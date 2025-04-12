Дип Хіт (Deep Heat)
Дип Хіт інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: олія евкаліптова, олія терпентинова, ментол, метилсаліцилат;
1 г крему містить: олії евкаліптової 1,97%, олії терпентинової 1,47%, ментолу 5,91%, метилсаліцилату 12,80%;
допоміжні речовини: пропіленгліколь, спирт цетостеариловий, натрію цетостеарилсульфат, ланолін, олія мінеральна, вода очищена.
Лікарська форма
Крем.
Основні фізико-хімічні властивості: однорідний білий крем із запахом ментолу і метилсаліцилату.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються місцево при болю у суглобах та м’язах. Код АТХ М02А Х.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Дип Хіт — комбінований лікарський засіб, що має властивості фармакологічно активних компонентів, що входять до його складу.
Метилсаліцилат проникає крізь шкіру та має знеболювальну і протизапальну дію.
Терпентинова олія при місцевому застосуванні спричиняє рефлекторне збільшення кровотоку, що сприяє прискоренню всмоктування активних компонентів.
Евкаліптова олія при місцевому застосуванні має аналогічний ефект.
Ментол має слабку місцеву аналгетичну дію, що супроводжується відчуттям полегшення болю у м’язах, зв’язках та суглобах.
Дип Хіт має місцевоподразнювальну, протизапальну та знеболювальну дії, зігріваючий ефект у місці нанесення, стимулює місцевий кровообіг у тканинах.
Фармакокінетика.
Лікарський засіб призначений для місцевого застосування, тому дослідження абсорбції не проводилися.
Показання
Симптоматичне лікування болю у м’язах, ригідності (включаючи біль у попереку), ішіасу, люмбаго, фіброзних запалень, ревматичного болю, відмороження, болю від ударів та розтягнень зв’язок, у тому числі спричинених незначними спортивними травмами.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-якого компонента лікарського засобу.
Підвищена чутливість до ацетилсаліцилової кислоти, ібупрофену або до інших нестероїдних протизапальних засобів (у тому числі при пероральному застосуванні), особливо при наявності бронхіальної астми в анамнезі.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Хоча достатньо контрольовані випробування взаємодії не проводилися, не виключено, що надмірне застосування саліцилатів для місцевого застосування може збільшити ефект кумаринових антикоагулянтів та антитромбоцитарних лікарських засобів. У зв’язку з цим пацієнтам, які приймають кумаринові антикоагулянти та антитромбоцитарні лікарські засоби, включаючи аспірин, слід проявляти обережність.
Особливості застосування
Саліцилати можуть посилити дію антикоагулянтів і антитромбоцитарних лікарських засобів (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»).
Лікарський засіб призначений тільки для зовнішнього застосування. Не слід наносити крем на ушкоджені чи запалені ділянки шкіри. Перед застосуванням лікарського засобу спочатку необхідно нанести його на невелику ділянку шкіри з метою попередження розвитку алергічних реакцій.
Деякі пацієнти, особливо із чутливою шкірою, можуть відчувати дискомфорт при застосуванні у спеку або після прийому ванни.
Не використовувати з оклюзійною пов’язкою.
Після застосування лікарського засобу Дип Хіт завжди слід мити руки, якщо тільки вони не є об’єктом лікування.
Уникати контакту з очима та чутливими ділянками шкіри. У разі випадкового потрапляння крему в очі необхідно промити їх водою і негайно звернутися до лікаря.
У разі випадкового проковтування лікарського засобу слід звернутися до лікаря або до найближчого пункту невідкладної допомоги.
Лікарський засіб містить пропіленгліколь, що може спричинити подразнення шкіри.
Містить спирт цетостеариловий та ланолін, що може спричинити місцеві шкірні реакції (наприклад контактний дерматит).
При тривалому застосуванні на великі ділянки шкіри не виключена системна дія лікарського засобу.
Всмоктування лікарського засобу може значно підвищуватися при нагріванні або фізичній активності (наприклад, при заняттях спортом).
Не застосовувати під стисні або зігрівальні пов’язки, а також разом з електричними нагрівальними подушками. Місце нанесення можна лише злегка прикрити.
Застосування саліцилатів було пов’язано з розвитком синдрому Рейє.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Немає достатніх даних про застосування лікарського засобу у період вагітності або годування груддю. Слід уникати використання під час вагітності або годування груддю, якщо це не вважається необхідним. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не встановлена.
Спосіб застосування та дози
Тільки для нашкірного застосування.
Призначати дорослим та дітям віком від 5 років.
Крем слід наносити тонким шаром на уражену ділянку шкіри та злегка втирати 2–3 рази на добу.
Можна застосовувати перед та після фізичного навантаження.
Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.
Діти
Застосовувати дітям віком від 5 років.
Передозування
Передозування малоймовірне при рекомендованому застосуванні. Надмірне застосування може призвести до токсичності саліцилатів: нанесення на велику ділянку шкіри або випадкове проковтування лікарського засобу може спричинити системні побічні реакції, залежно від кількості застосованого засобу.
Лікування: підтримуюча та симптоматична терапія.
Побічні реакції
Можливі алергічні реакції на компоненти лікарського засобу. Можливі опіки шкіри, пухирці та тимчасові реакції з боку шкіри, включаючи почервоніння, відчуття печіння, подразнення, біль, парестезію та висипання.
Можливе відчуття холоду, потім тепла, поколювання; свербіж, кропив’янка.
З боку імунної системи: ангіоневротичний набряк.
З боку органів дихання, грудної клітки та середостіння: задишка.
При виникненні будь-яких небажаних ефектів необхідно припинити застосування лікарського засобу та обов’язково звернутися до лікаря.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 15 г або 67 г крему у тубі; по 1 тубі у картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Ментолатум Компані Лімітед.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
1 Редвуд Авеню, Піл Парк Кампус, Іст Кілбрид, G74 5PE, Велика Британія.