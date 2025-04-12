Приймати за 15 хвилин до їди або натще. Перед кожним прийомом активно збовтати 10–15 разів. Краплі тримати в ротовій порожнині до 2 хв. Дозволяється розводити краплі у 10–15 мл води.

Дорослі та діти віком від 12 років: 20 крапель 2 рази на добу зі столовою ложкою води.

Курс лікування — 3 місяці. При необхідності курс можна продовжити.