Препарат застосовують у вигляді водної суспензії, яку приймають всередину за 1 годину до вживання їжі або застосування лікарських засобів.

Якщо хворий не може приймати ентеросорбент самостійно, суспензію вводять у шлунок через зонд.

Для приготування суспензії охолоджену кип’ячену воду в кількості 250 мл додають у флакон, який містить 12 г препарату; 20 мл отриманої суспензії (повна столова ложка) містить приблизно 1 г препарату.

При використанні меншої дози препарат з банки (2 г) або пакетика (1 г) висипають у склянку, потім до нього додають охолоджену кип’ячену воду з розрахунку 20 мл на 1 г препарату та злегка збовтують.

Для дітей від 1 до 7 років добова доза становить 150–200 мг на 1 кг маси тіла. Добову дозу препарату у вигляді суспензії розподілити на 3–4 прийоми.

Добова доза препарату для дорослих та дітей віком від 7 років становить 12 г. Добову дозу препарату у вигляді суспензії розподілити на 3 прийоми.

Приготовлену суспензію слід зберігати при температурі від 2 °С до 8 °С не більше 24 годин.

При гострих кишкових захворюваннях лікування доцільно розпочинати з максимальної разової дози, яка не перевищує половину добової норми. Курс лікування — 3–5 діб, за необхідності може бути збільшений до 10–15 діб.

Курс лікування вірусних гепатитів у дозах, зазначених вище, становить 7–10 днів і залежить від тяжкості перебігу захворювання.