Гуна-Фем (Guna-Fem)
Гуна-Фем інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 100 мл крапель оральних містять: Ampc 6DH — 2 мл, Corpus Luteum Suis 6DH — 2 мл, Corpus Luteum Suis 12DH — 2 мл, Corpus Luteum Suis 30DH — 2 мл, Corpus Luteum Suis 200DH — 2 мл, Epiphysis Suis 6DH — 2,5 мл, Epiphysis Suis 12DH — 2,5 мл, Epiphysis Suis 30DH — 2,5 мл, Epiphysis Suis 200DH — 2,5 мл, Glandula Suprarenalis Suis 6DH — 2 мл, Glandula Suprarenalis Suis 12DH — 2 мл, Glandula Suprarenalis Suis 30DH — 2 мл, Glandula Suprarenalis Suis 200DH — 2 мл, Glandula Thymi Suis 6DH — 2,5 мл, Glandula Thymi Suis 12DH — 2,5 мл, Glandula Thymi Suis 30DH — 2,5 мл, Glandula Thymi Suis 200DH — 2,5 мл, Glandula Thyreoidea Suis 6DH — 2,5 мл, Glandula Thyreoidea Suis 12DH — 2,5 мл, Glandula Thyreoidea Suis 30DH — 2,5 мл, Glandula Thyreoidea Suis 200DH — 2,5 мл, Hypothalamus Suis 6DH — 2 мл, Hypothalamus Suis 12DH — 2 мл, Hypothalamus Suis 30DH — 2 мл, Hypothalamus Suis 200DH — 2 мл, Hypophysis Suis 6DH — 2 мл, Hypophysis Suis 12DH — 2 мл, Hypophysis Suis 30DH — 2 мл, Hypophysis Suis 200DH — 2 мл, Lilium Tigrinum 6DH — 2 мл, Lilium Tigrinum 12DH — 2 мл, Lilium Tigrinum 30DH — 2 мл, Melatonina 6DH — 2,5 мл, Melatonina 12DH — 2,5 мл, Melatonina 30DH — 2,5 мл, Melatonina 200DH — 2,5 мл, Ovarium Suis 6DH — 2,5 мл, Ovarium Suis 12DH — 2,5 мл, Ovarium Suis 30DH — 2,5 мл, Ovarium Suis 200DH — 2,5 мл, Pancreas Suis 6DH — 2,5 мл, Pancreas Suis 12DH — 2,5 мл, Pancreas Suis 30DH — 2,5 мл, Pancreas Suis 200DH — 2,5 мл;
допоміжні речовини: етанол 96%, вода очищена.
Препарат містить 30% об. етанолу.
1 мл препарату містить 21 краплю.
Лікарська форма
Краплі оральні.
Основні фізико-хімічні властивості: прозорий, безбарвний розчин із запахом спирту етилового.
Фармакотерапевтична група
Комплексний гомеопатичний лікарський засіб.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Ampc — стимуляція клітинної активності.
Corpus Luteum Suis — регулювання синтезу жіночих статевих гормонів.
Epiphysis Suis — збалансування жіночої нейроендокринної нервової системи.
Glandula Suprarenalis Suis — регулювання кортизолу та синтез катехоламінів; регулювання синтезу статевого гормону.
Glandula Thymi Suis — регулювання синтезу тимічного гормону.
Glandula Thyreoidea Suis — регулювання гормону щитовидної залози.
Hypophysis Suis — збалансування жіночої нейроендокринної нервової системи.
Hypothalamus Suis — збалансування жіночої нейроендокринної нервової системи.
Lilium Tigrinum — регулювання синтезу жіночих статевих гормонів.
Melatonin — збалансування жіночої нейроендокринної нервової системи.
Ovarium Suis — регулювання синтезу жіночих статевих гормонів.
Pancreas Suis — регулювання відповіді інсуліну — нерегулярні в умовах стресу.
Фармакокінетика.
Не застосовується для гомеопатичного лікарського засобу.
Показання
Функціональні розлади протягом менструального циклу, клімактеричний синдром, різка зміна настрою жінок, психічний і фізичний стрес у жінок, порушення нейроендокринного балансу.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не вивчались.
Особливості застосування
Під час прийому препарату рекомендовано відмовитися від алкоголю, цукру, приправ, копчених продуктів, продуктів зі свинини.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Не вивчалось.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Слід враховувати, що препарат містить спирт. У рекомендованих дозах не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом та роботі з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Приймати за 15 хвилин до їди або натще. Перед кожним прийомом активно збовтати 10–15 разів. Краплі тримати в ротовій порожнині до 2 хв. Дозволяється розводити краплі у 10–15 мл води.
Дорослі та діти віком від 12 років: 20 крапель 2 рази на добу зі столовою ложкою води.
Курс лікування — 3 місяці. При необхідності курс можна продовжити.
Діти
Застосовується в педіатрії у пубертатному віці.
Передозування
Не виявлено.
Побічні реакції
Не виявлено.
Термін придатності
5 років. Після відкриття флакона — 3 місяці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 ºС.
Упаковка
По 30 мл крапель оральних у флаконі-крапельниці в картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Гуна С.п.а
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Віа Пальманова, 69 — 20132 Мілан, Італія