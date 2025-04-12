Фармакодинаміка.

Комплексний рослинний препарат; відхаркувальний засіб прямої дії, виявляє обволікаючу, пом'якшувальну, секретолітичну, бронхолітичну, протизапальну та антимікробну дії.

Корінь алтеї містить рослинний полісахаридний слиз (до 35%), а також аспарагін, бетаїн, пектинові речовини, крохмаль тощо.

Механізм дії обумовлений подразненням рецепторів шлунка і рефлекторною стимуляцією нейронів блювотного, дихального і кашльового центрів, що посилює перистальтику бронхіол і підвищує активність миготливого епітелію бронхів (власне відхаркувальна дія). Крім того, препарат посилює функцію бронхіальних залоз, спричиняючи розрідження мокротиння, зменшення його в'язкості і збільшення об'єму (резорбтивна секретолітична дія).

Рослинні слизи покривають слизові оболонки тонким шаром, що довго зберігається на їх поверхні і запобігає подразненню. У результаті зменшується запальний процес і полегшується регенерація тканин. Для слизової оболонки шлунка захисна дія плівки з рослинного слизу тим триваліша, чим вище кислотність шлункового соку (в'язкість рослинного слизу підвищується при взаємодії з|із| соляною кислотою шлункового соку).

Екстракт чебрецю містить фітонциди, феноли (тимол і карвакрол), флавоноїди (апігенін, лютеолін), сапоніни та ін., що виявляють відхаркувальну, бронхолітичну і антимікробну дії, нормалізують реологічні властивості трахеобронхіального секрету і полегшують його відкашлювання, виявляють помірну бронхолітичну дію, пригнічують ріст і проліферацію мікроорганізмів. Механізм відхаркувальної дії компонентів чебрецю зумовлений ферментуванням в'язкого секрету, що знижує його в'язкість, а також активацією рухової активності миготливого епітелію бронхів. Бронхолітична дія чебрецю, що зумовлена пригніченням контрактильності гладких м'язів трахеї та бронхів шляхом зменшення внутрішньоклітинного вмісту йонів Са2+, забезпечує помірну бронходилатацію, полегшує дихання та зменшує експіраторну задишку. Феноли чебрецю виявляють протимікробну активність відносно Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Escherichia coli та інших видів бактерій, а також відносно грибів, включаючи Cryptococcus neoformans, Aspergillus, Saprolegnia, Zygorhynchus.