,014 г, кореневища з коренями левзеї сафлороподібної (великоголовника) (Rhizomata cum radicibus Leuzeae carthamoides) — 0,007 г, трави деревію звичайного (Millefolii herba) — 0,097 г, трави полину гіркого (Absinthii herba) — 0,014 г, листя м’яти перцевої (Menthae piperitae folium) — 0,030 г, квіток липи (Tiliae flos) — 0,084 г, плоди кропу запашного (Fructus anethi graveolentis) — 0,041 г, кори дуба звичайного (Quercus cortex) — 0,007 г) (екстрагент етанол 40%) — 3 мл;
допоміжні речовини: цукор-пісок, вода очищена, етанол 96%, колер (Е-150d).
1 мл містить етанолу не менше 34,5% об/об.
Лікарська форма
Розчин оральний.
Фармакотерапевтична група
Тонізуючі засоби. Код АТХ А13А.
Фармакологічні властивості
Фармакологічні властивості розчину орального зумовлені дією компонентів, що входять до його складу. ВІГОР-САНТО містить ефірні олії, дубильні речовини, флавоноїди, каротин, органічні кислоти, лактони, фітонциди. Препарат чинить адаптогенну, антистресову, антитоксичну, протизапальну дії, покращує розумову та фізичну працездатність, сприяє травленню, нормалізації функцій серцево-судинної системи. Підвищує резистентність організму до різних ендо- та екзотоксичних факторів, гіпоксії, активує ретикуло-ендотеліальну систему, виявляє певний імунокоригуючий ефект та антиалергічні властивості.
Показання
Фізичні та емоційні перевантаження, стреси, астеновегетативний синдром (підвищена стомлюваність, зниження працездатності, неврастенія, порушення сну). Захворювання, що потребують корекції імунного статусу, період реконвалесценції після тяжких інфекційних захворювань, хронічні захворювання травного тракту. Розчин оральний призначають як профілактичний засіб особам, які працюють в умовах впливу хімічних, променевих та температурних факторів.
Протипоказання
Індивідуальна непереносимість компонентів препарату, гіперчутливість до рослин родини айстрових (складноцвіті). Поліноз. Алкоголізм. Підвищена кислотність шлункового соку, виразка шлунку та дванадцятипалої кишки, жовчнокам’яна хвороба, виражені порушення функції печінки та нирок, наявність в анамнезі кровотеч із органів малого тазу. Підвищене згортання крові, схильність до тромбоутворення, тяжкі форми ішемічної хвороби серця та есенціальної гіпертензії, анемія. Епілепсія. Спазмофілія, бронхіальна астма.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Взаємодія невідома.
Про одночасне застосування будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.
Особливості застосування
Препарат не призначати особам, діяльність яких потребує підвищеної уваги. Розчин оральний містить цукор, тому з обережністю призначати хворим на цукровий діабет. З обережністю застосовувати пацієнтам зі шлунково-стравохідним рефлюксом (через можливе виникнення або посилення печії).
Застосування у період вагітності або годування груддю
У періоди вагітності та годування груддю застосування протипоказано у зв’язку із вмістом етанолу.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
При керуванні автотранспортом або іншими механізмами не застосовувати у зв’язку із вмістом етанолу.
Спосіб застосування та дози
Препарат призначають дорослим внутрішньо по 20–30 мл (4–6 чайних ложок) 2–3 рази на день під час їди. Курс лікування 7–14 днів. Повторний курс можливий після 5–7-денної перерви.
Діти
Не призначають дітям (віком до 18 років).
Передозування
При значному перевищенні дози можлива алкогольна інтоксикація, яка вимагає припинення прийому препарату і проведення симптоматичної терапії. Посилення проявів побічних реакцій, запаморочення, тахікардія, біль у ділянці серця, при тривалому застосуванні можливі атонічні запори. Прийом у підвищених дозах, особливо тривалий, може призвести до отруєння (розвитку судом, галюцинацій) та викликати так звану «полинну» епілепсію. При довготривалому застосуванні розчину в дозах, що перевищують рекомендовані, можливе підвищення артеріального тиску, головний біль.
Побічні реакції
При тривалому застосуванні розчину в дозах, що перевищують рекомендовані, можливе підвищення артеріального тиску, головний біль, алергічні реакції (у т.ч. кропив’янка, висипання на шкірі, свербіж, набряки, гіперемія), нудота, блювання.
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!
Термін придатності
2 роки.
Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ℃.
Зберігати у недоступному для дітей місці. Під час зберігання допускається випадання осаду.
Упаковка
По 100 мл або 200 мл у флаконі, по 500 мл у пляшці.
Категорія відпуску
По 100 мл, 200 мл у флаконі — без рецепта.
По 500 мл у пляшці — за рецептом.
Виробник
Державне підприємство «Експериментальний завод медичних препаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, будинок 15-А.
Заявник
ТОВ «ГемоПлазма».
Місцезнаходження заявника
Україна, 01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів/вул. Професора Підвисоцького, буд. 26/1, літера А