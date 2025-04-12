Вагілак (Vagilac)
Вагілак інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: 1 капсула містить 4 млрд. активних клітин (КУО) Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus.
допоміжні речовини: лактоза, моногідрат; магнію стеарат; кислота аскорбінова;
оболонка капсули: желатин.
Лікарська форма
Капсули вагінальні.
Основні фізико-хімічні властивості: кремові желатинові капсули, які містять білий або кольору слонової кістки порошок, допускається присутність окремих більш темних гранул.
Фармакотерапевтична група
Інші засоби, що застосовуються у гінекології. Код АТХ G02C X.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Лактобактерії, що переважають у складі нормальної вагінальної флори, є природним бар'єром на шляху інфекцій. Ці мікроорганізми сприяють регулюванню вагінального мікробіоценозу шляхом конкурентного зв'язування з епітеліальними клітинами піхви та продукції антимікробних сполук. Родина Lactobacillaceae включає грампозитивні, в основному нерухомі мікроорганізми, факультативні анаероби, які не утворюють спор, мають здатність до бродіння, ферментують вуглеводи з утворенням молочної кислоти, яка перешкоджає розмноженню патогенної та умовнопатогенної мікрофлори. Це морфологічно гетерогенна група бактерій, яка включає довгі та короткі палички, а також коки.
Молочнокислий стрептокок створює умови для розвитку молочнокислих паличок, знижуючи окисно-відновний потенціал до величини, сприятливої для їхнього розвитку. Молочнокислі палички в свою чергу виробляють водорозчинну термостабільну сполуку, яка сприяє росту стрептококів і яку вони самі не можуть виробляти. Симбіотичні зв'язки, які існують між молочнокислими паличками та коками, є важливою і необхідною умовою для включення цих мікроорганізмів до складу препарату Вагілак, який використовується для профілактики та лікування вагінальних дисбактеріозів різного походження. Лактобактерії асимілюють глікоген, який знаходиться у клітинах плоского епітелію піхви, та за допомогою анаеробного гліколізу виділяють молочну кислоту, яка зумовлює слабокислу реакцію (рН 4,3–4,7) вагінального вмісту. Завдяки цьому молочнокислі бактерії відіграють важливу роль у збереженні та нормалізації мікробного балансу слизової оболонки піхви, запобігають розвитку патогенної та умовнопатогенної мікрофлори та сприяють самоочищенню піхви від умовнопатогенної флори.
Фармакокінетика.
Препарат не всмоктується з піхви, тому не виявляє системної дії на організм. Колонізаційна здатність лактобактерій, які входять до складу препарату Вагілак, посилюється за рахунок комбінації з Streptococcus thermophilus.
Показання
Профілактика та лікування у складі комплексної терапії вагінозів різного походження (трихомонадних, бактеріальних, грибкових).
Протипоказання
Підвищена чутливість до препарату або його компонентів в анамнезі. Розповсюджені гострі запальні (гнійні) та ерозивні зміни слизової оболонки піхви.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Препарат може призначатися у комплексній терапії разом із антибіотиками, сульфаніламідами, метронідазолом та іншими антибактеріальними препаратами.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Вагілак може використовуватися жінками у період вагітності та годуванні груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.
Вагілак не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Препарат призначений для вагінального застосування.
Застосування з метою лікування.
При лікуванні гострих, хронічних, рецидивуючих інфекційно-запальних захворювань жіночої статевої сфери Вагілак призначати через кілька днів після початку антибактеріальної терапії (на 4–5-й день), а також у разі необхідності після її закінчення. Тривалість використання — 10 днів. По 1 капсулі на ніч. Лежачи, ввести капсулу глибоко у піхву.
Застосування з метою профілактики.
З метою профілактики захворювань жіночої статевої сфери (бактеріального вагінозу, кандидозу, трихомоніазу) Вагілак призначати самостійно з початку другої половини менструального циклу впродовж 5 або 10 днів. Лежачи, ввести капсулу глибоко у піхву. По 1 капсулі на ніч.
Діти.
Препарат дітям не застосовувати.
Передозування
Не можливо.
Побічні реакції
Можливі реакції гіперчутливості; реакції у місці введення, у тому числі гіперемія та печіння.
Термін придатності. 3 роки.
Умови зберігання
Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі від 2 до 8 °C.
Упаковка
По 10 капсул у флаконі.
Категорія відпуску
Без рецепту.
Виробник
Фармасайнс Інк./ Pharmascience Inc.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
6111 Роялмаунт Авеню, 100, Монреаль, Квебек Н4Р 2Т4, Канада/ 6111 Royalmount Avenue 100, Montreal, Quebec H4P 2T4, Canada.