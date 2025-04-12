Побічні реакції після введення препарату схожі з побічними реакціями, що спостерігаються при застосуванні інших місцевих анестетиків амідного типу у сполученні з вазоконстрикторами.

Загалом застосування лікарського засобу розглядається як дуже безпечне. Важко оцінити причинно-наслідковий зв’язок (точна диференціація не є можливою), тому що причини побічних реакцій можуть бути пов’язані як з основною хворобою зубів, так і зі стоматологічним втручанням або використанням місцевої анестезії.

Ці несприятливі реакції залежать від дози і можуть виникнути внаслідок підвищення рівня препарату у плазмі крові при передозуванні, швидкому всмоктуванні або ненавмисній внутрішньосудинній ін’єкції. Також вони можуть виникати внаслідок алергії, ідіосинкразії або зниження стійкості пацієнтів до лікарських засобів. Найчастіше несприятливі реакції виникають з боку нервової і серцево-судинної системи.

Загалом побічні реакції є системними.

Наявність адреналіну збільшує профіль безпеки препарату через його симпатоміметичний ефект.

Найчастіше спостерігається розвиток таких побічних реакцій: нервові порушення, біль, біль внаслідок втручання, чутливість, головний біль, набряк, сенсорні порушення (наприклад гіпестезія, парестезія, порушення смаку). У разі підозрюваних реакцій гіперчутливості рекомендується застосовувати відповідний алергічний тест.

Препарат зазвичай добре переноситься пацієнтами, проте можливий розвиток нижчезазначених побічних реакцій.

Залежно від частоти виникнення побічні реакції, наведені нижче, розподілені на такі категорії: дуже часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100, < 1/10), нечасто (≥ 1/1000, < 1/100), рідко (≥ 1/10 000, < 1/1000), дуже рідко (< 1/10 000), невідомо (не можна оцінити за наявними даними). Усі побічні явища, частота яких позначена як «невідомо», спостерігалися протягом післяреєстраційного спостереження.

З боку імунної системи: невідомо — алергічні реакції, в тяжких випадках — анафілактичний шок, ангіоневротичний набряк різного ступеня вираженості (включаючи набряк верхньої та/або нижньої губи та/або шиї, голосової щілини з утрудненням ковтання, кропив’янку, утруднення дихання).

З боку психіки: невідомо — неспокій, занепокоєність.

З боку нервової системи: часто — головний біль; нечасто — парестезія, гіпо- та дизестезія, запаморочення; рідко — порушення смаку, периферичні нейропатії, сонливість, порушення свідомості; невідомо — металевий присмак у роті, шум у вухах, позіхання, непритомність, тремор, нервозність, збудження, безсоння, дезорієнтація, затьмарення свідомості, втрата свідомості, втрата смаку, ністагм, логорея, гіпергевзія, гіпестезія обличчя, зниження м’язового тонусу, параліч 6-го черепного нерва, параліч лицьового нерва, пресинкопе, сіпання м’язів, тоніко-клонічні судоми, кома, параліч дихання, сенсорні порушення.

З боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння: рідко — закладеність носа; невідомо — дисфонія, задишка, набряк гортані, набряк глотки, набряк легень, бронхоспазм, риніт, тахіпное, брадипное, яке може закінчитись апное.

З боку серцево-судинної системи: рідко — прискорене серцебиття, тахікардія, кровотеча, блідість; невідомо — зниження артеріального тиску, підвищення артеріального тиску, брадикардія, серцево-судинна депресія з артеріальною гіпотензією, що може призвести до колапсу, серцева аритмія (шлуночкові екстрасистоли і фібриляція шлуночків), порушення провідності (атріовентрикулярна блокада). Ці прояви можуть спричинити зупинку серця.

З боку органів зору: рідко — блефароспазм; невідомо — мідріаз, птоз, міоз, ендофтальм, помутніння в очах, розпливчатість зору, скороминуща сліпота, зниження гостроти зору, диплопія, кон’юнктивіт.

З боку органів слуху та вестибулярного апарату: нечасто – вертиго, біль у вухах; невідомо — дзвін у вухах.

З боку шкіри та підшкірної клітковини: нечасто — свербіж, гіпергідроз, висипання; невідомо — почервоніння шкіри, кропив’янка, ангіоневротичний набряк.

З боку скелетно-м’язової системи та сполучної тканини: рідко — біль у спині, напруженість м’язів, тризм; невідомо – остеонекроз.

З боку травного тракту: нечасто — гінгівіт, нудота, блювання; рідко — діарея, черевний біль, хейліт, запор, сухість у роті, диспепсія, виразки слизової оболонки ротової порожнини, нудота/блювання, втрата зуба, гіперсалівація, підвищена чутливість зубів, стоматит; невідомо — гіпестезія у ротовій порожнині, набряк у ротовій порожнині, парестезії у ротовій порожнині.

Загальні розлади і реакції у місці введення препарату: часто — біль, слабкість, набряк; нечасто — набряк обличчя, набряк у місці ін’єкції, біль у місці ін’єкції, гематома у місці ін’єкції; рідко — астенія, озноб, підвищена втомлюваність, нездужання, спрага; невідомо – біль при натисканні, некроз у місці введення, запалення слизової оболонки, набряк слизової оболонки, підвищення температури, при порушенні техніки ін’єкції — ушкодження нерва (аж до розвитку паралічу).

Украй рідко випадкова внутрішньосудинна ін’єкція може призвести до розвитку ішемічних зон у місці введення, що іноді прогресують до тканинного некрозу.

Дослідження: нечасто – зниження артеріального тиску, підвищення частоти серцевих скорочень, підвищення артеріального тиску; рідко — ознаки ішемії міокарда (на ЕКГ), порушення життєво важливих функцій, позитивний алергічний тест; невідомо — неможливість виміряти артеріальний тиск, зниження частоти серцевих скорочень.

Травми, отруєння та ускладнення процедури: часто — біль від втручання; рідко — травми у ротовій порожнині, неправильно обраний шлях введення, пошкодження нерва; невідомо — травми ясен, ускладнення ран, ушкодження 5-ої пари нервів.

Спостереження свідчать про те, що ризик побічних реакцій внаслідок проведення стоматологічної місцевої анестезії препаратом Артінібса з епінефрином 1:100 000 є дуже низьким.

Опис окремих побічних реакцій

Два типи побічних реакцій мають особливе клінічне значення, але вони не є найчастіше повідомлюваними побічними реакціями. Опис базується головним чином на даних післяреєстраційного спостереження.

Порушення функції нервів

Порушення функції нервів у стоматології можуть виникати з різних причин. Вони можуть бути спричинені основним стоматологічним захворюванням, лікуванням зубів, а також і прямими побічними реакціями, що пов’язані із застосуванням місцевих анестетиків. З огляду на частоту побічних реакцій ризик таких порушень є низьким. Обговорення даних зосереджене на серйозних побічних реакціях, оскільки їхня клінічна значущість полягає в ризику необоротного ушкодження. Більшість цих побічних ефектів є оборотними.

Реакції гіперчутливості

Реакції гіперчутливості лише рідко спостерігались у постмаркетингових дослідженнях. Більшість реакцій в дійсності не були серйозними, але повністю виключити небезпечні для життя реакції неможливо.

У разі підозрюваних реакцій гіперчутливості рекомендується проведення відповідного алергічного тесту, який також включає в себе тест на окремі компоненти препарату.