Цинарікс Форте (Cynarix Forte)
Цинарікс Форте інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: 1 таблетка, вкрита оболонкою, містить екстракту листя артишоку cухого (Cynara scolymus L., folium) (4–6:1) (екстрагент: вода) — 600 мг;
допоміжні речовини: мальтодекстрин, кремнію діоксид колоїдний безводний, тальк, гідроксипропілцелюлоза низькозаміщена, магнію стеарат;
оболонка: акація (гуміарабік), cахароза, тальк, титану діоксид (E 171), еудрагіт Е12.5 (розчин сухої субстанції куркуміну 12.5% (Е 100) у суміші із 60% ізопропіловим спиртом і 40% ацетоном), метилцелюлоза, кальцію карбонат (Е 170), повідон, кремнію діоксид колоїдний безводний, гліцерин 85%, монтангліколевий віск.
Лікарська форма
Таблетки, вкриті оболонкою.
Основні фізико-хімічні властивості: двоопуклі, продовгуваті, блискучі, гладкі, білі таблетки вкриті оболонкою.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються при біліарній патології. Код ATХ A05A X
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Фармакологічні властивості обумовлені дією комплексу біологічно активних речовин, що входять до складу листя артишоку польового, а саме: кофеїлхінних кислот (CQA), флавоноїдів (наприклад, лютеолін) і сесквітерпенових лактонів. CQA підвищують жовчовиділення. Гіполіпідемічний ефект є властивим лютеоліну, який інгібує біосинтез холестерину. Гіркі сесквітерпенові лактони (наприклад, цинаропікрин) стимулюють виділення шлункової кислоти. In vitro CQA продемонстрували захисні властивості у відношенні гепатоцитів.
Показання
Хронічний гепатит, цироз печінки, хронічний некалькульозний холецистит, дискінезія жовчних шляхів за гіпокінетичним типом, хронічний нефрит, хронічна ниркова недостатність.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату та до рослин родини Asteraceae (складноцвітих); непрохідність жовчних шляхів, холангіт, нагноєння (емпієма) жовчного міхура, жовчнокам’яна хвороба чи інші захворювання жовчних шляхів, гострі захворювання печінки, тяжка печінкова недостатність; непрохідність сечовивідних шляхів, гострі захворювання нирок.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Жодних повідомлень про взаємодію препарату Цинарікс форте з іншими лікарськими засобами не надходило.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Через відсутність достатніх даних прийом в період вагітності і годування груддю не рекомендується.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Цинарікс форте не впливає на здатність керувати транспортними засобами і механізмами.
Спосіб застосування та дози
Дози
Дорослі та діти від 12 років:
по 1 таблетці, вкритій оболонкою, двічі на день.
Спосіб застосування
Препарат необхідно приймати під час їжі, запиваючи достатньою кількістю води (наприклад, 1 склянкою).
Курс лікування визначає лікар індивідуально, залежно від характеру та перебігу захворювання. Зазвичай курс лікування становить 2–3 тижні. Проведення повторних курсів лікування можливе після погодження з лікарем.
Діти
Не рекомендується приймати дітям до 12 років через відсутність достатніх даних щодо прийому.
Передозування
Можливе посилення побічних ефектів.
Побічні реакції
Можлива помірна діарея з коліками в животі, а також епігастральні розлади, наприклад – нудота або печія, алергічні реакції, включаючи кропив’янку, шкірні висипання, гіперемію та свербіж. У разі появи небажаних реакцій слід проконсультуватися із лікарем.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 30 °С.
Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла.
Упаковка
По 15 таблеток в блістері, по 30 таблеток (15х2) або 90 таблеток (15х6) в картонній упаковці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Фармацеутіше фабрік Монтавіт ГмбХ.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Зальбергштрассе 96, 6067 Абзам, Австрія.