Алтемікс Бронхо (Altemix Broncho)
Алтемікс Бронхо інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 5 мл сиропу містять екстракту сухого з коренів алтеї (Althaeae radix) (6,52:1) (екстрагент — вода очищена) — 25 мг; екстракту сухого з трави чебрецю (Thymi herba) 80% натурального (6–10:1) (екстрагент — етанол 70%) (наповнювачі: глюкоза, висушена розпиленням; кремнію діоксид колоїдний безводний) — 40 мг;
допоміжні речовини: амонію гліциризат, натрію бензоат (Е 211), натрію гідрокарбонат, амонію хлорид, олія анісова, сорбіт (Е 420), метилпарабен (Е 218), пропілпарабен (Е 216), етанол 96%, вода очищена.
Лікарська форма
Сироп.
Основні фізико-хімічні властивості: рідина від коричневого|ясно-коричневого| до коричневого з зеленуватим відтінком кольору зі специфічним запахом анісу. Допускається випадання осаду.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються при кашлі і застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби. Комбінації.
Код АТХ R05C A10.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Комплексний рослинний препарат; відхаркувальний засіб прямої дії, виявляє обволікаючу, пом'якшувальну, секретолітичну, бронхолітичну, протизапальну та антимікробну дії.
Корінь алтеї містить рослинний полісахаридний слиз (до 35%), а також аспарагін, бетаїн, пектинові речовини, крохмаль тощо.
Механізм дії обумовлений подразненням рецепторів шлунка і рефлекторною стимуляцією нейронів блювотного, дихального і кашльового центрів, що посилює перистальтику бронхіол і підвищує активність миготливого епітелію бронхів (власне відхаркувальна дія). Крім того, препарат посилює функцію бронхіальних залоз, спричиняючи розрідження мокротиння, зменшення його в'язкості і збільшення об'єму (резорбтивна секретолітична дія).
Рослинні слизи покривають слизові оболонки тонким шаром, що довго зберігається на їх поверхні і запобігає подразненню. У результаті зменшується запальний процес і полегшується регенерація тканин. Для слизової оболонки шлунка захисна дія плівки з рослинного слизу тим триваліша, чим вище кислотність шлункового соку (в'язкість рослинного слизу підвищується при взаємодії з|із| соляною кислотою шлункового соку).
Екстракт чебрецю містить фітонциди, феноли (тимол і карвакрол), флавоноїди (апігенін, лютеолін), сапоніни та ін., що виявляють відхаркувальну, бронхолітичну і антимікробну дії, нормалізують реологічні властивості трахеобронхіального секрету і полегшують його відкашлювання, виявляють помірну бронхолітичну дію, пригнічують ріст і проліферацію мікроорганізмів. Механізм відхаркувальної дії компонентів чебрецю зумовлений ферментуванням в'язкого секрету, що знижує його в'язкість, а також активацією рухової активності миготливого епітелію бронхів. Бронхолітична дія чебрецю, що зумовлена пригніченням контрактильності гладких м'язів трахеї та бронхів шляхом зменшення внутрішньоклітинного вмісту йонів Са2+, забезпечує помірну бронходилатацію, полегшує дихання та зменшує експіраторну задишку. Феноли чебрецю виявляють протимікробну активність відносно Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Escherichia coli та інших видів бактерій, а також відносно грибів, включаючи Cryptococcus neoformans, Aspergillus, Saprolegnia, Zygorhynchus.
Показання
Як засіб для полегшення сухого кашлю та пом'якшення подразнювальної дії слизової оболонки рота та глотки.
Комплексне лікування гострих і хронічних захворювань органів дихання, що супроводжуються кашлем з утрудненим відділенням мокротиння: ларингіт, трахеїт, трахеобронхіт, бронхіт, бронхіальна астма, коклюш.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу або інших рослин родини губоцвітих (Lamiaceae), а також чутливість до селери та пилку берези (можлива перехресна реакція); дитячий вік до 4 років.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
При сумісному застосуванні з протизапальними засобами препарат пролонгує їх дію, підвищує ефективність і знижує побічну дію.
Як відхаркувальний засіб можна поєднувати з натрію бікарбонатом.
При сумісному застосуванні з протикашльовими препаратами можливе скупчення мокротиння у дихальних шляхах, з антибіотиками — підвищення концентрації антибіотиків у дихальних шляхах.
Особливості застосування
При застосуванні препарату слід дотримуватися рекомендацій лікаря. Якщо під час лікування препаратом погіршується симптоматика та/або з'являються задишка, підвищення температури тіла, гнійне мокротиння, необхідно проконсультуватися з лікарем. Якщо протягом одного тижня симптоматика зберігається, необхідно проконсультуватися з лікарем.
Утворення плівки з рослинного слизу на поверхні слизової оболонки верхніх дихальних шляхів не тільки виявляє виражений лікувальний ефект, але і сприяє більш тривалій місцевій дії інших лікарських препаратів.
Перед застосуванням препарат слід збовтувати.
5 мл сиропу (1 мірна ложка) містить 6,8 мг глюкози або 0,00057 хлібної одиниці, що треба враховувати хворим на цукровий діабет.
Цей лікарський засіб містить 2,83 ммоль (або 65 мг) натрію на дозу 15 мл сиропу. Слід бути обережним при застосуванні пацієнтам, які застосовують натрій-контрольовану дієту.
Цей лікарський засіб містить 1,98 об.% етанолу (алкоголю), тобто 240 мг на дозу 15 мл сиропу. Слід бути обережним при застосуванні дітям, пацієнтам із захворюваннями печінки та хворим на епілепсію.
Якщо у пацієнта встановлена непереносимість деяких цукрів, слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.
У зв'язку з наявністю глюкози препарат може бути шкідливим для зубів.
Наявність у складі метилпарабену (Е 218) і пропілпарабену (Е 216) може спричинити алергічні реакції (можливо, уповільнені).
Застосування у період вагітності або годування груддю
Через відсутність достатніх даних не рекомендується застосовувати препарат у ці періоди. За необхідності застосування годування груддю слід припинити.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Застосування препарату зазвичай не впливає на швидкість реакції, але слід враховувати, що одна мірна ложка сиропу (5 мл) містить 0,1 мл етанолу (96%).
Діти
Препарат застосовувати дітям віком від 4 років.
Передозування
Симптоми: нудота, блювання, головний біль.
Лікування: відміна препарату, промивання шлунка.
Побічні реакції
Можливі алергічні реакції (у т. ч. шкірні висипи, свербіж), шлунково-кишкові розлади (у т. ч. нудота, блювання, діарея). У разі появи будь-яких небажаних реакцій слід припинити прийом лікарського засобу і звернутися до лікаря.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Термін придатності препарату після розкриття флакона у прохолодному місці не більше 10 діб.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 50 мл або 100 мл у флаконі; по 1 флакону з ложкою мірною у коробці з картону.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 22.