З урахуванням особливостей перебігу захворювання та стану хворого лікар може змінити тривалість курсу лікування та спосіб застосування.

Паління та вживання алкоголю можуть несприятливо впливати на ефективність гомеопатичного лікарського засобу.

На початку лікування препаратом можливе короткочасне загострення наявних симптомів захворювання (первинна реакція). Така реакція є тимчасовою. Якщо симптоми не зникають та спостерігається погіршення стану, застосування препарату слід припинити та звернутися до лікаря за консультацією.

При поліпшені стану частота використання має зменшуватися.

Лікарський засіб застосувати не довше 4 тижнів.

Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 мг) натрію на 1 дозу, тобто практично вільний від натрію.