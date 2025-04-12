Фармакодинаміка.

Молочнокислі бактерії (Lactobacillus), присутні у травному тракті людини, є частиною природного екологічного бар’єра. Вони підтримують баланс кишкової мікрофлори, запобігають збільшенню кількості патогенних гнильних мікробів у кишечнику, запобігають утворенню і впливу деяких ендотоксинів.

Також молочнокислі бактерії продукують перекис водню (H 2 O 2 ), активують макрофаги і сприяють продукуванню субкласу імуноглобуліну G (ІgG2), стимулюючи у такий спосіб активність імунних процесів. Сприяють синтезу деяких вітамінів групи В (В 1 , В 2 , В 6 , В 12 , ніацину, фолієвої кислоти, пантотенової кислоти).

Позитивно впливають на перистальтику кишечнику, покращують перетравлювання білків та сприяють розщепленню лактози на глюкозу і галактозу, а також сприяють продукуванню молочної кислоти. Пригнічують діяльність нітроредуктази, азоредуктази і бета-глюкуронідази, внаслідок чого зменшується продукування канцерогенних амінів.

Фармакокінетика.

Лактобактерії Lactobacillus rhamnosus R0011 і Lactobacillus helveticus R0052 повністю виводяться з кишечнику через 7–15 днів після прийому.