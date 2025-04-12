Фармакодинаміка.

Вітамін D підвищує всмоктування кальцію в кишечнику.

Введення кальцію і вітаміну D 3 (холекальциферол) протидіє підвищенню рівня паратиреоїдного гормону (ПТГ), що виникає внаслідок дефіциту кальцію і спричиняє посилення резорбції кісток.

Клінічне дослідження у спеціальних закладах за участю пацієнтів з дефіцитом вітаміну D продемонструвало, що щоденний прийом 2 таблеток із вмістом 500 мг кальцію та 400 МО вітаміну D протягом 6 місяців нормалізує показники 25-гідроксильованого метаболіту вітаміну D 3 та зменшує прояви вторинного гіперпаратиреозу і рівні лужної фосфатази.

18-місячне подвійно сліпе плацебо-контрольоване дослідження, проведене у спеціальних закладах за участю 3270 жінок віком 84 ± 6 років, які отримували добавки вітаміну D (800 МО/добу) і кальцію фосфату (еквівалентно 1200 мг/добу елементарного кальцію), продемонструвало значне зниження секреції ПТГ. Через 18 місяців при аналізі ITT-популяції (популяція пацієнтів за протоколом) спостерігалося 80 випадків переломів шийки стегна в групі кальцію і вітаміну D проти 110 випадків переломів шийки стегна в групі плацебо (р = 0,004). Через 36 місяців подальшого спостереження принаймні один випадок перелому шийки стегна мав місце у 137 жінок у групі кальцію і вітаміну D (n = 1176) проти 178 у групі плацебо (n = 1127, р ≤ 0,02).

Фармакокінетика.

Кальцій

Всмоктування

Кількість кальцію, що всмоктується у шлунково-кишковому тракті, становить приблизно 30% від пероральної дози.

Розподіл і метаболізм

99% кальцію в організмі зосереджується в твердих тканинах кісток і зубів. Решта 1% знаходиться у внутрішньоклітинній і позаклітинній рідині. Приблизно 50% загального вмісту кальцію в крові перебуває у фізіологічно активній іонізованій формі, причому приблизно 10% утворює комплекси з цитратом, фосфатом або іншими аніонами, решта 40% зв’язується з білками, головним чином з альбуміном.

Виведення

Кальцій виводиться з калом, сечею і потом. Ниркова екскреція залежить від клубочкової фільтрації та канальцевої реабсорбції кальцію.

Вітамін D

Всмоктування

Вітамін D 3 всмоктується в тонкому кишечнику.

Розподіл і метаболізм

Холекальциферол і його метаболіти циркулюють у крові, зв’язуючись зі специфічним глобуліном. Холекальциферол перетворюється в печінці шляхом гідроксилювання на активну форму 25-гідроксихолекальциферол. Потім він далі перетворюється в нирках на 1,25-гідроксихолекальциферол. 1,25-гідроксихолекальциферол є метаболітом, відповідальним за підвищення всмоктування кальцію. Вітамін D, який не метаболізувався, зберігається в жировій і м’язовій тканинах.

Виведення

Вітамін D виводиться з калом і сечею.