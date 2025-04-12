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Гуна-Фем (Guna-Fem)

Гуна-Фем краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Не в наявності Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Гуна
Форма випуску
Краплі оральні
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
ATC-група
Реєстрація
UA/13566/01/01 від 02.10.2019

Гуна-Фем інструкція із застосування

Склад

діючі речовини: 100 мл крапель оральних містять: Ampc 6DH — 2 мл, Corpus Luteum Suis 6DH — 2 мл, Corpus Luteum Suis 12DH — 2 мл, Corpus Luteum Suis 30DH — 2 мл, Corpus Luteum Suis 200DH — 2 мл, Epiphysis Suis 6DH — 2,5 мл, Epiphysis Suis 12DH — 2,5 мл, Epiphysis Suis 30DH — 2,5 мл, Epiphysis Suis 200DH — 2,5 мл, Glandula Suprarenalis Suis 6DH — 2 мл, Glandula Suprarenalis Suis 12DH — 2 мл, Glandula Suprarenalis Suis 30DH — 2 мл, Glandula Suprarenalis Suis 200DH — 2 мл, Glandula Thymi Suis 6DH — 2,5 мл, Glandula Thymi Suis 12DH — 2,5 мл, Glandula Thymi Suis 30DH — 2,5 мл, Glandula Thymi Suis 200DH — 2,5 мл, Glandula Thyreoidea Suis 6DH — 2,5 мл, Glandula Thyreoidea Suis 12DH — 2,5 мл, Glandula Thyreoidea Suis 30DH — 2,5 мл, Glandula Thyreoidea Suis 200DH — 2,5 мл, Hypothalamus Suis 6DH — 2 мл, Hypothalamus Suis 12DH — 2 мл, Hypothalamus Suis 30DH — 2 мл, Hypothalamus Suis 200DH — 2 мл, Hypophysis Suis 6DH — 2 мл, Hypophysis Suis 12DH — 2 мл, Hypophysis Suis 30DH — 2 мл, Hypophysis Suis 200DH — 2 мл, Lilium Tigrinum 6DH — 2 мл, Lilium Tigrinum 12DH — 2 мл, Lilium Tigrinum 30DH — 2 мл, Melatonina 6DH — 2,5 мл, Melatonina 12DH — 2,5 мл, Melatonina 30DH — 2,5 мл, Melatonina 200DH — 2,5 мл, Ovarium Suis 6DH — 2,5 мл, Ovarium Suis 12DH — 2,5 мл, Ovarium Suis 30DH — 2,5 мл, Ovarium Suis 200DH — 2,5 мл, Pancreas Suis 6DH — 2,5 мл, Pancreas Suis 12DH — 2,5 мл, Pancreas Suis 30DH — 2,5 мл, Pancreas Suis 200DH — 2,5 мл;

допоміжні речовини: етанол 96%, вода очищена.

Препарат містить 30% об. етанолу.

1 мл препарату містить 21 краплю.

Лікарська форма

Краплі оральні.

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий, безбарвний розчин із запахом спирту етилового.

Фармакотерапевтична група

Комплексний гомеопатичний лікарський засіб.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Ampc — стимуляція клітинної активності.

Corpus Luteum Suis — регулювання синтезу жіночих статевих гормонів.

Epiphysis Suis — збалансування жіночої нейроендокринної нервової системи.

Glandula Suprarenalis Suis — регулювання кортизолу та синтез катехоламінів; регулювання синтезу статевого гормону.

Glandula Thymi Suis — регулювання синтезу тимічного гормону.

Glandula Thyreoidea Suis — регулювання гормону щитовидної залози.

Hypophysis Suis — збалансування жіночої нейроендокринної нервової системи.

Hypothalamus Suis — збалансування жіночої нейроендокринної нервової системи.

Lilium Tigrinum — регулювання синтезу жіночих статевих гормонів.

Melatonin — збалансування жіночої нейроендокринної нервової системи.

Ovarium Suis — регулювання синтезу жіночих статевих гормонів.

Pancreas Suis — регулювання відповіді інсуліну — нерегулярні в умовах стресу.

Фармакокінетика.

Не застосовується для гомеопатичного лікарського засобу.

Показання

Функціональні розлади протягом менструального циклу, клімактеричний синдром, різка зміна настрою жінок, психічний і фізичний стрес у жінок, порушення нейроендокринного балансу.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не вивчались.

Особливості застосування

Під час прийому препарату рекомендовано відмовитися від алкоголю, цукру, приправ, копчених продуктів, продуктів зі свинини.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Не вивчалось.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Слід враховувати, що препарат містить спирт. У рекомендованих дозах не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом та роботі з іншими механізмами.

Спосіб застосування та дози

Приймати за 15 хвилин до їди або натще. Перед кожним прийомом активно збовтати 10–15 разів. Краплі тримати в ротовій порожнині до 2 хв. Дозволяється розводити краплі у 10–15 мл води.

Дорослі та діти віком від 12 років: 20 крапель 2 рази на добу зі столовою ложкою води.

Курс лікування — 3 місяці. При необхідності курс можна продовжити.

Діти

Застосовується в педіатрії у пубертатному віці.

Передозування

Не виявлено.

Побічні реакції

Не виявлено.

Термін придатності

5 років. Після відкриття флакона — 3 місяці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 ºС.

Упаковка

По 30 мл крапель оральних у флаконі-крапельниці в картонній коробці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Гуна С.п.а

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності

Віа Пальманова, 69 — 20132 Мілан, Італія