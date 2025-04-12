Максісорб (Maxisorb)
Максісорб інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: діоксид кремнію;
1 пакетик містить 1 г діоксиду кремнію;
1 банка містить 2 г діоксиду кремнію;
1 флакон містить 12 г діоксиду кремнію.
Лікарська форма
Порошок для оральної суспензії.
Основні фізико-хімічні властивості: білий або майже білий, світлий, дрібнодисперсний, аморфний порошок.
Фармакотерапевтична група
Ентеросорбенти. Код АТХ А07В С.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Препарат сорбцiйної дії. Шляхом адсорбції зв’язує та виводить з організму токсини екзогенного та ендогенного походження, харчові і бактеріальні алергени, мікробні ендотоксини, токсичні продукти, що утворюються в процесі розпаду білків у кишечнику.
Фармакокінетика.
Препарат практично не всмоктується з кишечнику.
Показання
Гострі кишкові захворювання, що супроводжуються діарейним синдромом (сальмонельоз, харчові токсикоінфекції); у комплексній терапії вірусних гепатитів А і В.
Протипоказання
Індивідуальна підвищена чутливість до лікарського засобу. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки в стадії загострення, виразки та ерозії слизових оболонок тонкого та товстого відділів кишечнику, непрохідність кишечнику. Дитячий вік до 1 року.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
При одночасному застосуванні препарату та ацетилсаліцилової кислоти посилюється процес дезагрегації тромбоцитів.
У комплексній терапії з нікотиновою кислотою і симвастатином Максісорб проявляє синергічну дію — сприяє зниженню рівня атерогенних фракцій ліпідного спектра крові і підвищенню рівня холестерину ліпопротеїнів високої щільності.
Застосування лікарського засобу Максісорб при інтракорпоральній сорбційній детоксикації у поєднанні зі стандартними розчинами антисептиків (біфуран, трифуран) підвищує ефективність лікування гнійно-запальних захворювань.
Про одночасне застосування будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.
Особливості застосування
Забороняється вживання сухого порошку перорально.
Діоксид кремнію застосовують за 1 годину до прийому їжі або інших лікарських засобів через можливість їх абсорбції і, відповідно, зниження ефективності.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Не рекомендується застосовувати лікарський засіб у період вагітності або годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Препарат застосовують у вигляді водної суспензії, яку приймають всередину за 1 годину до вживання їжі або застосування лікарських засобів.
Якщо хворий не може приймати ентеросорбент самостійно, суспензію вводять у шлунок через зонд.
Для приготування суспензії охолоджену кип’ячену воду в кількості 250 мл додають у флакон, який містить 12 г препарату; 20 мл отриманої суспензії (повна столова ложка) містить приблизно 1 г препарату.
При використанні меншої дози препарат з банки (2 г) або пакетика (1 г) висипають у склянку, потім до нього додають охолоджену кип’ячену воду з розрахунку 20 мл на 1 г препарату та злегка збовтують.
Для дітей від 1 до 7 років добова доза становить 150–200 мг на 1 кг маси тіла. Добову дозу препарату у вигляді суспензії розподілити на 3–4 прийоми.
Добова доза препарату для дорослих та дітей віком від 7 років становить 12 г. Добову дозу препарату у вигляді суспензії розподілити на 3 прийоми.
Приготовлену суспензію слід зберігати при температурі від 2 °С до 8 °С не більше 24 годин.
При гострих кишкових захворюваннях лікування доцільно розпочинати з максимальної разової дози, яка не перевищує половину добової норми. Курс лікування — 3–5 діб, за необхідності може бути збільшений до 10–15 діб.
Курс лікування вірусних гепатитів у дозах, зазначених вище, становить 7–10 днів і залежить від тяжкості перебігу захворювання.
Діти
Не призначають дітям віком до 1 року.
Передозування
Про випадки передозування повідомлень не було. При прийомі препарату у завищених дозах може спостерігатись ускладнення випорожнення.
Побічні реакції
У поодиноких випадках можлива тимчасова затримка випорожнення.
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!
Термін придатності
3 роки.
Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 ºС в оригінальній упаковці.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 12 г у флаконі № 1, по 2 г у банці № 12, по 1 г у пакетику № 24.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПрАТ «Біолік».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Незалежності, 131, Ш.
Заявник
ТОВ «Українська фармацевтична компанія».
Місцезнаходження заявника
Україна, 02660, м. Київ, вул. Старосільська, 1 У.