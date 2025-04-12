Фармакодинаміка.

Лактобактерії, що переважають у складі нормальної вагінальної флори, є природним бар'єром на шляху інфекцій. Ці мікроорганізми сприяють регулюванню вагінального мікробіоценозу шляхом конкурентного зв'язування з епітеліальними клітинами піхви та продукції антимікробних сполук. Родина Lactobacillaceae включає грампозитивні, в основному нерухомі мікроорганізми, факультативні анаероби, які не утворюють спор, мають здатність до бродіння, ферментують вуглеводи з утворенням молочної кислоти, яка перешкоджає розмноженню патогенної та умовнопатогенної мікрофлори. Це морфологічно гетерогенна група бактерій, яка включає довгі та короткі палички, а також коки.

Молочнокислий стрептокок створює умови для розвитку молочнокислих паличок, знижуючи окисно-відновний потенціал до величини, сприятливої для їхнього розвитку. Молочнокислі палички в свою чергу виробляють водорозчинну термостабільну сполуку, яка сприяє росту стрептококів і яку вони самі не можуть виробляти. Симбіотичні зв'язки, які існують між молочнокислими паличками та коками, є важливою і необхідною умовою для включення цих мікроорганізмів до складу препарату Вагілак, який використовується для профілактики та лікування вагінальних дисбактеріозів різного походження. Лактобактерії асимілюють глікоген, який знаходиться у клітинах плоского епітелію піхви, та за допомогою анаеробного гліколізу виділяють молочну кислоту, яка зумовлює слабокислу реакцію (рН 4,3–4,7) вагінального вмісту. Завдяки цьому молочнокислі бактерії відіграють важливу роль у збереженні та нормалізації мікробного балансу слизової оболонки піхви, запобігають розвитку патогенної та умовнопатогенної мікрофлори та сприяють самоочищенню піхви від умовнопатогенної флори.

Фармакокінетика.

Препарат не всмоктується з піхви, тому не виявляє системної дії на організм. Колонізаційна здатність лактобактерій, які входять до складу препарату Вагілак, посилюється за рахунок комбінації з Streptococcus thermophilus.