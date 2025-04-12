Мукокель D5 (Mucocel D5)
Мукокель D5 інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: 1 ампула (1 мл) містить Mucor racemosus D5 — 1,0 мл;
допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для інꞌєкцій.
Лікарська форма
Розчин для інꞌєкцій.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина.
Фармакотерапевтична група
Гомеопатичний лікарський засіб.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Гомеопатичний засіб, отриманий з грибів Mucor racemosus. Регулює життєздатність мікроорганізмів, що впливають на мікроциркуляцію в органах і тканинах, впливає на вꞌязкість крові.
Фармакокінетика.
Не вивчалась.
Показання
Захворювання судинної системи, повꞌязані з розладом циркуляції крові.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу. Схильність до кровотеч, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки. Період вагітності і годування груддю. Дитячий вік до 12 років. Алергія на плісеневий гриб Mucor racemosus. Аутоімунні захворювання.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Сумісний з іншими лікарськими засобами. Можлива взаємодія з антиагрегантами і капіляростабілізуючими засобами.
Препарати з імуносупресивною дією можуть зменшити ефективність цього лікарського засобу. Рекомендовано витримувати чотиритижневий інтервал до і після вакцинації живими вакцинами.
У разі застосування іншого лікарського засобу, слід порадитися з лікарем.
Особливості застосування
З урахуванням особливостей перебігу захворювання та стану хворого лікар може змінити тривалість курсу лікування та спосіб застосування.
Паління та вживання алкоголю можуть несприятливо впливати на ефективність гомеопатичного лікарського засобу.
На початку лікування препаратом можливе короткочасне загострення наявних симптомів захворювання (первинна реакція). Така реакція є тимчасовою. Якщо симптоми не зникають та спостерігається погіршення стану, застосування препарату слід припинити та звернутися до лікаря за консультацією.
При поліпшені стану частота використання має зменшуватися.
Лікарський засіб застосувати не довше 4 тижнів.
Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 мг) натрію на 1 дозу, тобто практично вільний від натрію.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Не застосовують.
При застосуванні препарату слід припинити годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Разова доза для дорослих та дітей віком від 12 років — 1 ампула по 1 мл. Застосовують у вигляді підшкірних, внутрішньомꞌязових, внутрішньовенних інꞌєкцій 2 рази на тиждень. Кількість інꞌєкцій, максимальна курсова доза і тривалість застосування залежить від характеру та вираженості захворювання, досягнутого ефекту, характеру комплексної фармакотерапії.
Максимальна добова доза — 2 мл.
Діти
Дітям віком до 12 років препарат не застосовувати. Дітям віком від 12 років застосовувати лише після консультації лікаря.
Передозування
Невідомо.
Побічні реакції
При застосуванні препарату за показаннями у рекомендованих дозах побічні ефекти невідомі. Через вміст в лікарському засобі МУКОКЕЛЬ D5 специфічних органічних компонентів може виникнути алергія на компонент Mucor racemosus. Також можлива реакція гіперчутливості, головним чином у вигляді шкірних реакцій. У такому разі слід припинити прийом лікарського засобу та звернутися до лікаря.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 1 мл в ампулі; по 10 або 50 ампул у картонній пачці.
Категорія відпуску
За рецептом.
Виробник
САНУМ-Кельбек ГмбХ і Ко. КГ/
SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Хасселер Штайнвег 9, Цех 2–6, 27318 Хойя, Німеччина/
Hasseler Steinweg 9, Werke 2–6, 27318 Hoya, Germany.