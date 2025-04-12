Саліцилати можуть посилити дію антикоагулянтів і антитромбоцитарних лікарських засобів (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»).

Лікарський засіб призначений тільки для зовнішнього застосування. Не слід наносити крем на ушкоджені чи запалені ділянки шкіри. Перед застосуванням лікарського засобу спочатку необхідно нанести його на невелику ділянку шкіри з метою попередження розвитку алергічних реакцій.

Деякі пацієнти, особливо із чутливою шкірою, можуть відчувати дискомфорт при застосуванні у спеку або після прийому ванни.

Не використовувати з оклюзійною пов’язкою.

Після застосування лікарського засобу Дип Хіт завжди слід мити руки, якщо тільки вони не є об’єктом лікування.

Уникати контакту з очима та чутливими ділянками шкіри. У разі випадкового потрапляння крему в очі необхідно промити їх водою і негайно звернутися до лікаря.

У разі випадкового проковтування лікарського засобу слід звернутися до лікаря або до найближчого пункту невідкладної допомоги.

Лікарський засіб містить пропіленгліколь, що може спричинити подразнення шкіри.

Містить спирт цетостеариловий та ланолін, що може спричинити місцеві шкірні реакції (наприклад контактний дерматит).

При тривалому застосуванні на великі ділянки шкіри не виключена системна дія лікарського засобу.

Всмоктування лікарського засобу може значно підвищуватися при нагріванні або фізичній активності (наприклад, при заняттях спортом).

Не застосовувати під стисні або зігрівальні пов’язки, а також разом з електричними нагрівальними подушками. Місце нанесення можна лише злегка прикрити.

Застосування саліцилатів було пов’язано з розвитком синдрому Рейє.